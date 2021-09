Pavel Foltán: Voluntarismus vedení Rady ČTK sílí?

reklama

Nicméně jelikož i tento můj článek je tradičně ve stylu těch ostatních standardně korektní – a to v pravém smyslu termínu „korektní“ a nikoli ve stylu už jaksi přežité tzv. korektnosti hentoho oného pražskismu-kavárnismu pravdoláskového frakcionalismu, co tomu pravému slova smyslu termínu „korektní“ už dala (a možná, že stále ještě chce dávat) notně na frak – tak ve smyslu právě toho původního významu slova „korektní“ je navzdory té citaci (úvodem zmíněné) titulek i tohoto článku korektní v tom citovaném slůvku šílí a to, že sílí. Kdo ví, třeba by někdo někde mohl poznamenat, že by řekl obojí, ale titulek tohoto článku to neřekl, ten totiž jasně artikuluje, že sílí. Tolik úvodem (a nejen) k lingvistice.

Ať už je to tak, či tak, lze v souladu s faktickým stavem konstatovat (bohužel), že i na tom titulku něco je. Voluntarismus v Radě ČTK byl konstatován a pro veřejnost, které má ČTK poskytovat veřejnou mediální službu ve sféře zpravodajství, a Rada ČTK má vůči té ČTK zájmy veřejnosti zastupovat – a vše podle zákona), tak ten voluntarismus byl popsán a kritizován hned po příchodu kolegy Žantovského i mé maličkosti do oné Rady ČTK, a to už na počátku března 2018 – čili je tomu zhruba už 3,5 roku. Avšak – světe, div se – od té doby se vůbec nic k lepšímu nezměnilo, ale spíše naopak, když onen voluntarismus nejenže nezmizel (jak by měl), ale naopak zesílil a bohužel stále sílí a sílí. Takže – jak prý kdosi kdesi řekl – někde je tam asi něco špatně, a to hodně.

Tak jen pro příklad – i to samozvané „předsednictvo“ stojí zcela mimo právní rámec, zejména vůbec nemá žádnou oporu v zákoně. To se pochopitelně týká i zavedených funkcí dvou místopředsedů (sestavujících s předsedou to jejich tzv. „předsednictvo“). A to samozvané „předsednictvo“ bakalář Soukup ve své činnosti stále více prosazuje a používá. A nutno konstatovat, že tak činí zcela irelevantně (a to jak formálně, tak i věcně). No, a kdo asi to všechno (čili nejen tohle) dlouhodobě kritizuje – inu, právník Foltán – coby jediný mediální právník v té Radě a v jejím okolí. Navíc podporovaný i v tomto kolegou Žantovským, coby také velmi renomovaným analytikem, i novinářem v mediální branži a rovněž i velice zkušeným odborníkem v oblasti mediální regulace. A to je právě pro toto samozvané „předsednictvo“ té Rady nebezpečí „number one“. I to by prý možná mohlo být katalyzátorem zesilování toho voluntarismu v tom vedení té Rady (toho voluntarismu, co se jim prý možná už vymknul z kloubů) jak prý už bylo kýmsi kdesi zaslechnuto ze sféry vox populi.

Prý nebylo možné nevšimnout si právě toho při sledování „on line“ přenosu zasedání té Rady v úterý 31. srpna – tedy právě toho předchozího zasedání, kterého se prý to „předsednictvo“ asi dost obávalo už kvůli jednomu dlouho předem avizovanému bodu (ten se na pořad jednání mohl, ale nemusel dostat – a tak prý to nervózní vedení ten bod na to zasedání protlačilo stůj co stůj i za cenu dalšího zmatení v proceduře (a to i přes to, že ten bod v té „konkrétní“ podobě vůbec nebyl na programu toho zasedání, s čímž si to vedení té Rady na místě vůbec nijak neumělo poradit – natož pak řádně). Podle některých komentů prý to „předsednictvo“ & spol. i v důsledku toho pak natolik znervóznělo, že následovalo několik zcela zbytečných a zcela irelevantních invektiv až do konce té schůze, a to ze strany toho „předsednictva“ vůči mé osobě, i ze strany toho „spolu“ vůči kolegovi Žantovskému, a to až tak hustě, že to kolegu Žantovského nadzvedlo tak, že byl nucen opakovaně si stěžovat na ty excesy, a to i s tím, že chce, aby to předsedající předseda Rady oficiálně řešil. Tož, je dobře známo, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A to jak v tom „on line“ přenosu, tak jistě i následně.



A i podle citovaných zdrojů z úvodu této glosy prý ta nervozita toho „předsednictva“ i toho jeho „spolu“ (i s následným vývojem a projevy té nervozity) nejspíš může logicky souviset i s tím, že už v úterý 7. září mají poslanci ve Volebním výboru Sněmovny mít na pořadu jednání Výroční zprávu ČTK, která jak známo obsahuje i Zprávu o činnosti Rady ČTK, přičemž – jak známo – tak ani tahle dílčí zpráva té Rady se ani letos moc nepovedla, na těch svých obligátních asi 2,5 stranách strojopisu. No, a nepovedla se právě předsedovi té Rady, který ji sám sepsal, a pak si ji s pomocí toho jeho „spolu“ s tím jeho „předsednictvem“ nechal tou „svou“ Radou prohlasovat. A to logicky proti odbornému názoru, vůli, a také chlapské i profesionální cti, a to jak u mojí maličkosti, tak i u kolegy Žantovského – a to asi jen těžko zlomí jak minulý, tak nynější, a třebas i v budoucnu ještě více sílící voluntarismus „předsednictva“ té Rady a jejího „spolu“.

JUDr. Pavel Foltán

člen Rady ČTK, mediální analytik, mediální právník

