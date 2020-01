Pavel Opl: Extrémní zdražení elektřiny pro domácnosti se rychle blíží

Předesílám, že moc rád čtu o všemožných nových technologiích a těší mne, co vše lidé dokáží. Věci na solární energii jsou určitě zajímavé a bylo hezké sledovat v obchodech první solární lampy, větráky, grily, malé ostrovní "elektrárničky" pro chaty, školní projekty na elektroautíčka atd. Ne každého to zajímá, ale někomu se to líbí, a tak si to koupil, většinou ze zvědavosti. A tak je to v pořádku. Kdo chce, koupí si to, kdo nechce, nic si kupovat nemusí.

Jenže, bohužel jako v mnoha jiných případech" se i toto zcela zvrhlo.

Místo pozvolného nenásilného rozvoje všeho, co souvisí s tematikou "čisté energie", se této oblasti chopili velmi divní, ale velmi vlivní lidé a vše se zcela vymklo kontrole. Z čisté energie se stalo politikum a neskutečný byznys pro "vyvolené".

Kauza "solárních baronů" v naší zemi dosahuje částky 1 bilionu korun, které se v průběhu 25 let vyplatí pár vyvoleným. Moc dobře si pamatuji, jak média informovala o tom, jak se zapojovala spousta elektráren 31.12. a jak se v řadě elektráren na panely svítilo, protože se to finančně majitelům vyplatilo. Těch kauz byla spousta a netuším ani, jak dopadly. Ale je to jedno. Ten bilion korun bude vyplacen. A také už řadu let platíme "ekologický příplatek" v každé složence za elektriku. To jsou naše peníze a doplácí na to úplně všichni lidé v naší zemi.

Jenže nyní přichází něco, co bude mít velmi brzy drastický dopad na domácnosti ve výši, proti které bilion korun pro solární elektrárny budou drobné. Je to elektromobilita.

Po technické stránce je to určitě moc zajímavé a pokud by se toto odvětví vyvíjelo přirozenou cestou, tak by to bylo v pořádku. Ale ke smůle nás všech se z toho stalo politikum globální úrovně a zejména v Evropě vše nabralo doslova katastrofický scénář. Byl namíchán smrtící koktejl. Uzavírání jaderných a uhelných elektráren a tlak na nucený přechod aut se spalovacími motory na elektromobily. Těch aut jezdí v Evropě desítky milionů a tlak, aby všechny co nejdříve byly na elektriku je obrovský. Už se z několika zemí ozývají návrhy, aby auta se spalovacím motorem byla od roku 2030 zakázána.

Pokud k tomuto dojde, elektrika bude zcela nedostatečnou komoditou, za kterou se budou platit naprosto neskutečné částky, a miliony domácností začnou živořit.

Není to tak dlouho, kdy ti, kteří násilně prosazují elektromobilitu tvrdili, že vysoká cena elektromobilů se vrátí v podobě levného provozu, kdy 1 km stojí 1 korunu. Pokud pominu spoustu technických i ekologických problémů v souvislosti s výrobou a likvidací lithiových baterií, velmi omezeným dojezdem a zcela nedostatečnou kapacitou veřejných dobíjecích míst, pak se ale jasně ukazuje, že ten provoz bude mnohem dražší.

V Evropě již nyní dochází k extrémnímu nárůstu cen u veřejných nabíjecích míst, které znamenají nárůst nákladů na 1 km na 5 Kč. Jde o největší společnosti, které tyto nabíječky provozují a jako lavina se přidávají další. A to těch elektromobilů jezdí zanedbatelné množství oproti těm milionům, ke kterým veškeré snahy směřují.

I ten, koho auta či elektromobilita nezajímá, by neměl zůstat lhostejný. Protože ve finále drastický nárůst elektriky dopadne i na něj.

Lze tento katastrofální scénář odvrátit? Lze a je to poměrně prosté. Trocha zdravého rozumu při rozhodování o zdrojích výroby energie a zastavení nezdravého tlaku na povinný přechod na elektromobilitu.

Jsou toho odpovědné osoby schopné? Jde o astronomické částky, které nabízí obrovský prostor pro korupci. A peníze zatemnily rozum mnohým.

