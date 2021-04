Oldřich Rambousek: Američané se snaží rozpoutat válku s Ruskem. Už by konečně měli zas dostat na d**** jako ve Vietnamu

reklama

Málo se však mluví o tom, že kdyby nebylo Chazarských židů na Ukrajině a jejich snahách skrze socialismus ovládnout Sovětský svaz a následně svět, tak by Stalin neměl důvod na Ukrajinu takto tlačit.

Ono to neví i mnoho Ukrajinců a to je problém. Ta nit má kořeny skutečně daleko a dokud nebudou zničeni Chazarští židé, tak na světě klid nebude. Chazaři jsou rozlezlí všude a ovládají klíčové mechanismy fungování světa.

Ve Spojených státech je obrovská enkláva Chazarských židů a my informovaní víme a dokonce je i známe. Dost možná, že je znáte i vy a ani nevíte, že patří k tomuto zavrženíhodnému etniku. Jména tu vypisovat nebudu, ale Sorose jistě zná každý. Je jen na vás, zda si dáte tu práci a vyhledáte si zprávy o jeho minulosti, ale i Chazarů. Nicméně Američany a Chazary spojuje odvěká snaha zničit Rusko. Proč do toho pletu Chazary??? Inu to máte tak. V minulosti jejich říše sahala i na území dnešní jižní Ukrajiny, avšak byli odtud vypráskáni vojsky Ruského knížete Svatoslava a vojsky říše Byzantské. Samozřejmě tam nějací zůstali a samozřejmě postupně vytvářeli nové podhoubí nacionalistického vzdoru. To vygradovalo právě za éry Stalina, kdy byly objeveni Chazaři i ve vysokých stranických, státních a vojenských funkcích. Stalin dozajista znal záměry Chazarů a tak byly spuštěny velké čistky do kterých se v tom chaosu samozřejmě připletlo i mnoho nevinných. Nebyl však čas se s tím patlat, neboť Chazaři již měli určitou moc a hodlali ji použít. Stalin musel jednat rychle, efektivně a radikálně. Ona radikálnost měla spoustu negativních vlivů a jedním z nich bylo i vyvolání hladomoru na Ukrajině avšak účel světí prostředky.

Četl jsem už mnoho teorií proč Stalin udělal to, či ono, ale vesměs jde jen o dohady-byť některé z nich mají jistou logiku. Ze strany západu se velmi ujaly snahy Stalina co nejvíce očernit a lidé v Evropě tomu hodně uvěřili, avšak šlo z velké části o účelovou propagandu. Hodně pravdy skrývají Ruské archivy a při troše snahy a přátelích na správných místech se lze k pravdě dostat. Každému z vás, než začnete nadávat toto vřele doporučuji a dozajista budete zírat. Možná se ptáte, proč to Rusko nezveřejní?? Víte, kdyby to udělalo, tak by to byl světový mazec, protože byste se najednou dozvěděli jak vás kdo jako národ ojebal, kdo sedí na klíčových postech světových organizací atp. Měny by se začaly hroutit, neb by se v plné nahotě projevily finanční podvody těch největších magnátů a bank. Jméno Rockefeller by úplně ztratilo zvuk a pravděpodobně by byla celá jeho rodina minimálně ukamenována. Rusko tam však také má své jisté plány a zveřejněním těchto informací by se samo poškodilo. Proto jsou archivy, kde jsou vedeny dokumenty v režimu TOP SECRET a k těm mají přístup opravdu jen vyvolení. Ani já nemám šanci si tam něco nastudovat.

Američané a Chazaři tedy spojili síly, neb mají společný cíl. Ukrajina byla zvolena pro tento záměr dávno před tím, než veřejnost vůbec zaregistrovala, že se cosi nekalého děje. Ukrajina je pro mnohé Chazary domovinou a mají místní znalost, což je výhoda. S Ruskem má Ukrajina společnou hranici, což je zase výhodné pro Americkou vojenskou mašinerii. Je jasné, že Ukrajina i Američané mají zlost na Rusy, protože jejich výzvědná služba byla rychlejší a Rusko jim zhatilo plány na Americkou vojenskou základnu v Sevastopolu zabráním Krymu. Byl to však logický krok Ruska vedoucí k zachování jisté míry bezpečnosti RF. Podobně lze nazírat i na Doněckou lidovou republiku, kde žije převážně Ruské etnikum, které bylo cíleně utlačováno Ukrajinským režimem.

Američtí instruktoři cvičí Ukrajinské vojáky v boji proti Rusku a vštěpují jim Americkou vojenskou taktiku. Dodávají jim potají zbraně a zbraňové systémy přes třetí země. Pod pláštíkem covidu se směrem k Rusku přesunulo spousty Amerických vojáků a hlavně technika. Že jste nic neviděli??? No vždyť musíme být zalezlí doma-celá Evropa. No a jestli konflikt skutečně vypukne, tak nejprve budou krvácet Ukrajinci, neboť ti byli vybráni pro boj v první linii. Teprve pak přijde Američan. Biden bude válčit s Ruskem do posledního Ukrajince. Je však otázkou, zda Ukrajinci budou skutečně tak hloupí, aby bojovali jak blbci za Americko-Chazarské zájmy za nic. Ukrajinci jsou totiž pro USA jen zbytný materiál nevalné hodnoty. EU samozřejmě bude podporovat jakýkoliv atak Ruska, neboť EU ovládají stejné struktury moci jaké jsem uvedl shora. Nicméně vážení-Rusko je připraveno a čeká až si Americký voják v sukénce a lodičkách přijde pro pořádnou nakládačku. Dost možná se zas dočkáme vojenské přehlídky Ruské armády v Berlíně, ale Washington by byl dozajista lepší.

Prezidente Putine, nechť vám dá bůh sílu.

