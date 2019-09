Oldřich Rambousek: Cikánský život aneb Gadžové, koukejte makat

Mladý Ferko (pochází z 8 dětí) se zamiluje do sousedovic Ágneši (pochází z 6 dětí). Z rodného Slovenska přicestovali za lepším životem do severních Čech za vzdálenými příbuznými.

Přestože oba nemohou sehnat práci (Ferko za třináct let základky úspěšně absolvoval 5 ročníků a nadaná Agneša za 10 let 7 ročníků), po 5 letech společného soužití mají 4 děti - Rosalindu, Brendu, Gejzu a Rosada. Než děti dospějí, přibudou další 3 - Denisa, Štefan a malý Ferko. Starý Ferko a utahaná Ágneša za celý svůj život nemohli sehnat práci a strávili průměrně 8 let v nápravných zařízeních a jejich děti porůznu u příbuzných a v dětských domovech. Jejich děti průměrně za 10 let školní docházky úspěšně absolvovaly 4 ročníky. Některé z nich umějí v dospělosti číst i psát.

Kolik stojí taková početná rodina nás, daňové poplatníky?

Sociální dávky této rodině se pružně měnily úměrně počtu přibývajících dětí. Pohybovaly se od 9 000 korun čistého měsíčně do 32 000 korun čistého měsíčně v plné sestavě všech děti (momentálně doma z dětského domova) se svými rodiči, kteří zrovna nebyli ve vězení.

Vezměme průměr 20 000 korun měsíčně. Vynásobeno počtem 12 měsíců v roce vynásobeno průměrem 15 let = 3 600 000 korun.

Děti ale nebyly vždy se svými rodiči. 1 dítě v dětském domově = 250 tisíc korun/rok. V dětském domově stráví průměrně 5 let svého života.

250 tisíc vynásobeno 5 lety v domově = 1 250 000 korun.

Gejza s Ágnešou za svůj život přivedli na svět 7 dětí.

1.250.000 korun vynásobeno počtem 7 dětí = celkem 8 750 000 korun.

Rodiče vždy nemohli být se svými dětmi. Náklady na jednoho vězně v ČR jsou přibližně 250 tisíc korun ročně.

Gejza strávil ve věznicích za drobné delikty 8 let, stejně jako jeho Ágneša. 250 000 korun ročně vynásobeno 8 lety vynásobeno 2 osobami = 4 miliony korun.

Podtrženo a sečteno

3 600 000 korun na sociálních dávkách + 8 750 000 korun za pobyt dětí v dětských domovech + 4 000 000 korun za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 16 350 000 korun.

Šťastný život Ferka a Ágneši v ČR stál český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky 16 350 000 korun.

Slovy šestnáct milionů tři sta padesát tisíc korun...

Druhá generace

Rosalinda, Brenda, Gejza, Rosado, Denysa, Štefan, a malý Ferko se na prahu dospělosti zamilovali do svých partnerů a během svých šťastných životů přivedli na svět průměrně 7 dětí jako jejich rodiče. Bohužel každý z nich strávili okolo 8 let za mřížemi a jejich děti 5 let v dětských domovech.

V každé rodince byli dva rodiče a měli vždy průměrně 7 dětí. Vynásobeno: 14 rodičů měli vždy 7 dětí = 49 dětí.

Sociální dávky KAŽDÉ této rodině se pružně měnily úměrně počtu přibývajících dětí. Pohybovaly se od 9000 korun čistého měsíčně do 32 000 korun čistého měsíčně v plné sestavě všech děti (momentálně doma z dětského domova) se svými rodiči, kteří zrovna nebyli ve vězení.

Vezměme průměr 20 tisíc Kč měsíčně. Vynásobeno počtem 12 měsíců v roce vynásobeno průměrem 15 let = 3 600 000 korun.

Vynásobme toto číslo počtem 7 rodin = 25 200 000 korun.

Děti ale nebyly vždy se svými rodiči. 1 dítě v dětském domově = 250 tisíc korun/rok. V dětském domově stráví průměrně 5 let svého života. 250 tisíc vynásobeno 5 lety v domově = 1 250 000 korun.

7 dětí Gejzy a Ágnesy se svými partnery za svůj život přivedli na svět celkem 49 dětí.

1 250 000 korun vynásobeno počtem 49 dětí = celkem 61 250 000 korun

Rodiče vždy nemohli být se svými dětmi. Náklady na jednoho vězně v ČR jsou přibližně 250 tisíc korun ročně. Děti Gejzy a Ágnesy se svými partnery strávili ve věznicích za drobné delikty 8 let, stejně jako jejich rodiče.

250 tisíc korun ročně vynásobeno 8 lety vynásobeno 14 osobami = 28 milionů korun

Podtrženo a sečteno

25 200 000 korun na sociálních dávkách + 61 250 000 korun za pobyt dětí v dětských domovech + 28 milionů Kč za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 114 450 000 korun

Šťastné životy 7 dětí Ferka a Ágneši s jejich partnery v ČR stály český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, 114 450 000 korun.

Slovy jedno sto čtyři sta padesát milionů dvě stě tisíc korun.

Pro milovníky velkých čísel přes 0,1 miliardy korun.

Třetí generace

Děti jejich dětí se na prahu dospělosti zamilovali do svých partnerů. Za svůj život měli průměrně 7 dětí. Bohužel strávili okolo 8 let za mřížemi a děti 5 let v dětských domovech. 49 vnoučat, již nežijících Ferky a Ágnesy, se zamilovalo na prahu dospělosti do 49 svých partnerů. Tedy 98 rodičů ve třetí generaci mělo hypoteticky 2.401 dětí.

Sociální dávky:

49 rodin vynásobeno 20 000 korun, měsíčně vynásobeno 12 měsíci v roce, vynásobeno 15 lety = 176 400 000 korun

Dětské domovy:

2401 dětí vynásobeno 250 000 korun ročně vynásobeno 5 let = 3 001 250 000 korun

Kriminál:

98 rodičů vynásobeno 250 000 korun ročně vynásobeno 8 let = 196 000 000 korun

Podtrženo a sečteno:

176 400 000 korun na sociálních dávkách + 3 001 250 000 korun za pobyt dětí v dětských domovech + 196 000 000 korun za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 3 373 650 000 korun.

Šťastné životy 49 rodin (které vychovaly 2401 dětí z vnoučat 7 dětí Ferka a Ágneši s jejich partnery) v ČR stály český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, tři miliardy tři sta sedmdesát tři milionů šest set padesát tisíc korun...

Jednoduché počty. Jedna partnerská dvojice (je jedno jestli přistěhovalců nebo domácích s tímto stylem života) se časem rozrůstá do obludných rozměrů.

Tak jste si hezky početli, bando jedna líná bílá gadžovská, vytočili jste se doběla a teď marš zpátky do práce. Vydělávat na nás, poctivé Romáky!

