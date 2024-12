Pavel Foltán: Babylonská věž – malá, česká, ale naše?

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11660 lidí

Pan spisovatel Ludvík Souček v letech 1974 až 1978 napsal knížku „Obrazový opravník obecně oblíbených omylů“ (vyšla v roce 1981 v nakladatelství Práce – a jsem rád, že ji mám). Je to velmi poučné, a při tom i „kratochvilné“ čtení.

V záplavě chyb a novotvarů, jimiž je zamořena zejména tuzemácká mediálština, si často nostalgicky vzpomenu na Součkův opravník – byl to nápad hodný národního obrozence. Ludvík Souček by se dneska nestačil divit a nestačil by psát i další díly opravníku. Pominu ty „anglismy“ a další „net-ismy“ a podobné zmetky, jimiž przní svůj rodný mateřský jazyk zejména ta mobilně digitalizovaná mládež i ta rádoby (lehce s Karlem Krylem stylově parafrázováno) „mládež nová, mládež aspenová, šorošová, ne/zisková“ a spol. Ale hustou plejádu těch omylů, nesmyslů a dalších blbostí umí vyprodukovat a šířit i nejedna tzv. hvězda té „naší“ malé „české“ mediální scény.



Dnes pro příklad uvedu jen dva z těch notoricky patologických (nejen media) hříchů:



1. „Nemáme na to legislativu“ – když obvykle politik, politolog, švihák mediální apod. expert rádoby učeně a rádoby odborně míní, že na něco nemáme zákony, že to není právně upraveno. Chyba lávky – a omyl jako Brno – neboť ta „legislativa“ (tj. právní terminus technicus) česky znamená normotvorba čili zákonodárný proces = nikoli jen zákon, právní předpis „an sich“. Technicky řečeno – ten zákonodárný proces čili ta legislativa, to není finální produkt, ale je to „něco jako“ technologie (pro ty, co znají rozdíl mezi technikou a technologií – i v tom se často chybuje – mohl bych jmenovat konkrétní funkcionáře, ale nechci nikoho kompromitovat). Zažil jsem i případy, kdy ten termín „legislativa“ ve všech „hlavních“ médiích (a nota bene v hlavním vysílacím čase TV zpravodajství) si notoricky pletla i jedna tehdejší ministryně, poslankyně a navíc ještě advokátka (tj. právní odbornice) v jedné osobě. Ba co navíc – ani jeden z těch TV moderátorů/redaktorů ji kulantně neopravil, aby nebyla matena divácká veřejnost prostřednictvím toho „media mejnstrýmu“. Huuustýýý – jak by řekli mlaďoši.



2. „Veřejnoprávní média“ (ať už televize, rozhlas nebo ČTK alias „četka“) – což je opět nesmysl jako Brno a širé okolí. Ale je to i velmi zavádějící až propagandistická „skrčka“ tzv. podprahovou formou na lidi a jejich vnímání. Když totiž kdokoli z těch expertů (včetně profesí „příkladně“ zmíněných v bodu 1 shora) řekne např. spojení slov „veřejnoprávní média“ nebo „veřejnoprávní televize“ anebo „veřejnoprávní rozhlas“ a myslí tím onu četku, Kavky či Vinohradskou (slangově řečeno), pak se dopouští dvojího hříchu jedním vrzem a při tom ještě navíc odhaluje i svou právní negramotnost, neznalost, nepřesnost, nedůslednost, lenost, diletantismus apod.

Ona totiž ta tzv. veřejnoprávní média nejsou. Zákon ani odpovídající právní (hlavně mediálně-právní) terminologie NEZNÁ ten pojem „veřejnoprávní“ médium. Správným pojmem je tu od počátku příslušné právní úpravy termín „médium veřejné služby“.

A v tomhle místě je nutno se v tom ještě trochu víc analyticky „popitvat“ (aby se v tom více lidem rozjasnilo): Předně – proč tu došlo k „záměně“ pojmu „veřejná služba“ za pojem „veřejnoprávní“? Inu proto, že to někdo potřebuje = že to někomu vyhovuje ke snadnějšímu prosazení jeho zájmů – k lepší ovladatelnosti ovčanů. Proto i na tomhle spinu ti géblsci apod. „spin-doktoři“ tak usilovně a tak dlouho makali, aby to ovčanům dostali pod kůži. A zase – proč? Inu, protože když se řekne „veřejnoprávní“ médium, tak to ten „ovčan“ má vnímat, jako že je v tom ten právní prvek, že je to právní podle práva, v právním zájmu veřejnosti (ovčanů, ovčánků apod. havěti) – takže ergo – nic z toho, co ta „veřejnoprávní“ média do těch ovčanů hustí, není protiprávní, ale vše je tu právní – „veřejnoprávní“ v tom veřejném zájmu – a tedy pro tu veřejnost. Inu, lež jako věž (ta malá česká, ale naše Babylónská věž).



Tou „veřejnoprávní“ lží se má zastřít onen původní právní termín „veřejná služba“ = média veřejné služby. Čili ten původní záměr společnosti, veřejnosti a zákonodárce, že ta média veřejné služby mají té veřejnosti SLOUŽIT = dělat jí mediální službu = pracovat výhradně ve prospěch veřejnosti, společnosti, občanů, lidu atd. Ta nutnost služby těch médií se totiž NEHODÍ těm strukturám, pro které ti spin-doktoři pracují. Ti géblsci z těch struktur totiž nechtějí, aby si všichni lidé uvědomili, že ta média veřejné služby mají veřejnosti sloužit. A mají hrůzu z toho, že by to pak lidé začali vyžadovat.

Ti géblsci z těch struktur chtějí (a zatím to celoplošně, resp. globálně hustě dělají) prostřednictvím těch médií všechny ty lidi zblbnout, ovládat, manipulovat atd. A tomu je nutno co nejdřív a rázně zamezit – a začít hned u toho matení pojmů a jazyků.



Tyhle zápisy apod. zápisy toho druhu do knihy hříchů logiky a jazyka jsou – obrazně řečeno – ihned na veřejnou defenestraci z nejvyššího patra té „Babylonské věže“.

A jen tak mimochodem (s hláškou z filmu řečeno), „kontrolní otázka, soudruzi“ – kolik z vás mediálních hvězd i hvězdiček, blogrů, jútjúbrů, politologů, politiků a spol., ve věku do 45 let (čili plus minus do úmrtí pana spisovatele Ludvíka Součka) by – jak se říká „z voleje“ a bez gůglení – správně odpovědělo, co všechno pan Ludvík Souček napsal do toho roku 1978 (kromě toho shora už několikrát zmíněného „opravníku“)?

Citace z předmluvy ke knize „Obrazový opravník obecně oblíbených omylů“ Ludvíka Součka: „Omyl je neoddělitelnou součástí poznání a provází je od samého počátku … Jsou ovšem chyby, jimiž se člověk, jak známo, učí, a chyby, na nichž setrváváme, i když neodpovídají úrovni dosaženého poznání.“



Redaktoři, moderátoři aj. mediální experti by měli ty chybující „uživatele“ těch omylů opravovat a vše uvádět na pravou (správnou) míru = tím posilovat a zvyšovat právní gramotnost a právní vědomí veřejnosti. To ale zcela nutně předpokládá, že budou na odpovídající profesionální úrovni a že na to budou pečlivě dbát. Nestarají se o to ani rady všech tří médií veřejné služby a nestará se o to ani státní RRTV a nestarají se o to ani vedoucí redaktoři (především redakcí zpravodajství a publicistiky) dotčených médií. Platí to podobně i v případě soukromých médií. To je prokazatelně a notoricky evidentně známo z každodenní praxe.



A závěrem téhle glosy snad už jen symbolicky – vzkaz všem dotčeným – včetně těch blogrů, jútjúbrů, vlogrů a spol. – svoboda slova i svoboda projevu samozřejmě zcela jasně, automaticky, vždycky a všude (ve skutečných demokraciích) – nicméně stejně tak i čistota jazyka i čistota projevu. A vždycky mít na paměti axiom, co už kdysi řekl jeden z velkých mistrů jazyka i literární tvorby světového významu – cit.: „Jak krásný, skutečně krásný je každý jazyk, jestliže se jím nežvaní, ale mluví … Jazyk to však žvanilovi vrací i s úroky – žvanil v něm plave.“