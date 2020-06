Pedagogická komora: Petice pracovníků MŠ má tisíc podpisů během prvního dne

reklama

„První dva požadavky z petice varují před přijetím změn, které připravilo ministerstvo školství, protože v případě jejich schválení vládou by měly velmi negativní dopad na kvalitu vzdělávání v mateřských školách,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „ostatních osm bodů přináší konkrétní návrhy, co by se mělo v oblasti předškolního vzdělávání zlepšit.“

Petice uvádí inspirativní příklady ze slovenské legislativy a upozorňuje na pravidla, kterými se v současnosti řídí dětské skupiny. Podobné podmínky by měly být nastaveny i pro mateřské školy, pokud je navštěvují děti mladší tří let.

K petici se kladně vyjádřil například poslanec Jiří Mihola. Na svém twitterovém a facebookovém profilu ji podpořila i poslankyně Kateřina Valachová:

„Když už politikovi nezbývá, než podepsat petici, věc je vážná. Jenže změny, které MŠMT připravilo během koronaviru a stavu nouze, mě velmi nepříjemně překvapily. Přiznám se, že když jsem o tom četla poprvé, myslela jsem si, že to ani není pravda a že jde o poplašnou zpravu... Bohužel ne. Tyto změny jsou skutečné. Překvapuje mne (i když po zkušenostech z posledních let vlastně už ani ne tak moc), že školský výbor nebyl vůbec informován, nikdo to s námi neprobral.

Při zrušení tak zvané garance míst v mateřských školách pro děti mladší tří let nám přitom MŠMT slibovalo: Za prvé zachování snížení počtu dětí ve třídách, které jsem prosadila v roce 2016, za druhé systémové kroky ke zlepšení podmínek pro mladší děti v mateřských školách (ministerstvo opakovaně odmítalo mé i další pozměňovací návrhy a novely, které měly zlepšení podmínek těchto dětí garantovat s tím, že "máme stejný cíl", který ministr sliboval prosadit změnami vyhlášek a svými opatřeními).

To, co se ale ministr Plaga chystá předložit vládě, naopak fatálně porušuje všechno, co bylo mateřským školám slibováno. Věřím, že pokud vytvoříme dostatečný tlak, tak k této devastaci předškolního vzdělávání nedojde. Pochopitelně pro to v politice udělám, co budu moci. Ale je potřeba, aby kolegové slyšeli co nejsilnější hlas veřejnosti, odborníků, rodičů. Konec konců školské odbory se už také k návrhům vyjádřily – jednoznačně odmítavě. A Pedagogická komora, zapsaný spolek, je mezi autory přímo zastoupena (Radek Sárközi). Tak proto jsem podepsala tuto petici a proto prosím všechny, kterým záleží na našich dětech – podepište ji také. Má to smysl. A je to správná věc.“ (ZDE)

Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání v mateřských školách

My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory , aby zabránili schválení připravených negativních legislativních změn v oblasti předškolního vzdělávání a aby zároveň iniciovali a následně schválili novely, které přinesou pozitivní změny v mateřských školách. (ZDE)

Citace ze vzkazů signatářů petice

Podepisuji, protože petice velmi přesně shrnuje problémy v předškolním vzdělávání, které nejen že nejsou dlouhodobě řešeny, ale naopak stále přibývají a zhoršují již tak špatnou situaci v naprosto klíčovém stupni vzdělávání dětí. Je to právě mateřská škola, která umožňuje srovnání podmínek sociálně i jinak znevýhodněných dětí s dětmi s dobrým zázemím i zdravotním stavem a připraví děti na start jejich vzdělávací dráhy. Je to klíčové období pro život člověka ale i pro úspěšnou budoucnost celé společnosti. Je více než tragické, že je to právě MŠMT, které tuto klíčovou roli mateřských škol podceňuje a dokonce zhoršuje. Věřím, že se najde dostatek inteligentních politiků, kteří to dokážou napravit.

Podepisuji, protože jsem ředitelkou základní a mateřské školy a v reálu vidím, jak jsou všichni zaměstnanci házeni přes palubu, nikde není zastání, všichni si k nám mohou dovolit všechno a ještě jsme všichni stále jednou nohou ve vězení.

Předškolní vzdělávání je stále častěji pasována do pozice "hlídacího zařízení" místo vzdělávací instituce. Nemít 8 let do důchodu, okamžitě zněním zaměstnání, i když toto povolání miluji. Mrzí mě postoj MŠMT.

Se vším souhlasím. Mateřské školy jsou dlouhodobě opomíjené. A když by se konečně mělo něco zlepšit, tak se zákon honem ruší.

Jsem učitelka MŠ a následky různých rozhodnutí vlády tak mám dennodenně na očích. Sleduji jak se podmínky pro pedagogy i děti stále horší a jak o nich rozhodují ti, kteří o tom, jak to chodí v mateřské škole, nemají tušení. Je potřeba na tyto věci upozorňovat, mluvit o nich a bojovat za změny. Rozhodně se to v budoucnu vyplatí nám všem.

Za 18 let práce v MŠ vidím, že podmínky pro naši práci se nevyvíjí ve prospěch učitelů. Stále sliby, nesmyslná nařízení, předškolní školství na okraji zájmu MŠMT, a nejen jeho. Je to frustrující, nedivím se, ze je nouze o nové učitele pro MŠ... Je na čase KONAT.

Sama pracuji jako chůva a nelíbí se mi už tak mizerné podmínky pro děti i učitele

Chůva ve školkách je přínosem a poznala jsem to v letošním školním roce kdy dcera nastupovala poprvé do školky a měla 2,5 roků.

Pracuji v MŠ jako učitelka. Je to venkovská školka a dvouleté děti jsou již třetím rokem přijímány. Mohu z praxe potvrdit, že přítomnost chůvy je nutná. (My ji nemáme). Mateřským školám je pomoc stále jen slibována!

Souhlasím se všemi body petice. Jsem učitelkou ve školce,nároky na nás jsou čím dál tím větší.Přibývající děti 2letých a zvládnutí jejich individuálních potřeb je nemyslitelné bez pomoci další osoby.Jedna učitelka to nemůže zvládnout!

Mateřské školy jsou na posledním místě zájmu současného ministerstva. Přitom jde o stěžejní článek výchovy a vzdělávání v životě člověka. Před lety jsem se těšila, jak se začíná vše měnit k lepšímu, ovšem po třicetileté euforii a intenzivní práci na růstu úrovně vzdělávání dětí jsem hluboce zklamaná přístupem politiků k této oblasti vzdělávání. Myslím si, že 39letá praxe v oboru mě k této kritice opravňuje. Zamyslete se pane ministře i vy všichni, které si náš národ zvolil k tomu, aby jste vedli republiku k prosperitě. A prosperita bez základů vzdělání vložených do našich dětí ve věku do 7-mi let nebude možná, jelikož právě v tomto období se utváří osobnost člověka. Neničte to, co učitelky v posledních třech desetiletích vybudovaly někdy přímo na koleně. Važte si těchto učitelů i vedoucích pracovníků. Zasloužíme si to.

Na to, že jsme prvním článkem ve vzdělávací soustavě, MŠMT velice rychle zapomnělo. Nemáme nárok vlastně vůbec na nic. Ani na to, vybrat si řádně dovolenou - MŠ mají provoz i o prázdninách - na rozdíl od ZŠ. A když se ozveme, tak vlastně není dle některých důvod (viz. ministr Plaga). MŠ nejsou už ani na okraji zájmu ministerstva. Ale práce s vyplňováním různých nesmyslných tabulek a dotazníků jen a jen přibývá.....

Pedagogická komora, z. s., je největším školským spolkem v České republice. Z 2 800 členů spolku je více než 600 učitelek mateřských škol. Facebooková skupina Učitelky MŠ sobě (PK), kterou Pedagogická komora spravuje, má skoro 6 000 diskutujících. V květnu 2020 zorganizovala Pedagogická komora úspěšnou PETICI ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ, která vedla ke změně příslušné legislativy (ZDE).

