Miroslav Macek: Na trhu názorů roste poptávka po zdravém rozumu

Pokud platí přímá úměra a uvědomíte si, že Rath měl v krabici s vínem jen sedminu toho, co Babiš podivně získal na Čapí hnízdo a jak dlouho se ten proces vleče, pravoplatného soudního rozsudku se v tomto případě nikdo z nás nemá šanci dožít.

***

Erik Best:

Strašení Ruskem u Čechů nezabralo, takže liberálně demokratičtí propagandisté přešli na strašení czexitem.

***

Vadim Petrov:

Jak je možné, že tak masivní kampaň proti Zemanovi rozjetá těmi, kteří se považují za národní duchovní elitu a kteří nasadili svůj veškerý profesionální um, přinesla tak málo? Ptá se ve svém blogu Petr Robejšek. Inteligence byla vždycky menšina s velmi velkým vlivem. Všude v demokratickém světě probíhá již dlouho pomalá, ale nezadržitelná vzpoura občanů proti exekutorům ctnosti. Na trhu názorů roste poptávka po zdravém rozumu, po základních hodnotách a po ověřených tradicích.

Teď již chybí pouze to, aby se majitelé pravdy a dobra stylizovali do pozice pronásledované menšiny nepochopených proroků. Menšiny jsou přece jejich zamilované téma a být pronásledovaný má v sobě tolik heroického patosu. Ale i to je omyl. Pronásledovaní nejsou, ale nepochybně jsou menšina; menšina se stále menším vlivem.

***

Petr Paulczyński:

Když vás chytnou policajti při rychlé jízdě, tak s váma zacvičí. To už je asi lepší obsadit nějakej cizí barák. To se na vás jenom budou blbě dívat.

***

Češi jsou smějící se bestie:

Zásadní sdělení předsedy vlády: "Pan prezident je v pohodě, přibral 2 kila."

K tomu vox populi: Pan prezident je v pohodě, už dokáže pohnout palcem u levé nohy. Už mrká na znamení souhlasu. Při nesouhlasu chroptí.

autor: PV