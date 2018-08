Miroslav Macek: Nadbytek úředníků - prazáklad všech našich problémů

Prazáklad všech našich problémů:

Počet úředníků (vládních, krajských a obecních) se během dvaceti let téměř zdvojnásobil – z 80 000 na 150 000, a skoro polovinu z nich má pod sebou vláda.

***

Ministr zemědělství Toman: Ať se dováží jen to, co se v Česku nevyrábí.

K tomu na facebooku Alexandra Brunnerová: On to vůbec nemusí myslet vážně. Ale přesně ve stylu současné politické garnitury říká to, co chtějí slyšet Babišvoliči. Už slyším, jak někde v Horní Dolní bývalý jezeďák hýká blahem: "Mámo, to to těm ošklivejm kapitalistům natřel". On není pako, on je vyčůranej prodejce slibů. Což je skoro horší. Pako by bylo k smíchu. Ale z faktu, že na tohle spousta lidí slyší, mrazí.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Osobně bych se zvýšení rychlosti na dálnicích neobával. Klidně i na 60 km/hod.

autor: PV