Pavel Opl: Další neskutečná šikana řidičů

Ministerstvo dopravy suchou úřední řečí tvrdí, že mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Podle ministerstva dopravy staré známé pravidlo dvou sekund nestačí. Je třeba přitvrdit a tvrdě kasírovat.

Stav silnic je katastrofální. Každý, kdo používá dálnice žasne, za co musí platit dálniční známku. Za ty nekonečné kolony, pokud není dálnice rovnou uzavřena, což se stává s trochou nadsázky obden?

Silnice nižších tříd jsou na tom ještě hůře. Tam když "někdo hrábne do země", tak paralyzuje dopravu na neskutečně dlouhou dobu a objízdná varianta či varianty zcela kolabují. To vše mimo záběr kamer medií, tedy absolutní nezájem odpovědných míst.

Známe to všichni. Léta a nic se nezlepšuje. Spíše naopak, protože doprava houstne, ale silnice se nerozšiřují. Dálnice D1 z Prahy do Brna se opravuje spoustu let, stojí to neskutečné miliardy a v rámci její rekonstrukce se rozšířila o nějakých 75 cm v jednom směru. Dělají si z lidí blázny ? A opravy na nižších třídách silnic jsou ještě katastrofálnější. Tam už se odpovědné orgány ani nesnaží nikomu namluvit, že by v rámci rekonstrukce mělo dojít k navýšení prostupnosti dané komunikace. A pokud uvidíte nějaký pohyb na staveništi v místě uzávěry, tak to statisticky pravděpodobněji bude spíše "čórkař", nežli dělník.

Nekonečné kolony a pak se to konečně hne. I na té "okrsce" se to dříve či později rozjede za zácpou nad 80 km v hodině a Vám konečně začne klesat tlak. Ovšem v budoucnu ne na dlouho. Ministerstvo dopravy zcela vážně přichází s návrhem, že nákladní vozidla a autobusy musí udržovat na všech druzích pozemních komunikací mimo obec při rychlostí vyšší než 50 km/h vzdálenost aspoň 50 metrů. V případě osobních vozidel pak při rychlosti nad 80 km/h vzdálenost aspoň 30 metrů. Za porušení bezpečného odstupu ministerstvo v návrhu počítá s pokutou do 2500 Kč na místě, ve správním řízení až do 10.000 Kč, přičemž za tento přestupek budete moci dostat čtyři trestné body. Zda se takzvaně „lepíte“ na auto před vámi by přitom mohly dle návrhu kontrolovat i kamery například zabudované do svodidel, či umístěné na stromech.

Dokážete si to představit mimo dálnici? (Dálnice se asi nerozjede již nikdy, takže se jí zabývat nebudu) Naštosovaná vozidla všeho druhu - osobáky, náklaďáky, autobusy, nedej Bože traktor. Kvůli dopravnímu omezení zasekaná silnice v obou směrech, tedy nulová šance na jakékoliv předjetí. Pokud se celá kolona zázrakem rozjede nad 80 km/hod., tak všechna vozidla vyfotí kamera (na svodidle, stromu či někde jinde) a roztočí se "kolečko správního řízení". Kdo zná, jak to ve správním řízení chodí, je mu jasné, že odpovědného úředníka nebude zajímat pravdivá "legenda", proč objektivně nebylo možno dodržet literu zákona. A bude se "cálovat". A hodně...

V reálu to bude ale vypadat tak, že asi nic nepojede, ani mimo obec, rychleji, nežli 50 km/hod. Protože každý náklaďák a autobus bude muset dávat velikánský pozor již při rychlosti 50 km/hod. a nikdo ho nebude mít šanci předjet. Šílené, jinak to nazvat nejde.

Osobně jsem si myslel, že ministerstvo dopravy nevymyslí nic šílenějšího, nežli úsekové radarové měření rychlosti v opravovaných úsecích dálnice. Opravy jdou tak žalostně časově kupředu, že se údajně vyplatilo toto úsekové měření rychlosti v opravovaných úsecích v řádu měsíců testovat, aby se pak začalo plošně zavádět a začalo doslova hanebné "kasírování" řidičů. Je naprostou ostudou našich odpovědných orgánů - ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a další orgánů, že nedokáží tvrdě vymáhat urychlené opravy a místo toho vymýšlejí šikanu na miliony řidičů, kteří musí jezdit autem. Prý to nejde, říkají naši "odborníci" ze státních orgánů. Každý, kdo kdy cestoval směrem na západ ví, že to jde a zcela běžně se v jiných zemích pracuje v režimu 24 hodin 365 dní v roce.

Zjevně jsem se mýlil. A moc se obávám, že šikana řidičů a šlendrián ze strany státu ještě své dno nenašel...

Psali jsme: Pavel Opl: Kádrový profil soudružky Válkové je zdrcující Pavel Opl: Nacistický pomník v jizerských horách. Pohled emeritního policejního rady Pavel Opl: Nelegální pistole ČZ 75 za dvace tisíc a náboje za deset korun - to je realita v ČR Pavel Opl: Stavět pomníky vlasovcům? Nový program ODS?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.