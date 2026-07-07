Petr Dufek: Oživení maloobchodu pokračuje

Růst reálných tržeb dosáhl 4,7 % a kompenzoval tak jejich předchozí necelé jednoprocentní zvýšení.
Celkově růst tržeb odpovídá vývoji reálných příjmů domácností. Čísla od začátku roku ukazují, že Češi nakupují úměrně svým možnostem (+4,1 %) a citlivě reagují na vývoj některých cen.
V době, kdy benzín a nafta prudce zdražovaly, tržby za pohonné hmoty klesaly. Naopak v období svižného zlevňování potravin tržby potravinářských obchodů v reálném vyjádření rostou.
Vítězem na maloobchodním trhu zůstávají i nadále internetové obchody. V květnu si připsaly téměř dvanáctiprocentní nárůst a od začátku roku se jejich tržby zvýšily téměř o 15 %.
Je vidět, že trh on-line nakupování ještě zdaleka není nasycený a díky pronikání do dosud méně obsazených segmentů dál rychle roste. Napomáhá mu i rozvoj distribuční sítě, která zprostředkovává rychlé a poměrně levné doručení zboží zákazníkům.
Za celý rok nejspíš maloobchod zaznamená růst okolo 4 %.
S ohledem na vývoj reálných příjmů půjde o přiměřené tempo, které by díky silné konkurenci nemělo vytvářet dodatečné inflační tlaky ani výrazněji znepokojovat centrální banku.
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