Otevřený dopis panu Čunkovi

Pane Čunku, důrazně se ohrazujeme proti vašim soustavným lžím, které vypouštíte do všech médií o H-Systému a konkurzu. Nevíte o tom nic a dle Vašich vyjádření je zřejmé, že nemáte ani kapacitu to pochopit, ale co je přímo šílené, a co občanům uniká, je, že jste se spolčil se zločincem, pravomocně odsouzeným, a vykládáte jeho báchorky, kterými se odsouzený Smetka snažil bránit u soudu, ale všechna jeho lživá tvrzení byla vyvrácena a proto byl po právu odsouzen na plných 12 let.

Je neuvěřitelné, že se stavíte do pozice ochránce klientů H-Systému, přitom jim však soustavně ubližujete a ve skutečnosti bráníte pár desítek bydlících klientů, kteří se zcela svévolně a protiprávně zmocnili majetku v konkurzní podstatě a poškodili tím ostatní klienty, kterých je většina. Bráníte 30 bydlících klientů z Horoměřic proti 1160 nebydlících! Svými nestoudnými výmysly poškozujete úmyslně i právní zástupce klientů či správce konkurzní podstaty. Matete veřejnost, najímáte si PR agentury k šíření vašich lží, které mimochodem platí družstvo Svatopluk, využíváte prostor Senátu k nenávistným útokům na osoby, které se zločincem Smetkou již nechtěli dále spolupracovat či dokonce stavět.

Vaše nehorázné lži vůči JUDr. Marvanové či JUDr. Monsportovi jsou trestuhodné, protože právě oni zachránili klientům H-Systému alespoň část ukradených peněz. Přestaňte si hrát na spasitele a přestaňte předkládat lživé informace o prodejích pozemků. Pokud by včas nezasáhly soudy v roce 2000 a neodvolaly bývalého správce konkurzní podstaty Karla Kudláčka, ukradený majetek by se býval vrátil pachateli Smetkovi, který by tak dále ždímal další občany. Jen tak mimochodem nám sdělte, jak je možné, že syn odsouzeného Smetky skupuje pozemky na lukrativních místech a nabízí jako jeho tatíček před dvaceti lety lidem rodinné domy? Kdepak vzal Petr Smetka junior peníze na pozemky v atraktivních lokalitách, např. v Praze či v Řevnicích?

Proč jste nás, pane Čunku, také nepřijal, když jsme Vás žádali o pomoc? Proč kamarádíte pouze s odsouzeným zločincem, který dál páchá trestnou činnost? Víte vy vůbec, že hájíte pouze pár vyvolených klientů H-Systému, kteří mají majetky za několik desítek miliónů korun? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-ulici-by-neskoncili-polovina-clenu-svatopluku-vlastni-jine-byty-v-horomericich-nebo-v-praze-55171?dop-ab-variant=2&seq-no=1&source=hp

Proč nepřiznáte občanům, že nehájíte obyčejné klienty, ale pár vyvolených? O co Vám tedy jde, pane Čunku? Proč nehledáte například miliardu korun, kterou si půjčili přátelé pana Smetky v roce 1992 z Komerční banky, kterou nikdy nevrátili a dluhy převedli v roce 1995 na společnost H-Systém! Proč my, klienti H-Systému a daňoví poplatníci, jsme tuto miliardu museli za někoho zaplatit. Proč hochštapler Smetka tento dluh převedl na společnost H-Systém a následně začal s miliardovým mankem lidem nabízet byty? Vysvětlil Vám to někdy? Vysvětlil Vám někdy, proč místo lítosti brutálně ničil klienty a soustavně jim vyhrožoval? Vysvětlil Vám někdy, proč protiprávně vyvedl majetek velké hodnoty z dosahu poškozených klientů a zmařil tím jejich možné odškodnění? Vám snad, pane Čunku, nevadí, že si pachatel užívá výnos ze své trestné činnosti?

Je skandální, pane Čunku, že chráníte podvodníka, který okradl 1100 rodin, a využíváte přitom Vašeho postavení senátora! Jak je vůbec možné, že senátor beztrestně mate veřejnost výmysly, které jsou zcela mimo realitu! Zneužíváte svoji funkci a prohlubujete utrpení těch, které pachatel Smetka bezohledně zničil!

Máte možnost pomoci všem a to především tím, že začnete hledat dvě miliardy, které p. Smetka zpronevěřil a teď si je náramně užívá. Právě tady máte možnost využít svého postavení senátora a přimět Policii k nalezení ukradených finančních prostředků, které poskytla Komerční banka a samotní klienti H-Systému panu Smetkovi ke stavbám bytů a rodinných domů. Pokud budete dále chránit odsouzeného pachatele Smetku a především se budete starat o to, aby se mu vrátil další majetek, pak si musíme klást otázku, proč tak, pane Čunku, vlastně činíte? Proč bráníte majetek pravomocně odsouzeného Smetky? Jaké jsou vlastně vaše pohnutky? Všechny Vaše činy nás mohou vést k domněnkám, že se stavíte za ultra majetného zloděje jen z důvodu, že sám budete z těchto peněz profitovat! Jak jinak si vysvětlit Vaší nečinnost vůči ostatním klientům? A jak si vysvětlit Vaší náklonnost k nenapravitelnému odsouzenému Smetkovi? Je snad normální, že senátoři chodí do věznic navštěvovat odsouzené za brutální podvod? Je pro senátora důstojné zastávat se osoby, která zničila 1100 rodin?

POKLÁDÁME ZA OSTUDNÉ, ŽE SENÁTOR SI TAKHLE POČÍNÁ A VĚDOMĚ POŠKOZUJE ZÁJMY OSTATNÍCH VĚŘITELŮ. PTÁME SE, VÁS, SENÁTORE ČUNKU, ZDA SI TAKTO NESERIÓZNĚ A HANEBNĚ POČÍNÁTE I VE VSETÍNĚ? TAKY TAK LIDEM LŽETE? TAKY PŘEKRESLUJETE ČÍSLA A LEŽ VYDÁVÁTE ZA PRAVDU?

VYZÝVÁME VÁS TÍMTO, ABYSTE OKAMŽITĚ PŘESTAL ÚTOČIT NA OSTATNÍ KLIENTY H-SYSTÉMU, PŘESTAL ÚTOČIT NA JEJICH PRÁVNÍ ZÁSTUPCE, NA SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY A PŘESTAL S ODSOUZENÝM PODVODNÍKEM SMETKOU NA VEŘEJNOSTI LHÁT!

klienti H-Systému

autor: Názory, ParlamentniListy.cz