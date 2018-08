Miroslav Novák: Úrokový diferenciál mezi korunou a eurem se posouvá ve prospěch české měny

Bankovní rada ČNB na dnešním zasedání letos již potřetí zvýšila úrokové sazby a guvernér J. Rusnok na tiskové konferenci explicitně nevyloučil minimálně ještě jedno zvýšení sazeb do konce letošního roku. Hlavní úroková sazba tak nově, respektive od zítřka, činí 1,25 % a zvýšení se tentokráte nevyhnulo ani diskontní sazbě, kterou dříve nechávala ČNB beze změny. Kladný úrokový diferenciál mezi korunou a eurem se tímto krokem ČNB dále posouvá ve prospěch české měny.

Jak moc je pravděpodobné ještě jedno zvýšení úrokových sazeb v letošním roce? Určitě přes 50 %. Klíčem ke zvýšení sazeb do konce roku však bude jednoznačně kurz koruny. Za předpokladu, že se koruna bude v nadcházejících měsících pohybovat kolem současných hodnot, tj. lehce nad 25,50 CZK/EUR je ještě jedno zvýšení sazeb téměř jistotou. Domácí ekonomika v podobě přehřátého pracovního trhu totiž poskytuje dostatek proinflačních tlaků. V případě, že by se koruna dostala sopečně s dalšími středoevropskými měnami pod prodejní tlak a držela se u hladiny 26 CZK/EUR, tj. na hodnotách z konce června a začátku července, měla by ČNB dokonce prostor ještě k minimálně dvojímu zvýšení sazeb. Naopak, pokud bude koruna posilovat a přiblíží se hladině 25 CZK/EUR, může to pro ČNB představovat překážku i pro jedno zvýšení sazeb.

V každém případě je nutné zmínit, že ve střednědobém výhledu by koruna měla k euru spíše posilovat. Kladný úrokový diferenciál, přebytkové vnější bilance, vyšší tempo růstu HDP i produktivity práce a výsledně i nejnižší nezaměstnanost v celé EU. To vše jsou faktory a v případě nezaměstnanosti důsledek, které by měly korunu vůči euru tlačit během nadcházejících čtvrtletí k silnějším hodnotám.

Miroslav Novák

finanční analytik

