Miroslav Macek: Zfanatizované mládí, a zvláště to německé, je smrtelně nebezpečné

Miloš Čermák na facebooku:

Skoro čtvrtinu první stránky The Sunday Times zabírá opravdu kruciální problém: jak BBC řešila, zda vyrazit na interview s Gretou do Stockholmu po souši a po vodě, anebo letadlem. Tým rozhlasového pořadu Today se nakonec ODVÁŽNĚ rozhodl letět ... a PROŠLO TO! Šéf pořadu si v článku pochvaluje, jak je Gréta velkorysá, že je neodsoudila a že nepožaduje po ostatních tak přísné standardy jako po sobě. Žijeme vskutku ve velešťastné době, když řešíme takovéhle píčoviny.

Dodávám:

Kéž by to bylo tak příjemně jednoduché. Bohužel jde o maličkost jen zdánlivou. Prvních pár „turning the screw“ bývá vždy úsměvných…i ty dětičky, co ve veřejnoprávní německé televizi WDR sborově zpívají, že jejich babička je „Umwelt - sau“, tedy „ekologické prase či svině, protože jezdí autem kupovat zlevněné maso, jsou tak roztomilé, že ano?

Jenže zfanatizované mládí, a zvláště to německé, je smrtelně nebezpečné. Jen se podívejte na dokumentární záznamy německých mladíčků nadšeně jdoucích do 1. světové války, obdivované hrdě mávajícími děvčaty nebo na záběry z německých vysokoškolských poslucháren 30. let minulého století, na nichž studenti nadšeně tlučou do lavic při zmínce o nadřazenosti německé rasy. To bylo veselí!

***

Vladimír T. Gottwald na facebooku:

Pamatujete si, jak tupí bolševičtí cenzoři kvůli politicky nepohodlným představitelům zakazovali vysílání některých filmů anebo aspoň vystříhávali jména z titulků, v Chalupářích nahradili Matuškův zpěv orchestrálkou, vystříhávali z filmů scény třeba s Adinou Mandlovou či Járou Kohoutem?

Tak jsem si to zas připomněl při informaci, že kanadská veřejnoprávní televize CBC/SRC vysílala Sám doma 2 bez vystřižené scény s Donaldem Trumpem.

Tak nevím, je to ještě sranda anebo už začátek průseru, do kterého se řítí levičáky dirigovaný a vykleštěný svět?

Dodávám, opět z facebooku:

První výmluva byla, že ta scéna je zbytečná.

Druhá, že to bylo proto, aby měla televize více prostoru na vkládání reklam.

***

Čtenář glos O. P. mi napsal:

To s tím dopisem je ještě dobré. To já hlupák si objednal knihu z USA v ceně zhruba 25$. Takovou knihu samozřejmě nelze vpustit na území EU jen tak, takže jsem mazal na celní poštu 120, abych ji tam proclil.

Celá operace obnášela 8 různých dokumentů A4 (!) a poplatek poště asi 180 korun.

Co mně ovšem vyrazilo dech, byla celní služba. V příslušném oddělení sedělo zhruba asi 6 celníků, já tam byl po celou dobu sám. Po zhruba deseti minutách pečlivého zkoumání mi bylo vyměřeno clo (nebo co to bylo) 103 korun. Nejsem tedy ekonom, ale počítám-li s platy těch celníků, energiemi, údržbou budovy atd. to se přece v žádném případě nemůže vyplatit! Teď dumejte kam umístit třaskavinu! Když už v EU musíme proclívat knihy.

***

Rusové postavili za čtyři roky nejdelší most v Evropě a ještě se tím chlubí! To my jsme schopni postavit za tu dobu klidně lávku v Troji!

