Otevřený dopis premiéru Babišovi

Dobrý den,

máte sám se svým podnikem mnoho starostí. Aby Vám další starost nepřibyla, pokusím se Vás probudit, ještě jednou. Postavili jste si politiku na boji proti tunelům. Bylo by pro Vás mrzuté a podlamující vaši pozici u voličů (jediná Vám zajišťuje politické přežití a v důsledku i jiné přežívání, dnes už v bytostně osobní rovině), podlamující pokud by se ukázalo, že údajný boj proti tunelům je jen slogan. Na toto téma jsou Vaši voliči citliví, právě Vaši voliči. Stejná skupina voličů držela Bártu, přes všechny útoky zvenčí, do okamžiku kdy se rozmázlo, že v zákulisí porušuje svůj program, pak skončil během několika dní.

Pane Babiši, Vás i D. Ťoka a ministerstva jsem upozorňoval na vyhazování peněz do zbytečných tunelů.

V tomto případě do ražby tunelu na městském okruhu (Žabovřeská), kde zmarnění peněz je řádově miliarda, pravděpodobně přes miliardu, domnívám se.

Oficiální projekt má i další vady, zejména malou propustnost, rozšiřuje silnici jen o 2 pruhy v nejzatíženějším místě okruhu, kam je svedeno 10 pruhů (stlačuje 10 pruhů do 4 pruhů), takže úsek bude dál ucpaný, doprava zablokovaná. Bude z toho ostuda, a hádejte koho to bude ostuda, ano, uhodl jste.

Již mnoho let mám navržena a veřejně vyvěšena jiná řešení, lepší, úspornější jelikož bez tunelů, za menší peníze, dokazuji že plní požadavky dopravně-kapacitní, hlukové,..., často lépe než oficiální verze. Ministerstvo odpovídá vyhýbavě, mlží, a dokonce (jak se domnívám) vysloveně lže. Když je nuceno vyjádřit se jasně bez kliček, neodpovídá vůbec.

D. Ťok se o mně vyjádřil dehonestujícím způsobem dokonce oficiálně. Znevažování a ignoraci, osobní posměšky, jsem soukromě překousl.

Zklamalo zmarnění mé práce. To samo se na postoji veřejnosti moc neprojeví, i když mi fandí několik desítek tisíc příznivců, těm děkuji za jedinou podporu, které se dostalo mému dílu, byť mlčenlivou.

Zklamalo především zmarnění peněz daňových poplatníků v tunelech.

To vám veřejnost neodpustí, právě vaši voliči jsou na tohle citliví. Pak už by neměli důvod zavírat oči nad osobním přilepšováním politiků přes úskoky dotační a daňové. Peprně zúčtované konkurenty, po vymizení vaší politické podpory.

Upozorňoval jsem Vás, D. Ťoka, ministerstva, opakovaně na vyhazování peněz do zbytečných tunelů.

Zjistil jsem teď, že přes všechna varování se D. Ťok rozhodl razit tunel. Chce postavit všechny před hotovou věc jako v případě Kapsche, kam odteče 6 miliard „nestandardním způsobem“. Teď se snaží postup zopakovat na Žabovřeské. Domnívám se, že tady hrozí škoda od mnoha stovek milionů po dvě miliardy.

Zatím se razit ještě nezačalo, nejhorším škodám na Žabovřeské dá se zabránit a zvolit jiné řešení, pokud D. Ťok dodržel elementární pravidla při formulaci smluv.

Návrhy a oznámení o jiných řešeních jsou veřejně vyvěšeny již mnoho let, po která mohli ministři dopravy za ANO (Prachař, Ťok) projevit zájem, spolupracovat, změnit projekt včetně úpravy dokumentace, takže z hlediska politické odpovědnosti je po tolika letech irelevantní, pokud by se teď začal vymlouvat „EIA by trvala nějakou dobu, ten tunel vnutíme za každou cenu.“ Měli na to přes 5 let, dávno to mohlo být předělané a schválené. Záležitost zpackali, eufemicky řečeno, a dostali nás opět do časové tísně. V tomto případě čas netlačí tak tvrdě jako v případě KAPSCHování, ještě se to dá změnit.

Jste před rozhodnutím:

buď pokračovat v ražení zbytečných tunelů D. Ťoka, sami si podlomit politickou pozici u voličů, konkurence se v tom bude šťourat (jak říká J. Faltýnek „vaše konkurence a nepřátelé jsou už všichni“),

nebo to ražení zbytečného tunelu nepřipustíte, ušetříte peníze, zajistíte lepší dopravní propustnost, ještě se tím budete moci pochlubit.

Ovšem budete muset papírovat, za to si můžete sami (D. Ťok).

Přesné uspořádání nejlepších navržených variant jsem stáhnul, abych předešel neoprávněnému využití mého díla, intelektuálního majetku, před jednáním o odměně. Varianty výhodnější oproti těm ponechaným na webu. Byly zakázány i v archivech, moji známí se v tom trochu vyznají. Pokud řešení zase někdo nečmajzne přes špicly, že, jako už tolikrát.

Jsem ochoten nabídnout svá řešení a služby k využití. Za odměnu odpovídající ušetřené částce a zvýšení dopravní kapacity.

K zajištění aspoň nějaké odměny tvůrci, který šetří miliardy daňovým poplatníkům,

a abych ujistil, že nedojde k „vynaložení nákladů na seznámení s neproveditelným návrhem“, mám po celé roky stále stejnou nabídku dohody:

Vy jste rozhodnuti, jakým způsobem to chcete postavit, raziči tunelu právě pomalu nastupují, vaše vymezení vůči jiným návrhům je zjevné.

Nemusíte nic dávat za pouhé seznámení s podrobnější podobou mých návrhů a jejich upřesnění, za dopracování během diskusí, nemusíte pokud budete pokračovat v tunelování dle vašich rozjetých plánů (s odpovídajícími riziky pro občany, voliče, jejich situaci finanční a dopravní).

Jen pokud změníte Váš přístup a zvolíte jiné řešení (přičemž už je jasné, že dle mého návrhu a iniciativy), tehdy dostanu nějakou odměnu. Přiměřenou desítkám a stovkám milionů, které D. Ťok jinak vyhazuje na vyhledávací, průzkumné, přípravné, projekční a jiné studie (často vedoucí k horšímu a poškozující lidi, namátkou R43 či železniční uzel Brno). Odměnu přiměřenou částce ušetřené daňovým poplatníkům, úspoře v řádu miliard, mnou přinesené, hodnotě ve větší dopravní kapacitě-propustnosti.

Tak by zněla dohoda před tím, než Vás s řešením seznámím a začnu probírat s Vašimi odborníky na dopravní stavitelství, pokud možno věcnými.

Pokud se lidé svobodně myslící a nezaujatí nenajdou na ministerstvu a ŘSD, zkusil bych najít nějakého specialistu pro začátek jinde, k základnímu ověření, například na vysokých školách.

Vyzývám Vás k jednání o přiměřené odměně za vypracování lepšího návrhu, řešícího dopravní potřeby úsporněji, s větší kapacitou-propustností.

Dostanete výzvu znovu listinnou poštou s dodejkou do vlastních rukou, ale očekávám bezprostřední odpověď na tento e-mail, jelikož čas pádí jako splašená herka, a pokud odpověď nepřijde během několika dnů, pokusím se přes jiné osobnosti zabránit škodám, ušetřit peníze daňovým poplatníkům, aby se daly snížit daně, prosadit dopravně výhodnější řešení. Auta mohou jet po mnohem širší silnici s vyšší propustností.

Ing. Zdeněk Procházka

