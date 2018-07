Oldřich Fischer: Fasujou prachy za mrtvoly?

Ostatní, tj. asi 40 % voličů nenašlo mezi nimi jediného, kterej by byl pro ně alespoň minimálně přijatelnej. To znamená, že v parlamentu by mělo být obsazeno pouze 60 % poslaneckých židlí. Přesto poslanci fasujou prachy za 100 % voličů. Takže těch 40 % voličů by mělo dostat možnost zvolit si ty, co chtěíj. Nejspíš by mělo být referendum. Občané, kteří mají soudné návrhy na řízení státu, nikdy nebyli infikováni žádnou politickou stranou, ani jejím nepotismem, by do seznamu udali svoji kvalifikaci a program, kterým by chtěli svůj obor vylepšit. Z těch by si už potřebných 80 poslanců snad zbylých 40 % voličů vybralo.