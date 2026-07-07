Petr Dufek: Oživení maloobchodu pokračuje

07.07.2026 15:21 | Komentář
autor: PV

Po slabém dubnu přišel silný květen. Tak lze shrnout výsledek maloobchodních tržeb v ČR v posledním měsíci.

Petr Dufek: Oživení maloobchodu pokračuje
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Růst reálných tržeb dosáhl 4,7 % a kompenzoval tak jejich předchozí necelé jednoprocentní zvýšení.

Celkově růst tržeb odpovídá vývoji reálných příjmů domácností. Čísla od začátku roku ukazují, že Češi nakupují úměrně svým možnostem (+4,1 %) a citlivě reagují na vývoj některých cen.

V době, kdy benzín a nafta prudce zdražovaly, tržby za pohonné hmoty klesaly. Naopak v období svižného zlevňování potravin tržby potravinářských obchodů v reálném vyjádření rostou.

Vítězem na maloobchodním trhu zůstávají i nadále internetové obchody. V květnu si připsaly téměř dvanáctiprocentní nárůst a od začátku roku se jejich tržby zvýšily téměř o 15 %.

Je vidět, že trh on-line nakupování ještě zdaleka není nasycený a díky pronikání do dosud méně obsazených segmentů dál rychle roste. Napomáhá mu i rozvoj distribuční sítě, která zprostředkovává rychlé a poměrně levné doručení zboží zákazníkům.

Za celý rok nejspíš maloobchod zaznamená růst okolo 4 %.

S ohledem na vývoj reálných příjmů půjde o přiměřené tempo, které by díky silné konkurenci nemělo vytvářet dodatečné inflační tlaky ani výrazněji znepokojovat centrální banku.

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Dufek , ekonomika

Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně.

... a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá. .. představte si, že by tohle řekl vedoucí kamionové autodopravy řidičům. jsem Váš fanda a kde to jde tak za Vás dost bojuji, ale tohle je totální neobhajitelná hovadina.

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