Miroslav Macek: V Bratislavě se zřejmě chystá slovenský Majdan

Z tiskovky premiéra v demisi k hořkému pousmání:

Otázka (HN): Pane premiére, je dobré, aby vláda v demisi dělala takové personální kroky, jako je odvolávání šéfa GIBS, navíc když vy sám jste trestně stíhaný, takže je tu podezření z dalšího střetu zájmů?

Odpověď (AB): Pane redaktore, vy jste mě neposlouchal. ODS tu rozkradla miliardy…

„Když někdy po roce 2003 přesídlil na Slovensko, protože mu v Itálii hořela půda pod nohama…“ tuhle větu z nevydaného článku zavražděného novináře o údajném členu kalábrijské mafie čtu už po několikáté.

Pokud by se v Italii skutečně něčeho kriminálního dopustil, na Slovensku, které je stejně jako Itálie členem EU, by byl – aniž by se jakkoli skrýval - v bezpečí?

Může mi to někdo vysvětlit?

Ovšem vše začíná nasvědčovat tomu, že se v Bratislavě chystá slovenský Majdan. Oběti se k tomu hodí skvěle: nic nesjednotí media do jednoho šiku více, než vražda novináře. Tohle, že by chtěla kalábrijská mafie? To spíše nějaká zcela jiná…

Češi jsou smějící se bestie, v tomto případě Petr Hampl:

Z jedné vraždy novináře a jeho přítelkyně nemůžeme dělat paušalizující závěry. Většina italských mafiánů se ničeho nedopustila. Nesmíme připustit vytvoření atmosféry nenávisti. Musíme se spojit, semknout a ukázat mafiánům, že je máme rádi. I kdyby postříleli všechny slovenské novináře, my se nenecháme ovládnout strachem a nenávistí. Proto je zapotřebí se rázně vypořádat se všemi, kdo tu nešťastnou událost zbytečně připomínají a je zapotřebí dát mafiánům všechno, co chtějí. Začněme tak, že každý nějakého mafiána obejme, vyjádří mu podporu a dá mu malý dárek.

