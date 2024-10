Pavel Foltán: „Chodí pešek okolo“ papiňáku mediálně právní negramotnosti?

No a samože jde zase o prachy – o moc prachů – a o moc… A samože zase (jako vždycky) z kapes občanů, voličů a daňových poplatníků. Zde s krycím jménem tzv. „koncesionářů“. A ten 5 – 1 kuch-handl je teď (za rok jsou volby) až tak šnél hajs šmé, že se rdí až cukají i někteří odvážlivci z legislativní rady vlády, a z pracovišť sněmovní legislativy. Zaglosováno s klasikem: „Sedí pán při malém pivu / ve tváři má zděšení / není ani příliš divu / padá na něj lešení.“

Inu, při vší skromnosti (mně samože jak známo už vrozené) „pane Holmesi při vašem vzdělání“ můžu se svou erudicí (za 45 let praxe, z toho 35 let praxe mediálně právní) poznamenat, že – jako obvykle – všechno je jinak a „všechno špatně – zpátky na stromy.“ Přečetl jsem k tomu i teď mnoho slov odborných i odporných. Asi nejblíže k jádru pudlíka byl tuhle na PL pak kolega Štěpán Kotrba, s nímž se dá v řadě jeho názorů na věc souhlasit (i přes to, že Štěpán není právník, nicméně je tu bohužel řada právníků, co by k němu povinně měla chodit na mediálně právní konzultace). Ale aby si „kameník“ zas tak moc necifroval verbuňk, nelze si odpustit jednu malou relevantní poznámku (nic ve zlým) a to, že sice správně a věcně, nicméně chodí jen okolo „tý horký kaše“. Páni politici & spol. (co to myslíte dobře a vážně), jděte si pro radu ke Štěpánovi, až doba otěhotní časem = čili až pochopíte a vyřešíte hlavně to, že ty tzv. „novelizace“ zvící víceméně kosmetických přestaveb apod. babylonských věží křivých jak v Pizze na těch totál brutál právně i věcně, systémově, atd. atd. atd. špatných základech nestability, kdy zhroucení je pouze otázkou toho tzv. „času“.

Bohužel se po 35 resp. po 33 letech zase projevilo to, před čím jsem už od počátku konstruování toho mediálně-právního inženýringu v ČS / CZ tuzemsku varoval, a to zejména u všech těch 3 médií tzv. „veřejnoprávních“ < správně médií veřejné služby. Služby, služby, služby (sic!) – ctihodní a vážení činitelé, osobně zodpovědní za stav i téhle (a nejen téhle) masmediálně silážní jámy a podobných forichtungů. Fertig.

Suma sumárum – i tahle tzv. novelizace dopadne přinejlepším bledě a reálně špatně. A nepřerazí to ani chunta cenzury, ani nejneústavnější ze všech ústavních judikací, a tak nějak všelijak podobně. Už se to posunulo. Stačí pozorně naslouchat hlasu lidu …

A malá douška na truc všem těm bretšnajdrům, observantům & spol. pruditelům. Inu, samože vím, co s tím, a jak na to. Ale… že jo…