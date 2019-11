Petr Brandtner: Fámy a fakta o 5G a Huawei

Z jedné strany slyšíme, že představuje riziko pro národní bezpečnost (aniž by to kdy kdo prokázal), z druhé strany zase, že je to prostě firma čínská, a už proto jaksi „od ďábla“. Kdo se chtěl dovědět také něco jiného, mohl například v minulých dnech navštívit pražskou konferenci o 5G technologiích, v nichž má tato společnost významné slovo a její zástupce, vicepresident pro kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí Mika Lauhde na té konferenci v Poslanecké sněmovně pronesl několik velmi konkrétních tezí také o tom, proč se nedomnívá, že by Huawei byla takovým strašákem, jakého z ní dělají média a někteří politici.

Nejprve pár faktů o společnosti Huawei. Je to globální výrobce infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízí integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Jak sami o sobě říkají, jejich „závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.“

Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci. Měla ke konci roku 2018 více než 188 tisíc zaměstnanců a působí ve více než 170 zemích a regionech. V Evropě aktuálně zaměstnává více než 12 tisíc lidí, provozuje dvě regionální kanceláře a 23 středisek pro výzkum a vývoj. Huawei silně investuje do základního výzkumu, přičemž se soustředí na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Realizuje v Evropě 230 projektů technické spolupráce a je partnerem více než 150 univerzit. Jak víme, dnešní mediální pseudokauza rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimy je toho přímým, ale značně překrouceným a zneužitým důsledkem.

O čem vlastně mluvil v Praze Mika Lauhde? Předně se snažil co nejsrozumitelnější vysvětlit, co to vlastně je 5G. Jde o globální technologický standard, , který slibuje přinést: vyšší rychlosti přenosu dat, nižší latenci (odezvu= u tzv.real time operací), masivní komunikaci s miliony zařízeními na km2 a pro uživatele také mnohem více dat za méně peněz.

Co se týče samotné společnosti a obav z nějakých „únikových“ rizik, stojí za připomenutí, že Huawei za 30 let svého fungování neměla podle Lauhdeho žádný závažný kyberbezpečnostní incident. Její pobočka Huawei Technologies (Czech) s.r.o. je česká společnost, plně podléhající zákonům ČR a EU. Podstatné je dodat, že společnost nevlastní žádnou síť a nepracuje s daty uživatelů.

Jak Lauhde řekl, bylo by správné, aby naši regulátoři (NUKIB – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ČTÚ – Český telekomunikační úřad) a státní orgány navázaly spolupráci se všemi dodavateli technologií (dobrým příkladem je spolupráce v rámci Huawei bezpečnostního centra v Bruselu). Jak ostatně oznamovali i další řečníci na konferenci a jak také plyne z logiky věcí, regulační a státní orgány budou chystat aukce 5G sítí, což je politicky ožehavá, ale hlavně technologicky a logisticky nekonečně složitá záležitost, která není věcí zítřka nebo příštích týdnů. Už ředitel Centra města budoucnosti ČVUT Michal Postránecký, jak jsme o tom již psali, nastínil komplikovanost celé přípravy 5G komunikačních sítí, propojujících obrovské množství uživatelů a přenášejících dosud nevídaná kvanta dat, přičemž to všechno je nutné „naroubovat“ do stávajících podmínek – urbanistických, ekologických atd.

Pokud tedy zaznělo něco opravdu aktuálně zásadního, shrnul bych to asi takto: aby naše politická a na ni navázaná developerská či výrobní infrastruktura nezaspala dobu, na což jsme my v Česku tradičně kabrňáci, a to třeba jen proto, že se nám nelíbí ten či onen partner, a proto raději kádrujeme, než abychom mysleli.

Psali jsme: Petr Brandtner: Město chytřejší než člověk? Petr Brandtner: 5G - strašák, nebo spasitel? Petr Brandtner: Přepisovači dějin, Velká inventura a Sladký život Petr Brandtner: Necenzurované eseje a úvahy Petra Žantovského a Pavola Dinky dostaly už druhou literární cenu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.