Petice: Prosba o zmírnění dopadu exekucí

Vážený pane prezidente,

jsem Vaše volička a jsem velice ráda, že jste zvítězil ve volbách. Mám za to, že naše zem je tak v mnohem lepším postavení. Ale musím přiznat, že stále doufám, že snad časem změníte svůj názor na problematiku exekucí a excesů kolem nich. Jistě by pomohl i zákon, který by důsledněji stíhal lichvu. Na Slovensku byl opakovaně navržen zákon o anulaci exekucí u nejchudších dlužníků, kteří už roky nemají z čeho splácet. Zákon byl sice většinou slovenských poslanců zamítnut, ale je stále jasnější, že bude nutné tuto situaci řešit, protože se víc a víc promítá do ekonomiky země. Nelze popřít, že exekuce zacházejí o mnoho dál, než byl kdysi původní a jistě správný záměr, a že se začínají týkat obrovského množství lidí, kteří jsou průběhem exekuce a obrovským navýšením nákladů exekuce často existenčně likvidováni. Jen naprosté minimum lidí půjčuje na dovolenou, nebo na drahé dárky...

Valná většina občanů je nucena se zadlužit, pokud jim odpadne jeden příjem, a to ať již díky propuštění z práce, nemoci, nebo dokonce úmrtí toho, kdo se s nimi podílel na rodinném rozpočtu. Zadlužují se kvůli: nájmu, nedoplatkům za předražené energie, lékům, školním pomůckám a povinným aktivitám dětí, a co je zvláště děsivé, mnoho starých lidí se zadluží kvůli nákladům za pohřeb životního partnera, když předtím utratili své úspory za jídlo, nájem nebo zdravotní pomůcky. Zkoušejí si půjčit jen málo, které by byli schopni splácet, ale malé sumy jim banka nepůjčí a žádosti o větší zamítne, takže se obrátí na nebankovní sektor a dostanou se do soukolí lichvy.

Jsme všichni rovnoprávní občané tohoto státu, a proto spoléháme na Vás, svého prezidenta, a na Váš smysl pro sociální spravedlnost, prosím uvažte, kolik z nás je enormně vysokými náklady exekutorů zcela zničeno... Kolik občanů přišlo o vše, o rodinu, domov, přátele, zdraví, a někteří dokonce o život... Dovoláváme se Vaší podpory a přešetření jednotlivých případů, ale hlavně zákona, který by výrazně změnit situaci kolem lichvy, omezil extrémní výdělky exekutorů, doufáme ve změny zákona o oddlužení, které by mělo být přístupně i pro lidi nemajetné, pokud se dostali do situace, kdy nemají prostředky na jakékoli splátky pro insolventní správce (např. důchodci, matky samoživitelky, invalidé, nebo lidé, kteří již exekucemi přišli o veškerý majetek).

Odvoláváme se na pravomoci Vašeho postavení a chceme Vás poprosit, jako občané této země, abyste zastavil likvidaci statisíců lidí, kteří mnohdy dluží několik desetikorun za pokuty, díky fikci doručení často nejsou vůbec na rostoucí dluh upozorněni a po několika letech jsou postaveni před exekuci, která jde do mnoha desetitisíců, protože narostla o tzv. náklady exekutorů, jsou i případy fiktivních exekucí, nebo exekucí pro nulové dluhy, kde exekutor chce po povinném hlavně své náklady, vzrostlé na obrovské sumy. Nikdo z dlužníků nemá možnost se u soudu bránit, protože se odehrává bez nich, s presumpcí viny dlužníka. Znovu Vás prosíme, abyste se na tyto otázky informoval nejen u "nezávislých " znalců z řad soudců a exekutorů, ale také u nás, občanů, které tento systém zabíjí...

Přeji Vám za sebe i ostatní vše dobré, mnoho zdraví a úspěchů, a věřím, že se nám pokusíte porozumět a pomoci.

Děkuji za Vaši trpělivost a za vše, co v této věci podniknete.

Mgr. Michaela Vildová

Jde o určitou formu otevřeného dopisu. Kdo souhlasí s textem, může dopis podpořit svým podpisem ZDE

