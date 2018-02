Oldřich Fischer: Perfektní angličtina

Ukrajinská Nigerienčanka má proti všem našim „expertům“ správnou angličtinu. Zvládla, donedávna, jedině správně přivlastňovací gramatický tvar. Jméno a apostrofa – S. – Putim´s slut. (coura, cuchta, služka, děvka, běhna) Je to obdivuhodný výkon, na jaký se u nás nezmohl žádný, ani parlamentní výbor. Proto máme nikoli Havlovo letiště, ale Letiště-Havel. Nebo to bylo myšleno jako – lekrace?

Dál už je to jen zmatečné. Zaprvé: pan Zeman je muž. I starý. Jak si ho mohla splést s předpokládejme nezletilou blondýnou? (děvka?) Nebo to holka měla tak vymaštěný, že předpokládá, že Putin je na nejméně sedmdesátileté staříky? A co kdyby se teď naši přestárlí důchodci začali domnívat, že by ještě mohli v Moskvě ke „štěstí“ přijít? Těch rychlíků plných důchodců – až do Moskvy. Raději ani nedomyslet.

V televizi jsme viděli zásah ostrahy. Asi nejde zjistit, jestli to vysílali zrychleně, zpomaleně, nebo v reálné rychlosti. Než k zásahu došlo, tak jeden odpovědný pracovník se už smál od ucha k uchu. Slečna se zřejmě domnívala, že má roli čerta v komedii Dalskabáty? Další, zřejmě odpovědný pracovník pak obejmul „Divou Báru“ v pase. Pak upadl. Na ni. Uf, to byla žucha.

Občan se zlými myšlenkami by se mohl domnívat, že šlo o „techtle“. Vždyť při své váze jí přitom mohl zlámat i čtyři žebra. Tipl bych si, že zasahovatel mohl v mládí dělat snad řeckořímský zápas nebo krapet judo. Štěstí bylo, že při zásahu upadl on na ni. Snad si neublížil.

Takový zásah jistě se závistí sledoval i van Damme. Nebo „Texas Ranger“? Třeba se přijedou do Prahy přiučit.

