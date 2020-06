Oldřich Rambousek: Kauza ricinového vraha ukončena, BIS má z ostudy kabát

Víte, že v Česku máme novou nadávku? Nevíte? Zní takto - ty seš blbej jako BIS. Já sice nevím, co je BIS, ale věřím, že mi pomůžete to odhalit.

reklama

Už jsem se byl optat v obci Putim, kde mají velkou zkušenost s ruskými špiony, o které má BIS prý eminentní zájem. Není ten BIS nějaká šelma nebo pták, co žere ruské špiony? Nebo je to ta BIS a je to ženská? Kdo ví, ale prý něco takového v ČR máme, ročně na to platíme přes 10 miliard a nikdo neví pořádně proč.

Možná se podle toho BISA budou psát nově rodokapsy jako za první republiky, kde hbitý panter cválá na oslu vyprahlou prérií. Pamatujete rodokapsy, né? Nyní nějací naši panteři ulovili dva ruské špiony a donutili je odcestovat z naší země. Kdo byli ti odvážní hoši? Rád bych je viděl a poplácal je po hrbu za jejich statečnost. No né, vážně. Vždyť prý zachránili život jakýchsi samozvaných elit - nebo jelit? Zatraceně, ten Alzheimer mi dává. Jo, už jsem si vzpomněl. Prý šlo o nějaké slušné a vážené politiky, kteří by českému národu velmi chyběli. Nějaký Kolář, Hřib a Novotný. Znáte je? Já už se v těch topových pirátech z ODS nějak ztrácím. Ani v té Putimi mi neporadili. Jen přišel jakýsi Josef Vyskočil a stále dokola opakoval mé, mé,mé, což mi přišlo, jako by volal Mirku Němcovou. Mám v tom tedy pěknej bordel, jako ta slavná a nepokořená BIS.

Ačkoliv celá kauza ricin je prý údajně ukončena, tak mi zde stále něco chybí. Nikdo totiž nepoložil na stůl zásadní otázku - proč, jak, za kolik a komu to slouží. Asi se tuto informaci z našich oficiálních míst nikdy nedozvíme, anebo až za nějaký čas. Nicméně souhlasím s tím, že celá kauza byla uměle vyvolaná a s jasným cílem. Tím směrným cílem je už delší čas řízená protiruská politika a propaganda. Nemusím snad ani dodávat, že Česká republika je přímým účastníkem těchto her, neb to zjevně vyplývá z naší napojenosti na CIA a struktury NATO, jejichž stěžejní zájmy jsou už dávno jasné. Těmi zájmy je zajištění vnitřního rozkladu RF, neboť na útok zvenčí nemají západní struktury koule. BIS ale zásadním způsobem selhala, protože je zjevné, že u ní dochází k úniku informací. Jinak by se totiž jakási Kundra nemohla k takovým záležitostem vůbec dostat a silně pochybuji, že by člověk, cestující na diplomatický pas, komukoliv ukazoval svůj kufřík nebo mu říkal, co v něm má a proč. To je úplná blbost a diplomacie takto nepracuje. Takto však pracuje propaganda a rozvědka. Je tedy velmi důležité, aby Kundra sdělil zdroj svých informací. Bohužel všechno to nějak utichá a viník úniku dat je stále neznámý. Trochu zvláštní situace. Já vím, potvrdila by se tím nekompetentnost BIS, ale bylo by také odhaleno vlákno, které by Rusové dozajista začali vyšetřovat. To však nechce ani naše vláda, natož BIS. Ve výsledku to ale znamená, že my cosi skrýváme.

Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 11% Robert Šlachta 89% hlasovalo: 3651 lidí

Ruští diplomaté byli vyhoštěni, ano. Proč jim však bylo nejprve nabídnuto, aby odjeli v tichosti? Trochu divná politika, nemyslíte? Rusové na tuto nabídku nepřistoupili a proč také, jestli mají čisté svědomí. Ani omylem nevěřím na báchorky, že vše vyšlo z Ruského velvyslanectví jakožto vyústění jakýchsi interních sporů na ruské ambasádě. To by tam museli pracovat pitomci. Navíc ruská strana ihned po objevení se těchto nesmyslů reagovala a vše dementovala. Daleko více mi připadá, že česká strana si tuto pohádku vytvořila, aby zabránila dehonestaci BIS v očích občanů a výsměchu české vládě na mezinárodním poli. Uvědomte si, prosím, že pro Rusko už dávno nejsme zajímavou destinací! A že by Rusku šlo tolik o životy takových nul, jako je to naše slavné trio? To silně pochybuji, protože náboje jsou drahé.

Někteří z vás měli skrze kauzu ricin v hubě i prezidenta Zemana, že si prý spletl ricin s ricinovým olejem. On se ale nespletl, neboť to byl záměr. Šlo o to ukázat, že celá ta kauza je blbá a je k pos**ání. Toliko vše. Já jsem to v jednom článku nebo nějakém komentáři i replikoval, přičemž vím, že ricin je prudký jed, a vím i to, že z té kytky, ve které se vyskytuje, jsou tyto jedy dokonce dva, ale už nevím, jak se ta kytka jmenuje. Smrtelná dávka pro člověka je okolo 100 mikrogramů. Ricin je však nebezpečný tím, že ho lze získat poměrně snadno, ale to již popisovat raději nebudu.

Pakliže premiér a poslanecká sněmovna stojí za BIS, tak to, prosím, chápejte správně! Oni musí, protože kdyby za ní nestáli, tak by museli přiznat vlastní pochybení, neb BIS je jim podřízena. To byste po nich už chtěli moc. Čeští politici se neradi přiznávají.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Parlament je politická žvanírna, kde sedí odborníci na všechno a jsou zbyteční Oldřich Rambousek: Značná část potravin prudce zdražuje a dál bude Oldřich Rambousek: Alenka Schillerová prý neumí anglicky. I kdyby, koho to zajímá? Oldřich Rambousek: Sergej Lavrov pokuřuje doutník a směje se českým politikům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.