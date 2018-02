P. C. Roberts: Washington ohrožuje USA i svět

Spolu s „Russiagate" jsme si vlastně prožili i puč proti americké demokracii a obohatili se i o poznatek, že pro některé lidi je nepředstavitelné, aby byli vůči prezidentu v opozici, aniž by považovali za nutné zbuntovat kvůli tomu celý policejní stát a pučem jej svrhnout.

Druhým zlověstným jevem je nedávno zveřejněná Revize nukleárního postoje USA, prohlašující zbraně nukleární za „použitelné", legitimizující jejich použití americkými silami jako první – a nastolující tím základ pro utrácení miliard dolarů k získání nukleárnch zbraní dalších. Což samozřejmě znamená, že se nebude dostávat prostředků pro naplňování potřeb lidí – a to v situaci, kdy i jen 10% současného jaderného arzenálu USA stačí zničit život na Zemi.

Napsal jsem o těchto dvou jevech dva články (oba byly pod názvy „Projde spiknutí proti prezidentu Trumpovi a americké demokracii bez potrestání" a „Revize nukleárního postoje USA" na našem webu zveřejněny – pozn. red.), ale pokud jde o účinek obou, nemusel jsem se jejich psaním vůbec obtěžovat. Žádná vláda a žádné médium, o nichž mám povědomí, nevyhlásily totiž poplach, že CIA, FBI, demokratické ministerstvo spravedlnosti a kompletně všechen americký tisk a TV média, byla přistižena – a to dokonce ještě s krví na rukou – .při vykonávání puče proti prezidentovi.– A NIC SE S TÍM NEUDĚLALO.

Saddáma Husajna a Kaddáfího zavraždili na základě totálních lží - a nyní prezident USA čelí osudu totožnému.

Jestliže tento puč proti Trumpovi nakonec přece jen uspěje, dokončí USA svůj plný přechod na gestapácký policejní stát, a Amerika se stane čtvrtým Reichem. A jakkoli je vyhlídka na tento dvorský stát, tvořený CIA, FBI, Obamovým ministerstvem spravedlnosti, Demokratickou stranou a presstitutkami strašná – je Revize nukleárního postoje USA aktem ještě mnohonásobně strašnějším.

Během dlouhých desetiletí Studené války by žádná americká vláda neohlásila takovou revizi svého nukleárního postoje, která by ji legitimizovala k použití nukleární zbraně jako první. A to už v čele ozbrojených síl USA stáli tak ukázkoví šílenci, jakými byli např. generá Lemnitzer či generál Le May, kteří snesli srovnání jedině se šílenými, avšak jen fiktivními sovětskými generály z amerických filmů o Jamesi Bondovi.

Už před 55 lety byli tito dva generálové příliš mocní na to, aby se jich prezident J.F.Kennedy zbavil prostým propuštěním z funkcí. Lemnitzer tehdy tlačil Kennedyho k přijetí operace Nortwoods, vedené pod falešnou vlajkou (jako 11. září), jejíž součástí v druhém kroku měl být i preventivní nukleární útok na Sovětský svaz. Což přispělo ke Kennedyho přesvědčení o tom, že generál Lemnitzer s funkcí náčelníka náčelníků spojených štábů je osobou duševně chorou, které je nutno postavit se tvrdě na odpor - a Lemnitzerův plán shodil ze stolu.

Což prezident Trump, když rozpoznal stejné stopy šílenství v Revizi nukleárního postoje USA, neučinil. Ve srovnání s Kennedym se tudíž projevil jako ten slabší.

Nová revize nukleárního postoje USA je dokumentem neokonzervativců, který v sobě, jako důsledek svého uskutečňování, obsahuje též zničení života na Zemi. Choromyslní lidé, kteří jsou za něj odpovědní, zastávají současně i ty pozice, z nichž mohou tento dokument zrealizovat.

Takže zde máme paradox: Americký prezident, který byl zvolen i proto, že vyhlašovbal svůj úmysl normalizovat vztahy s Ruskem, podepsal nyní Revizi nukleárního postoje USA, která na adresu Ruska a Číny vyhlašuje, že Amerika má nyní novou politiku, která jí umožňuje použít proti nim první úder.

Je tohle normalizování vztahů?

Nikdy v historii lidstva nebyl spáchán čin bezohlednější, sobečtější a nebezpečnější než je ten, který ohrožuje celé lidstvo. A je obtížné představit si jakoukoli vládu, a to i vládu tak šílenou, jakou je současná vláda americká, aby vyhlásila nukleárním velmocem Rusku a Číně, že prostě mohou jednoho dne očekávat překvapení – americký nukleární útok. Avšak americká média jásají. USA Today např. vyhlašuje: Trumpův plán pro nukleární zbraně dává smysl. A washingtonská publikace The Hill uvádí názor, že pohrozit Rusku a Číně prvním úderem je rozumným činem.

Jestliže země bažící po světové hegemonii, jakou USA bezesporu je, má média, která tak věrně souzní s jejími válečnými zámysly, měl by zbytek světa zbystřit pozornost. Avšak kde jsou protestní hlasy Evropanů, Kanaďanů, Britů, Japonců, Afričanů, Indů a Asiatů. A kde jsou dokonce i hlasy Rusů a Číňanů.

Jestliže jsou, skrývají se za ruskými pouze domnělými a chtěnými „našimi západními partnery", či za lačněním Číny po ještě vyšších ziscích.

