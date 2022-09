Miroslav Macek: O vás bez vás...

reklama

Jiří Weigl: Kvadratura kruhu

Dnes přijel do Prahy německý kancléř Olaf Scholz a v médiích panovalo velké očekávání, že v jednáních s ním náš premiér domluví zázrak v podobě evropského zastropování cen energií, které katastrofu, do níž se naše země řítí, odvrátí. To je ale zcela falešné vidění dnešní situace.

Dnešní kataklyzma exploze cen energií není žádný nečekaný důsledek Putinovy války na Ukrajině. Je to zcela logický důsledek dlouhodobé evropské zelené politiky. Ta ovládla Brusel i politické spektrum prakticky všech západoevropských zemí a jejím cílem je dlouhodobé a trvalé zdražení energie. Emisní povolenky, uzavírání elektráren, ostrakizace jaderné energetiky atd. jsou příkladem.

Smyslem této politiky není pouze omezení emisí údajně ohrožujících planetu, ale likvidace konzumní společnosti a nastolení nových „udržitelných“ společenských pořádků. Konzumní společnost lze odstranit pouze výrazným snížením životní úrovně miliónů dnešních spotřebitelů. Takže to, co se dnes kolem nás děje, není pro reprezentanty této ideologie žádná tragédie. Putinova válka je naopak pro ně úžasná příležitost, jak uskutečnit věci, které by v normální situaci byly zcela nepředstavitelné.

Všechny české vlády posledních let ze zbabělosti, patolízalství nebo ignorance pomáhaly tuto politiku prosadit a naši zemi vydaly těmto nezodpovědným experimentům do rukou. Ani dnes tomu není jinak. Kancléř Scholz stojí v čele nejzelenější levicové vlády, jakou kdy Německo mělo. Drahé energie jsou pilířem politiky jeho koalice. Petr Fiala se s ním může dohodnout maximálně na taktickém změkčení cenového tlaku na spotřebitele, který je dnes pro jeho vládu nebezpečný. Kvadraturu kruhu však vyřešit nemůže.

Na sny o návratu k původnímu normálu a éře přijatelných cen však můžeme zapomenout, protože ji dnešní evropská zelená věrchuška nikdy nedopustí. Její zájmy a zájmy našich občanů jsou zcela neslučitelné.

Říšský protektor Olaf Scholz však přijel do Prahy sdělit svým pohůnkům následující: Vzdáte se práva veta v Radě EU, abychom mohli kdykoli rozhodovat o vás bez vás (a bez Maďarska a dalších vší v kožichu, které odmítají obětovat zájmy svých občanů na oltář zájmů Německa).

Maďarské orgány oznámily, že byla podepsána dohoda s Gazpromem o dodávkách dalších 5,7 milionu metrů krychlových plynu denně do Maďarska od 1. září přes South Stream.

