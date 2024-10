Pavel Foltán: Krize „vládní krize“?

Už koncem předchozího 8. volebního období Poslanecké sněmovny, kdy jsem dělal poradce předsedy jednoho sněmovního výboru a byl jsem tehdy v té sněmovně denně, respektive obden, tak hned po těch volbách v roce 2021 do toho nynějšího 9. volebního období jsem na adresu těch sněmovních noviců Pirátů řekl, že se velmi brzy sami zesměšní a vymáznou podobně rychle a s podobnou maxi ostudou, jako tzv. „veverky“ před nimi. No... a už je to tady. Byla to jen otázka času. A šlo to samo. Jen trochu draho. Ne pro ně, ale draho pro voliče, občany a daňové poplatníky. Tak snad jim to nezapomenou příští rok po volbách, až těm „šibalům“ a spol. skončí ta jejich poslanecká indemnita (krycí jméno „imunita“). Krleš krleš krleš.

Nicméně asi nelze úplně souhlasit s tím, co tvrdí Klaus – a to, že „žádná vládní krize není, vláda normálně funguje“. Je to jinak, de facto i de iure. Vládní krize je už od té chvíle, kdy tahle Fialova pětikolka i s její vládou započala v čele státu bačovat. A od té doby je tu krize nejen parlamentní a vládní, ale i celospolečenská. „Císař je nahý“. A jestli tahle „vláda funguje“, tak nikoli tak, jak má. Čili ve prospěch svého lidu, co si ji platí a v jehož jménu a z jehož vůle má vládnout. Takže jestli tahle vláda „funguje“, tak nejen podle VOX POPULI funguje proti svému lidu. A to je pro ni zlé …

Možná, že za určitých okolností (a do určité míry) by se dalo s Klausem souhlasit v tom, že ta Fialova vláda „používá uměle vyhrocený termín vládní krize k tomu, aby vláda mohla zase dlouho nepracovat a vymlouvat se, že má krizi“. To má logiku (a přinejmenším i tu klausovskou), se kterou lze bez větších polemik souhlasit. Inu…

Avšak – ledacos, ne-li všechno, je jinak. A to i zde. O čemž si cvrlikají vrabci nejenom na pražských střechách už hodně dlouho. Klaus to zcela nepochybně ví, takže proč to neřekne hned? Tož, hentá oná politika, že…? A nebo ne? „Děti, že by…“?

Leckdo leckde by mohl říct (a kdokoli kdekoli už říká), že tahle „vláda“ není vláda. A že tahle sněmovna není košer Sněmovna. Není divu, že to došlo už většině lidí, jimž dodneška zbyla schopnost myslet svým selským rozumem svobodně a nezávisle.

To, že nastane tenhle neprávní stav, to jsem verbálně i mediálně predikoval už tou dobou, kdy Rychetského „ústavní“ soud neústavně rozhodl o podivnostech „koalic“ v těch sněmovních volbách, a co poté samozvaně koaliční „vítězové“ těch voleb si bezprecedentně v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny (a v rozporu se vším, co je vskutku právní) rozparcelovali moc zákonodárnou i výkonnou (včetně té vládní), přidělili si poslanecké kluby, funkce, funkční požitky, atd. atd. atd. Chucpe!

Už tehdy jsem říkal, že je to špatně, a že to i špatně dopadne. Asi tak nějak podobně, jako před tím. A že to do té „krize“ dotáhnou ti oni Piráti, a to podobně, jako před nimi ty „veverky“, krycí jméno „Věci veřejné“. Byla to jen otázka toho tzv. „času“. A řečeno popravdě s onou okřídlenou hláškou z filmu: „HNUS FIALOVEJ, VELEBNOSTI.“