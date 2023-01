Miroslav Macek: Podíl ruské ropy v indických rafineriích vzrostl z 0,4 % na 25 %

reklama

Polsku bychom pomohli, i kdybych si měl opět nasadit helmu, pravil ministr Lipavský.

To je ovšem děsivá zbraň, neboť neuvěřitelně účinná: nepřátelé by se potrhali smíchy.

Prosím vás, okamžitě si přestaňte stěžovat, že na to či ono nejsou peníze! Jsou.

Prostřednictvím krajských úřadů bude v souvislosti s financováním ukrajinských asistentů pedagoga ve veřejných školách na období leden-srpen 2023 rozděleno cca 218 milionů korun.

Americký prezident Biden oznámil, že nová americká pomoc pomůže čelit brutální ukrajinské agresi, která se děje kvůli Rusku.

Ne, nejde o změnu americké zahraniční politiky, to jen nejmocnější muž světa opět blábolil. Mimo jiné si nemohl vzpomenout na slova ministr obrany a přejmenoval funkci na ministra armády.

Teď jen čekám, kdy se ozvou naši politikové, kteří chtěli nechat přezkoumat zdravotní stav prezidenta Zemana, zda je schopen vykonávat svoji funkci a omluví se mu.

Až vstoupí začátkem února v platnost embargo na dovoz ropných derivátů z Ruska, začnou mizet zásoby, které státy EU rychle nakoupily v Rusku a Evropa bude muset dovážet naftu a benzín odjinud, přičemž zásadní podíl na těchto dodávkách bude mít podle dostupných informací zřejmě Indie. Je proto zajímavé, že podíl ruské ropy v indických rafineriích vzrostl z 0,4 % na 25 % a ve dvou největších indických ropných rafineriích má 49% podíl ruský Lukoil.

Německá ministryně zahraničí Berbocková byla při projevu k vzájemnému obviňování evropských zemí o míře podpory Ukrajiny vzácně upřímná: „Vedeme válku proti Rusku, ne proti sobě navzájem.“

Vzhledem k tomu, že je Němka, jistě dobře zná německou historii, jenže někteří lidé jsou nepoučitelní. Jak chtějí Němci Rusko porazit? Neustálými dodávkami zbraní, pokud nedojdou všichni Ukrajinci? Vysláním vojáků NATO na Ukrajinu? Měla by si položit hypotetickou otázku: kdyby měl Hitler koncem 2. světové války atomové zbraně a porážka se blížila, použil by je?

V noci na čtvrtek Rusové podle Ukrajinců vyslali na Ukrajinu 24 sebevražedných bezpilotních letounů Šáhid-136, a to z východního pobřeží Azovského moře. Obráncům se ale všechny podařilo zničit.

Ukrajinské úřady ve čtvrtek uvedly, že jen na hlavní město mířilo asi 20 střel, ale všechny se povedlo sestřelit.

Ukrajinská protivzdušná obrana podle informací deníku The Guardian sestřelila 47 z 55 raket, které ruské síly vypálily na Ukrajinu. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj o tom informoval na Telegramu. Dodal, že již dříve ráno bylo ruskými silami vypáleno 24 íránských bezpilotních letounů kamikadze Shahed, které byly všechny zničeny.

Kdy už konečně propagandistům dojde, že propaganda, aby byla účinná, musí být věrohodná?

Kremelský mluvčí Peskov prohlásil, že tanky Abrams dodané na Ukrajinu „budou zničeny stejně jako jiné tanky, ale protože jsou drahé, finanční ztrátu pocítí evropští daňoví poplatníci, zatímco Američane, jako ostatně vždy, zůstanou na svém anebo na tom s vysokou pravděpodobností značně vydělají“.

USA zvýšily v roce 2022 oproti předchozímu roku zásluhou bojů na Ukrajině prodej zbraní do zahraničí o 49,1%. Kdybyste byli američtí zbrojaři vodící prezidenta Bidena, usilovali byste o mír na Ukrajině nebo kdekoli jinde?

S další poptávkou po stíhačkách už podle listu The Financial Times (FT) pracuje americká zbrojovka Lockheed Martin. Ředitel společnosti Frank St. John uvedl, že zbrojovka ve své továrně v Greenville navýší výrobu stíhaček F-16, aby mohla pokrýt předpokládanou poptávku evropských států.

Tolik zpráva.

Inu, jak jinak? USA vyrobí, Evropa nakoupí a zaplatí a pošle ke zničení na Ukrajinu. Ztráty zůstanou Evropě, zisky Spojeným státům.

Proboha, to jsou všichni evropští politici tak tupí? Nebo se tolik bojí, co na ně Američané mají z odposlechů? (Vzpomeňte si , že šmírovali i Merkelovou a ta mlčela a neprotestovala…)

Ředitel Vojenské zpravodajské služby v letech 1997 - 2001, někdejší velvyslanec v Afganistánu, generál Petr Pelz v rozhovoru s Parlamentními listy:

„Ne, ani pan Pavel, ani pan Babiš nás do této války nemohou zatáhnout. Tím, že se ČR účastní různých protiruských sankcí, posílá na Ukrajinu zbraně, provádí na našem území výcvik ukrajinských vojáků, a kdoví, co je ještě tajné, v té válce dávno jsme. Jenom to vláda jaksi zapomněla občanům sdělit.“

„Právníci zabývající se mezinárodním právem mohou hodnotit únor 2022 jako okamžik, kdy Ruská federace ozbrojenou agresí porušila „suverenitu a územní celistvost“ Ukrajiny, neměli by ale zapomenout, že v únoru 2014 Spojené státy krvavým pučem porušili „suverenitu“ Ukrajiny jako první. Od té doby v zemi zuří občanská válka, kdy jedna strana je podporována Rusy a druhá NATO vedenou Američany. Pochybnosti o příčinách padly poté, když bývalá kancléřka Angela Merkelová a bývalý prezident Francois Hollande veřejně přiznali, že prezidentu Putinovi záměrně lhali, nikdy neměli v úmyslu plnit minské dohody – tedy přijmout mírové řešení –, a to proto, aby Ukrajina získala čas se pořádně připravit na válku. 16. června 2016 sdělil reportérům Reuters předseda Vojenského výboru NATO gen. Petr Pavel: „There is no imminent threat from Russia (Rusko nepředstavuje bezprostřední nebezpečí),“ a v rozhovoru dále vysvětlil: „(Ruská) … agrese není na pořadu, a žádná zpravodajská informace to netvrdí.“

Třikrát se v klidu nadechněme… Roku 2015 soudružka z NDR Merkelová a Hollande lžou Putinovi, aby dali Ukrajině čas se vyzbrojit, i když hlavní voják NATO a dnešní prezidentský kandidát Pavel nemá k dispozici zpravodajskou informaci o připravované agresi Ruska ještě o rok později!

Odpověď na otázku, kdo tedy válku připravoval, ponechávám na fantazii čtenáře.“

„Americké elity, které siláckými a lehkovážnými výroky vehnaly celý Západ do pasti, začínají zjišťovat, že pro ně se začíná jednat o existenciální boj též. Proto mám strach a tvrdím, že situace může být i horší než před šedesáti roky.

Navíc médii jsme informováni nejen jednostranně a tendenčně, ale i zcela nekompetentně. Uvedu příklad. Před nedávnem přinesla média informaci o tom, že gen. Sergej Surovikin byl odvolán z funkce velitele operací na Ukrajině a byl nahrazen gen. Valerijem Gerasimovem, náčelníkem generálního štábu. Včetně úvah, který z nich je „lepší“. Je to nesmysl. Každý kluk, který byl na vojně, ví, že náčelník štábu (jakékoliv jednotky) není velitel – jako v civilu šéf kanceláře ředitele není ředitel. V mírové době náčelník generálního štábu formálně není velitelem vojsk. Je jím jmenován za válečného stavu. To, co Rusové teď provedli, znamená, že gen. Sergej Surovikin zůstává, ale – aby se vyčistily velitelské pravomoci – Gerasimov převzal velení i formálně. Nejde o slovíčkaření, je to částečný přechod na válečný stav a může to znamenat příchod předpokládané ruské ofenzivy nebo signál Pentagonu: „Myslíme to vážně.“ Nebo obojí.“

Převzato ze svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz.

