Miroslav Macek: Ti demokraté jsou jako čerti - když už nemohou ublížit, alespoň zasmradí

Řediteli největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP Zdeňku Kabátkovi se už před více než dvěma lety zvýšil o téměř dvě třetiny plat. Místo 225 tisíc, které měsíčně bral od svého nástupu do čela VZP v roce 2012, činí nyní jeho pravidelný měsíční příjem 355 tisíc korun.

K tomu mu navíc správní rada každý rok schvaluje roční odměnu, která v posledních letech činila přes 1,2 milionu.

Myslím, že si ty peníze zaslouží. Zeptejte se kupříkladu lidí na Bruntálsku, Rýmařovsku a leckde jinde, jak skvěle se pojišťovna stará o jejich zabezpečení zubní nebo dětské péče.

Slovenská prezidentka Čaputová:

„Slovensko-ruské setkání ministrů zahraničí nás nijak nepřiblížilo spravedlivému míru na Ukrajině, kterou Rusko ilegálně a neospravedlnitelně napadlo. Nejrychlejší cesta k míru je, že Vladimir Putin nakáže svým vojákům, aby Ukrajinu opustili.“

Tedy, já se snažím za každou cenu vyhýbat narážkám na intelektuální potenciál politiků, ale tentokrát už to nevydržím: to je opravdu tak naivní a hloupá, že něco takového může vážně vypustit z úst? Má sebenepatrnější ponětí, jak funguje geopolitika? Jaké jsou zájmy západního vojensko - průmyslového komplexu? Jakých cílů je odhodláno dosáhnout Rusko? Jak vypadá reálný svět a střet zájmů v něm? Uff!

Filmový režisér Jan Hřebejk pak okomentoval se šarmem sobě vlastním snímek slovenského a ruského ministra zahraničí slovy: „Jsou to kurvy a ještě hnusně nasvícený!“

Polský deník Fakt v pondělí ráno informoval, že u obce Milakowo na severovýchodě země spadl neznámý vojenský objekt. Na místo vyrazili příslušníci polské armády, ale ukázalo se, že šlo o meteorologický balon.

Jo, jo, tak dlouho se straší a straší, až to poškodí mozek. Záhy se zřejmě dočkáme, že rudý západ slunce bude považován za atomový v ýbuch…

Devítičlenný sbor Nejvyššího soudu USA rozhodl jednomyslně v Trumpův prospěch. O aplikaci části ústavy, na základě které ho stát Colorado vyřadil, podle Nejvyššího soudu smí rozhodnout jedině Kongres a ne jednotlivé státy.

Ti demokraté jsou jako čerti: když už nemohou ublížit, alespoň zasmradí…



Ze soupisky několika desítek nemovitostí Ruské federace, o jejichž zablokování v rámci přijatých protiruských sankcí rozhodla loni v listopadu Fialova vláda, ubyly čtyři položky.

Ministerstvo zahraničních věcí, které v Česku zodpovídá za sankční politiku, vyřazení uvedených nemovitostí ze seznamu potvrdilo. Mluvčí resortu Daniel Drake uvedl, že zmíněné budovy se dostaly na seznam objektů, s nimiž nelze nakládat, „technickým nedopatřením“. Jeho kolegyně Mariana Wernerová posléze doplnila, že tyto objekty jsou před zmrazením chráněny platnou mezinárodní smlouvou.

Předpokládám, že ti skvělí úředníci už své odměny dávno vyfasovali…

Markéta Šichtařová v rozhovoru s Parlamentními listy:

Nebyl covidismus (pokud to tak nazveme) unikátní a neopakovatelnou reakcí na neznámou pandemii?

Ne, „covidismus“ nebyl „neopakovatelnou reakcí na neznámou pandemii“, covidismus byl naopak neustále opakovaný vzorec, který velké korporace, vlády a elitáři neustále používají i na jiné otázky: například v oblasti Green Dealu nebo genderismu. Vystrašit lidi, pak názory těch, kteří se vystrašit nenechali, dehonestovat a označit za „dezolátské“, „proruské“ nebo „dezinformační“, pak utužit regulaci, pak salámovou metodou převzít ještě větší kontrolu nad společností.



Pařížská olympiáda, sliby a skutečnost aneb co vše si ovčané nechají od svých politiků, kteří se chtějí za každou cenu předvádět, líbit:

Budete-li mít vstupenku na jakoukoliv z olympijských soutěží, čeká vás během her cestování po Paříži zdarma.

Bylo oznámeno, že slib nelze dodržet, naopak Pécresseová přiznala, že městská hromadná doprava dokonce zdraží, a to dvojnásobně. Od 20. července do 8. září 2024 tak návštěvníci her i běžní turisté zaplatí za jízdenku na metro čtyři eura.

Nový přímý vlak Charles-de-Gaulle Express měl spojovat hlavní pařížské letiště s centrem za pouhých 20 minut, z letiště Orly do Paříže pak měla mířit nová linka metra číslo 14. A na předměstí pak měli lidé použít nové linky 15, 16 a 17.

Žádná z těchto linek nebyla dodnes realizována.

Místo původních 6,8 miliardy eur se doposud utratilo 8,8 miliardy. Podle odhadů firmy Astarès, která se zabývá akcemi globálního významu, se výše nákladů vyšplhá na 11,8 miliardy eur.

Šéf organizačního výboru Tony Estanguet sliboval, že půjde o „lidové hry“, které budou levnější než ty poslední v Londýně.

Zatímco v Londýně nabízeli organizátoři na 2,5 milionu lístků po 23 eurech, v Paříži je nejlevnějších lístků jen milion (asi desetina kapacity) po 24 eurech.

Na velkorysém zahájení her měla vystoupit ve světě zřejmě nejznámější francouzská kapela Daft Punk.

Po jednání s hudebníky ale pořadatelé her oznámili, že Daft Punk divákům nezahrají.

Ceremoniál odehrávající se na březích Seiny mělo podle prohlášení ministra vnitra Géralda Darmanina sledovat na 600 tisíc lidí.

Kapacita bude ovšem poloviční.

Plavecký triatlon má start naplánovaný na mostě Alexandra III. S Eiffelovou věží a Invalidovnou na pozadí, plavat by se mělo kolem Musée d’Orsay a Grand Palais.

Když ale vloni v srpnu měli triatlonisté trasu otestovat, hygienici závod zakázali, protože hodnoty bakterie e-coli byly šestkrát vyšší, než dovolují normy. Organizátoři ovšem plán B nemají.

Slova k zapamatování:

Bývalý předseda Vojenského výboru NATO, generál Bundeswehru ve výslužbě Harald Kujat předpokládá, že po dobytí Avdijivky půjdou ruské ozbrojené síly do Charkova.

