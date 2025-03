Pavel Foltán: Když jsem já jel tou píseckou mýtnou bránou...

Čili malý český člověk si teď při průjezdu tím frckem klidně může zanotovat na lidovou notečku, že když jsem já jel tou píseckou mýtnou branou, dívaly se dvě desítky kamer za mnou, přede mnou, i kolem dokolečka dokola hlava se mi točí, když se za mnou dívají ty dronové oči. Aneb inualé – how are you, big brother?

Z vox populi od počátku logicky zní řada kritických poznámek, že tenhle hurá styl nic kloudného (tedy v pozitivním smyslu) neřeší a nevyřeší. Ani nic pokrokového. A malý český člověk ihned zašvejkoval jak dobrý voják Švejk cestou z Putimi do Budějovic a z ostudy kabátek angažované vrchnosti byl došit a opentlen (čili politickým hantecem „omašličkován“).

Písecké konšelstvo započalo do mééédyja mejnstrýmu velmi hlasitě plakat, že kvůli těm lidem, co tam a just (sic!) dodržují tu nejvyšší dovolenou rychlost, na radnici nemají ani na to úřednictvo k ukládání a vymáhání pokut, pročež radnice a písecká městská kasa prodělává. Takže píseckým konšelům a jejich partajím tahleta akce nové hlasy do příštích voleb asi moc nepřinese (a řadu starých možná odnese). Ta ostuda na to byla dostatečně zesměšňující a dost velká. Lid není vůl, válka je vůl, hej páni konšelé. Už to víte?

A vox populi má za to, že podobně na tom bude i ministr dopravy Kupka i se zbytkem té jejich 5-1 koalice, protože tenhle její rychlo-akční experiment ausgerechnet v tom úseku asi dopravní bezpečnost nevyřeší (a ty nejrizikovější nebezpečné piráty silnic už vůbec ne). Navíc na okraji toho úseku na lidi číhá další pastička ve formě myšky s výraznou změnou rychlosti (bez předchozího upozornění před sjezdem z toho nového úseku té dálnice). A podle většiny řidičů se to normálně ubrzdit nedá, a kdo to nezná v tomhle místě a jede za někým, kdo to tam zná, tak by mu mohl skončit, no … jak se říká „v kufru“.

Podle vox populi je tahle kamerová „vychytávka“ kompenzační pastičkou pro kasičku písecké radnice. Údajně už tam nachytali asi tisícovku řidičů, co nestíhali to snížení rychlosti „na pětníku“. A teď je radnice bude řešit. Ani tohle nepřinese té vládní 5-1 koalici (včetně Kupky) volební hlasy navíc. Spíše naopak. Logicky. Ale právě tuhle militantní vládu lidi nezajímají, protože tahle vláda přece musí zbrojit, i kdyby měla národ ožebračit a z důchodců udělat bezdomovce.

A teď ať to někdo (kdokoliv) zkusí tomu vox populi vyvrátit, věrohodně mu dokázat, a přesvědčit ho, že to tak není. I vox populi už ví své i o této vládě. Právě o této vládě & spol. Jak ve filmu Karla Steklého už někdy z 50. let, po kanonádě uprostřed ruin zničené země volá dobrý voják Švejk: „Co blázníte?!? Vždyť jsou tady lidi!“

Jiná písnička je, že ta 5-1 koalice & její vláda se mýrnyx-týrnyx čím dál víc (a přitom čím blíž k termínu těch podzimních voleb) chová tak, jako by výhru těch voleb měla už na tutti dávno v kapse. A nejen podle vox populi je velmi zvláštní tahle arogantní podivnost (co ani za mák neodpovídá realitě). Přičemž i kvůli tomu by občané, voliči a daňoví poplatníci měli zvýšit svou ostražitost na maximum. A jak ta spojená, tak i ta nespojená opozice by to měla řešit. Co nejřív, nejpozději ihned (jak praví vox populi).