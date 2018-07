Oldřich Rambousek: Babiš má možnost splnit slib - bude líp. Pomůže mu kauza H-system?

Bylo by to hezké, viďte, kdyby se Babišovi podařilo v této kauze pomoci okradeným lidem, a to jen proto, že by mohl splnit jeden ze svých předvolebních slibů. Dozajista by mu to mohlo přinést značný počet politických bodů. Je tu však značný počet nezanedbatelných 'ale', přes které vlak určitě nepojede. Proč?

Za kauzu H system Babiš a jeho vláda určitě nemohou, to víme všichni. Jenže ani pan Smetka není klíčovým viníkem toho všeho, i když to tak bezesporu vypadá. Apropo obdobných kauz, kde byli lidé takto sprostě okradeni, bylo v minulosti již mnoho. A právě ono množství zlodějských kauz ukazuje, že je v zemi cosi špatně. Pan Smetka využil špatné legislativy ČR. Pan Smetka využíval nečinnosti orgánů, činných v trestním řízení, tedy soudů, ale i nečinnosti policie. Využil i absenci či liknavost bankovního dozoru. V těchto souvislostech však největší vina padá na hlavu zákonodárců (legislativy) a dalších státních institucí. Ve výsledku je tedy stát největším zločincem. Klienti H-systému doplatili na svou důvěru ve státní instituce, kvalitu zákonů, ale především na lemplovství kompetentních orgánů a lidí.

Můžeme k takovýmto kauzám popsat stohy papíru, avšak jména viníků jsou těžko dosažitelná a jejich trestní odpovědnost takřka nemožná, a to skrze poslaneckou imunitu. Náprava stavu je možná jen tehdy, když bude mít některá vláda a premiér, jak se říká, koule. Vláda, která bude mít v sobě čest a odvahu přiznat, na čí straně je skutečná vina. Bude ty koule pan Babiš a jeho vláda mít? Osobně si o tom dovolím pochybovat, i když bych to postiženým lidem v kauze H-systém přál. On by tady vznikl totiž zásadní precedens a mohlo by dojít k tomu, že by se svých oprávněných požadavků začali domáhat i jiní postižení.

Vím jistě, že za socialismu a za vlády komunistické strany by k takovému svinstvu nemohlo dojít. Ta se o práva občanů starala bezesporu lépe, a když měl někdo ujeté tendence, jako pan Smetka, Bakala, Kožený, Havel a další takzvané pseudoelity, tak frčel velmi rychle i jen za náznak za katr. Bylo to dozajista lepší, než lidi nechat připravit o peníze, a posléze dopustit, aby přišli o střechu nad hlavou. Stát má páky, jak tyto záležitosti řešit, ale bohužel - musí se mu chtít je použít. To se dělá velmi obtížně, mají-li tyto kauzy navíc politický kontext. V socialismu tento kontext neexistoval, neb vlastníkem ekonomické formace byla dělnická třída, potažmo stát, a byl tak vyloučen konjunkturální zájem jednotlivců ze strany politické i ekonomické.

Je nesporné, že pan Smetka darebák je, ale jeho darebáctví vzniklo díky vládnoucí formaci a křivé polointeligentní politické reprezentaci. Pan Smetka je jen následek. Samozřejmě trestu ujít nesmí, ale měla by být trestána především příčina, která sahá do minulosti a má politické pozadí. Trestat nevinné lidi, a to již podruhé, je jaksi nenormální a nemorální, i když pan Monsport říká něco jiného.

Pane Babiši, mějte koule! Zbavte politicko-právními kroky naši zemi všech Smetků, Bakalů, Kalousků, Bartošků a dalších. Lidé Vám budou vděční!

