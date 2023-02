Miroslav Macek: Šlo o vědecký výzkum americké kovbojské mentality a bohorovnosti

reklama

Důchodci se letos v červnu nakonec dočkají citelně slabšího navýšení penzí, než na jaké by měli nárok. Kabinet tím letos ušetří takřka dvacet miliard korun.

Podíl ukrajinských uprchlíků na celkovém počtu obyvatel dosáhl v Česku zhruba 4,5 procenta. Výdaje státu spojené s uprchlíky z Ukrajiny byly do konce ledna 28,5 miliardy korun. Čtyřčlennou rodinu to tedy přišlo v průměru na 10.857 korun.

Šéf NATO Stoltenberg opět straší veřejnost, neboť na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlásil, že vítězství Ruska by bylo nejen katastrofou pro Ukrajinu, ale i ohrožením Evropy.

Jaké vítězství Ruska má, proboha, na mysli, když již toto jaro bude osvobozená celá Ukrajina včetně Krymu? Nebo snad americký generál Ben Hodges a šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov flagrantně dezinformují světovou veřejnost?

Viz odkazy ZDE a ZDE.

Nedělní Novinky.cz, titulek a začátek článku:

Rusko musí být rozdrceno, řekl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotním rozhovoru s francouzskými médii prohlásil, že si přeje porážku Ruska ve válce proti Ukrajině, nechce ale, aby bylo Rusko rozdrceno.

Naštěstí to opravili, to jen redaktor zřejmě vyjádřil svůj názor, jak ostatně bývá v našich mediích u zpráv zvykem.

Původ tří neidentifikovaných letících objektů, které minulý týden sestřelilo americké letectvo, je stále neznámý. Nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o špionážní zařízení Číny nebo jiné země. Nejspíš patřily soukromým společnostem nebo byly vědecké. Ve čtvrtek večer to oznámil americký prezident Joe Biden.

Také si myslím, že šlo o vědecký výzkum americké kovbojské mentality a bohorovnosti.

Americký časopis Aviation Week:

Jeden z neznámých balónů sestřelený raketou v hodnotě 400 tisíc dolarů byl pravděpodobně balón za 12 dolarů. Podle časopisu skupina milovníků balónů ze severního Illinois (NIBBB) uvedla na svém blogu, že se svým balónem s volacím znakem K9YO byla v kontaktu v noci 10. února nad Aljaškou a poté balón "zmizel".

Vzkaz maďarského ministra zahraničí novému am, který se ihned začal plést do vnitřní maďarské politiky:

„Je absolutně nepodstatné, co si pan velvyslanec myslí o vnitropolitických otázkách Maďarska, protože mu do toho nic není. Maďarsko je suverénní země, nepřijímáme guvernéry a místodržitele, které k nám posílají, aby nám řekli, jak máme žít v naší vlastní zemi. Ty doby už skončily,“ řekl Szijjártó v televizi ATV.

Německé město Trevír ve spolkové zemi Porýní-Falc zažilo dramatickou noc na pátek. Kolem 40 osob napadlo železnými tyčemi, skleněnými lahvemi a dřevěnými holemi policisty, kteří byli přivoláni k incidentu na jedné z tamějších diskoték, píše server týdeníku Focus.

O národnosti či rase útočníků pochopitelně ani slovo, a zřejmě to nebyli ani „pravicoví extrémisté“, to by tisk ihned zmínil…

Několik čtenářů glos mne upozornilo, že protěž roste i na Ukrajině a také, že název Edelweiss měla už během 2. světové války antifašistická skupina mládeže v Německu. Takže tím se prezident Zelenskyj mohl též inspirovat.

Roman Šmucler zcela přesně:

Nikdo neřeší kvalitu péče, zda se pacienti uzdravili. Skoro nulový důraz je na primární prevenci, tj. aby lidé nebyli nemocní. Výsledkem je, že máme skoro 4× více návštěv lékaře než Rakousko, ale žijeme kratší život a jsme více nemocní.

Omezování soutěže myšlenek zabíjelo chybami při covidu, potápí Ukrajinu a zabíjí naši ekonomiku. Nemůžete přijít s jiným názorem – hned jste dezolát a riskujete problémy.

Kapitalismus je nejúspěšnější systém právě proto, že projekty vznikají a zanikají v tvořivé destrukci. Jakmile řekneme, že někdo má patent na rozum, bude z nás Severní Korea.

V Evropě vznikla většinová koalice lidí, která je existenčně závislá na státu, s politiky, kteří by se v privátu neuživili.

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

Psali jsme: Doktor Macek křtil knihu. A pobavil sál Miroslav Macek: Divize Edelweiss se dopustila mnoha válečných zločinů Miroslav Macek: Opravdu by už měli přiletět ti mimozemšťané Miroslav Macek: Všimněte si dvou nenápadných manipulací presstitutek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama