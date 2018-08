Miroslav Macek: Slovo odpovědnost bylo úředně zrušeno?

Do případu H-Systemu podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala musí vstoupit český stát a odškodnit poškozené. Šámal to řekl po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Omluvil se v té souvislosti za průtahy řízení, právě proces kolem H-Systemu je podle něj příkladem, kdy soudy rozhodovaly nepřiměřeně dlouhou dobu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský dodal, že H-System je příklad selhání českého státu v 90. letech.

Čtu a nestačím zírat! Dva nejvyšší představitelé justice, přepláceni z našich daní, tvrdí, že jde o selhání „státu“ a za průtahy v řízení máme odškodné zase zaplatit my všichni z našich daní! Co takhle sebrat skutečným, konkrétním viníkům na konkrétních soudech polovinu z jejich platů a peníze vložit do fondu na odškodňování jejich obětí? Ať mi nikdo netvrdí, že nejsou dohledatelní!

A soudruzi Šámal a Rychetský by za ta slova měli být vypoklonkováni do důchodu.

Babiš, Faltýnek, Bartoš, Okamura, Filip – pětice nejoblíbenějších českých politiků v sestupném pořadí.

Pokud se vám to zdá být špatným vtipem, sejděte ze svého vzdušného zámku do podhradí a zaposlouchejte se do mentální úrovně hovorů lidí, abyste nadále nežili v iluzích…

„Eliška pečuje o sedm dětí a splácí dluh“, hlásá titulek článku na idNES.cz s návodem, jak jí pomoci.

Prostě Elišce SE udělalo sedm dětí, Elišce SE rozpadlo manželství, Elišce SE udělal dluh…o jakékoliv odpovědnosti za vlastní život ani slovo.

Porozhlédne-li se dnes soudný člověk kolem sebe, nabývá dojmu, že slovo odpovědnost bylo úředně zrušeno a pokud se podle něj ještě někdo chová, je promptně citově vydírán a zdaněn…

Vadim Petrov o volbách do Senátu:

S Ladislavem Jaklem (SPD) se na Praze 2 utkají někdejší kandidát na prezidenta Marek Hilšer (Nezávislý), Vladimír Kratina (ODS), Libor Michálek (Piráti), Ivan Gabal (Zelení) a Vladimír Roškot (KSČM).

Jakl za SPD. Ivan Gabal za Zelené, Vláďa Kratina za ODS. Ať mi ještě někdo vykládá o ideových platformách a programu.

Nejhororovější věta:

Brusel má plán…

