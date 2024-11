Pavel Buráň: Darebák třeba i v taláru je pořád jen darebákem

Případ bývalého advokáta Jiřího Teryngela a pražského vrchního soudce Zdeňka Sováka ukazuje, že nezávislost a neuplatitelnost si vysokým platem nekoupíte. I soudci, státní zástupci, špičky policie, ale třeba i advokáti jsou jen omylní lidé.

Moc, to je ta droga, která některé lidi z těchto profesí kříví. Moc spojená s beztrestností za práci, jež ti lidé konají bez toho, aby se z ní někomu zpovídali. Systém, ve kterém justice pracuje, je špatný! Je to svět sám pro sebe, ti lidé jsou po čase odtrženi od reality. Je jedno, která z těch profesí, ale vždy platí jedno pravidlo. Čím je dotyčný z toho systému déle a výše postaven, tím je to pokušení větší. Každý by v tom systému byl.

O úplatcích v justici se zatím spíše jen šuškalo. Kdo na ně poukázal, byl vnímám jako element nespokojený s rozsudkem, vlastně přistižený zločinec, který nechce přijmout spravedlivý trest. Jenže už si to řekněme otevřeně: V ČESKÉ JUSTICI FUNGUJE KLIENTELISMUS A KORUPCE!!! Vnímejme ty množící se případy pochybení soudů a státních zástupců. V systému hájícím spravedlnost jsou nespravedliví!

O soudcích a státních zástupcích vím svoje. Byl jsem drsně přepaden a vydírán, policie zajistila spoustu důkazů a trestné činy nalézací soud potvrdil, zločinci byli nejprve odsouzeni, ale poté jiným výše postaveným soudem skandálně osvobozeni. Kdo má zájem, může si (nejen) můj příběh přečíst v knize Zločiny beze zbraní 2, či na webu www.pavelburan.cz .

Ze své hořce nabyté zkušenosti vím, že v české justici je toho hodně prohnilého. A teď někdejší elitní advokát Jiří Teryngel skoro až bezelstně potvrzuje, že úplatky jsou u soudů běžnou praxí. S tímto se máme smířit???

Já se nesmířím. Roky bojuji za spravedlnost pro sebe a svou rodinu. Teď už bojuji i za další oběti trestných činů a za oběti justiční zvůle. Darebák v taláru nebo s průkazem je pořád jen darebák. Nemá soudit jiné a schovávat se za praxi: „soud rozhodl, zapomeňte“. Jako třeba v případě mého únosu.

Co si myslet o nejspravedlivějších ze spravedlivých, kteří dopustili, že zatímco oni mají zaručené násobky průměrných platů, jejich nejbližší spolupracovníci, justiční personál nebo třeba personál na státních zastupitelstvích prakticky živoří?

Vyzývám politiky, nastavte naší justici zrcadlo, změňte systém! Hlídač potřebuje hlídače, aby se vyšetřovalo, a ne aby se ohýbalo právo nebo přímo vyráběly kauzy, což se děje každý den. Když nemám důkazy, tak si je vyrobím nebo najdu nějakého svědka, který potvrdí to, co je třeba. Nebo naopak jasné trestné činy se nechávají bez povšimnutí, nebo se okecají na mnoha stránkách, aby se podstata někde mezi řádky ztratila. Tuhle praxi moc dobře znám.

Jsem přesvědčen, že ti, co si z naší justicí něco zavdali, ví moc dobře, o čem mluvím.

