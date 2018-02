Oldřich Fischer: Tři králové útočí

Vymahači peněz od obyčejných lidí na konto církve stále nemají dost a stále v televizi slyšíme: Dejte nám, dejte nám víc! Zase jsme byli masírováni slávou „tří králů“. Jednak tam není padesát procent žen. Jsou dva bílí a vzadu jeden černý. To všechno je diskriminace. Co na to hatefrate?

Tři králové měli přijít z východu. Jestliže se mělo jednat o „východ“ zeměpisný, tak to atlas (jak z roku 1920 tak z roku 1984) vlastně vyvrací. Nenašel jsem tam žádné království, kde by vládli bílí. Snad v Kurdistánu, Íránu, Mongolsku, Indii, Japonsku? A hned dva bílí králové. Ledaže by se jednalo o krále původem - Vikingové? Nebo snad vzdálení bratranci anglické královny? A černej, to teprve ne. Snad místo krále jel odborový předák kominíků z Asýrie.

Nevím. V té době nebyl internet. To jistě mělo narození jednoho dítěte v Jeruzalémě dlouho předem obrovitou reklamu, asi jako Klausův kámoš Kožený, nebo jako Herbalife? A jak měl vlastně například tatarskej chán vědět, že má přivézt zrovna kadidlo? Vždyť pro něj by to bylo vlastně „tuzexové" zboží. To měl asi v Jeruzalémě zvláštního zpravodaje, jako my dnes v USA nebo v Dubaji? A to tomu zpravodaji neuniklo ani narození děcka ve chlévě? Všechna čest.

Teď v televizi byl vlastně velkej kravál, že základní školy se vzpouzej povolit masovou účast dětí ze základních škol na vybírání peněz pod heslem „ tříkrálová sbírka“. Nevzpomínám si, že by podobné, vlastně „podomní“, vymáhání peněz od obyvatelstva bylo povoleno i ostatním náboženským sekcím, jako pro: slovanské bohy, pro buddhisty, konfucionisty atd. Přitom slovanští bohové jsou nám blíž než ten, co sem, historicky nedávno, poslal nejmíň pětkrát soldatesku z celé Evropy „dělat pořádek“.

Ještě k tomu kadidlu. Předpokládám, že král, nebo snad chán měli určitou soudnost. Proč by narozenému dítěti posílali jakýsi blivajz, z kterého se po zapálení vine nepříjemnej kouř. Myslím, že se jedná o pomatený překlad toho jakého slova. Rozumným by se ukázalo, že místo „ kadidlo“ se jednalo o praktický – nočník. Po krátké době by batole mohlo udělat do nočníku dlouhého – hada. Je s podivem, že byli při porodu ve chlévě. Vždyť matka byla dávno před porodem ve vatě. Její kvádro by jí dnes záviděl i Versáče. Viz zpravodajské materiály: Trůnící madona s dítětem – Verrocchio, Panna Marie s dítětem – Michel Sitow, Narození Krista – Martin Schongauer, Sixtinská Madona – Raffael, Svatá rodina – Michelangelo, Zvěstování - Leonardo da Vinci a řada dalších.

Vyždímání všech miliard z obyvatelstva signalizuje i budoucí nástup vlády teokracie. Už rozpínavost politické strany: "Za zeměkouli ještě placatější" neslibuje pro národ nic dobrého.

