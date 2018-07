Miroslav Macek: Ti, co se nekamarádí s Peltou, mají holt smůlu a musí do práce

Neznámý spolek získal od fotbalové asociace, kterou tehdy vedl Miroslav Pelta, sedm milionů korun. Byla to jedna z nejvyšších částek při porcování takzvaných peněz z loterií za rok 2016. Spolek pro podporu mládeže a kolektivních sportů přitom nespolupracuje s žádnými kluby a začal fungovat krátce před odklepnutím milionů. Sídlí navíc v tom samém bytě jako firma, ve které figuruje jeden z blízkých Peltových spolupracovníků.

Tolik rozhlasová zpráva. Ostatní, co se nekamarádí s Peltou, mají holt smůlu a musí chodit do práce, a to navíc s hořkým vědomím, že u nás je spravedlnost nejen slepá, ale zásluhou mozkové mrtvice i nehybná.

Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. „Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina“ napsal v lednu letošního roku na svůj blog známý francouzský ekonom Thomas Piketty, který se zabývá otázkami příjmové nerovnosti. Jako nejvíce poražený stát z tohoto srovnání vychází jednoznačně Česká republika

Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP.

Ifo Institut:

Samoregulaci přistěhovalectví lze očekávat jen v případě, že migranti budou pobírat pouze mzdu za práci.

autor: PV