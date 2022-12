Miroslav Macek: Věřím, že to ČT ráda udělá

reklama

A tak se s námi prezident Zeman rozloučil nepřesnou citací veršů Vítězslava Nezvala:

„A kdybychom se víckrát neviděli, bylo to krásné a bylo toho dost.“

První verše básně „Sbohem a šáteček“ ovšem znějí:

„Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali

bylo to překrásné a bylo toho dost.“

Ano, bylo by překrásné, kdybychom se s Milošem Zemanem nikdy nesetkali.“

***

Nejbližší spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina se před ním snaží tajit nepříjemné zprávy o průběhu bojů na Ukrajině, uvedl v pátek americký deník The Wall Street Journal (WSJ). Putin je podle amerického listu, který se odvolává na rozhovory s ruskými představiteli blízkými Kremlu, v izolaci a nemá nutně přehled o reálné situaci, přestože je nejvyšší velitel ruských ozbrojených sil.

Dodávám:

Proboha, co je to za blbost? Stačí přece, aby nakoukl kupříkladu na vysílání ČT 1 nebo si přečetl Forum 24 či WSJ a hned je v obraze…

***

Těsně před Vánoci zasáhla Spojené státy jedna z nejhorších vln mrazů a vydatného sněžení. Varování před zimním počasím bylo vydáno pro rozsáhlé oblasti, v nichž žije více než 200 milionů lidí, informovala agentura AP.

Desítky milionů Američanů se musí vypořádat s mrazivými teplotami, sněhovými bouřemi či výpadky elektrického proudu. Ruší také sváteční setkání.

Zimní bouře, která zemi zasáhla, je podle meteorologů svým rozsahem téměř bezprecedentní. Nějakému druhu výstrahy před zimním počasím je podle AP vystaveno zhruba 60 procent obyvatel USA.

Nějak se to globální oteplování vymyká soudruhům z rukou…

***

Igor Pšeničnikov (Ruský ústav strategických studií):

Západ se snaží vyprovokovat Bělehrad k aktivní vojenské akci na obranu srbského obyvatelstva v Kosovu a rozpoutat tak nové balkánské krveprolití. A to především proto, aby donutil Rusko zasáhnout na straně Srbů, a zmařil tak očekávaný úspěch ruské armády na ukrajinské frontě. Pokud Bělehrad začne válku na obranu kosovských Srbů bez ruské podpory, NATO ho rozdrtí. Výsledkem by bylo nejen zničení Srbska jako relativně nezávislého státu, ale především jako spojence Ruska na Balkáně, který je už celý, právě s výjimkou Srbska, pod kontrolou USA. V takovém případě by úplná a bezpodmínečná nezávislost Kosova byla přirozeným vyústěním ozbrojeného konfliktu.

Pokud Rusko do konfliktu zasáhne, pak podle názoru Washingtonu oslabí svou pozici na Ukrajině a jeho vítězství (o němž je už navzdory propagandistickým žvástům přesvědčen i Západ) se stane velmi mlhavou a vzdálenou vyhlídkou. Pokud vůbec připadne v úvahu. Každopádně záměrné rozdmýchávání krize v Kosovu s cílem „konečného řešení srbské otázky" vnímá Západ v úzké souvislosti s událostmi na Ukrajině. Přinutit Rusko, aby rozptýlilo své síly – to je hlavní cíl USA v souvislosti s Kosovem.

***

Čtenář glos M. P. mi napsal:

Všiml jsem si, že ČT nás v rámci pohádek vysílaných na svátky informuje, že děkuje, neboť bez našich poplatků by nevznikly. Velmi tuto otevřenost oceňuji, stejně asi jako sledující dětští diváci.

Byl bych rád, kdyby v roce 2023 ČT v této otevřenosti pokračovala a zejména u zpravodajských pořadů (otázky V. Moravce, 168 hodin či reportéři ČT) na liště uváděla info: výroba pořadu stála tolik a tolik korun, kdyby nebylo vašich poplatků, tak by tento pořad nevznikl. Děkujeme.

Jsem optimista, a věřím, že to ČT v rámci proklamované transparence, ráda udělá.

