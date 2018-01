Miroslav Macek: Země je rozdělená na třetiny, nikoliv na poloviny

Země je prý opět rozdělena skoro na stejné dvě skupiny. Což je nesmysl. Oprávněných voličů bylo 8,362.987. Z nich volilo Zemana 2,853.390 voličů, 2,793.322 nepřišlo k volbám a 2,701.207 volilo Drahoše.

Takže země je rozdělená zhruba na třetiny, nikoliv na poloviny. A vzhledem k demografickým údajům by bylo logické mít největší obavy ze skupiny, která nepřišla k volbám.

Vox populi:

Co je to za elitu, když už dvacet let nebyla stavu vyhrát volby?

