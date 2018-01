Petr Cvrk: Nebudu poslouchat ubohé obavy, zda poražení unesou porážku

Pane prezidente Miloši Zemane,

respektuji výsledek právě skončené přímé volby prezidenta republiky, z formálního hlediska se průběhu voleb nedá nic vytknout, voliči se nějak rozhodli a bylo to jejich právo.

Co je však naprosto alarmující a nepřijatelné, jaké informační mantinely jednotlivé volební štáby pro voliče připravily.

Jsem naprosto přesvědčen o tom, že ten Váš tým se především před druhým kolem volby prezidenta dopouštěl společensky velmi nebezpečného trestního jednání, a to vše v aktivní snaze zabránit svobodnému zveřejnění materiálů, které by nepochybně zásadním způsobem výsledek přímé volby prezidenta republiky ovlivnily.

Pane Zemane, snad bych se tomu již nevěnoval, nicméně když jsem slyšel včerejší večerní vyjádření pánů Klause a Mynáře, rozhodl jsem se vše uvést na pravou míru.

Nebudu bez reakce poslouchat ubohé obavy o to, zda poražení unesou svou porážku, nebo silácké „stupidity“ typu – okresní přebor nemůže porazit Barcelonu…

Chci se věnovat tomu, že lidé z Vašeho nejbližšího okolí zjevně hrubě porušili zákon, čímž zamezili veřejnosti seznámit se s dokumenty, které relevantně svědčí o tom, že jste morálně, lidsky a charakterově velmi špatný, neempatický, lhostejný a zlý stařec, který lidmi pohrdá a hovoří o nich jako o „prasatech a dobytku“.

Domnívám se, že lidé z Vašeho okolí se v posledních dnech dopustili nezákonné lustrace, sledování, vyhrožování a vydírání mé osoby proto, abych před druhým kolem volby nemohl ve spolupráci se žurnalisty zveřejnit důkazy o tom, že jste vlastní voliče vědomě uváděl v omyl a vyjadřoval se o nich v rozporu s dobrými mravy a běžnými společenskými pravidly.

Vaše okolí svým zásahem tedy patrně všechny voliče ošidilo například o to, aby si poslechli, jak se na mítinku s voliči v hotelu Rytířsko ptátenapříklad „svých“ Hlinovského a Mynáře, zda už Vám do sálu nahnali ty prasata a ten dobytek a jak nadále společně o účastnících mítinku hovoříte, to by se těm Vašim věrným z Vysočiny patrně hrubě nelíbilo a těžko by Vás volili.

Pane Zemane, 8.1.2018 jsem Vašemu Mynářovi k tomuto všemu poslal nějaké „notičky“, pokud se Vám s nimi ještě nepochlubil, tak si o ně řekněte, je to zajímavá literatura faktu.

Mynář tedy byl se vším seznámen a byl jednou ze tří osob, které o těch důkazech věděly, kromě mě a publicisty Jaroslava Kmenty, se kterým jsem se na zveřejnění a publikaci všeho již 16.1.2018 domluvil. Když se na to podívám jen z matematického hlediska, já s panem Kmentou jsme si sledování a vydírání sama sebe opravdu neobjednali, zbývá tedy jediná osoba na světě, která se v těchto zločinných aktivitách mohla angažovat – Váš Mynář, ten jediný měl informace ode mě a jediný měl motivaci sledování a vydírání patrně ve Váš prospěch organizovat.

Celé to velmi nepříjemné a obtížně snesitelné sledování začalo patrně 18.01.2018, kdy se těm „Vašim najatým sledovačům“ podařilo znemožnit předání materiálů ke zveřejnění panu Kmentovi, vše nakonec vyvrcholilo průběžně naprosto nehorázným vyhrožováním až k pátku 26.01.2018, kdy mi bylo zcela nevybíravě a vulgárně vyhrožováno tím, že pokud bych ještě stále chtěl něco zveřejnit, nemusel bych to také přežít.

To považuji za naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání a věřím, že toto policie či inspekce velmi rychle prošetří.

Jsem však zcela konsternován tím, že ta Vaše patrně ničeho se neštítící hradní skupina by se nezastavila ani před zabitím člověka, který s ní nesouhlasí, nebo jí, byť pravdou ohrožuje.

Velmi mi to připomnělo mou dvouletou zkušenost s pronásledováním a vydíráním, které proti mně organizoval Vám důvěrně známý Klausův „věrný pes“, „pokladník“ a „tunelář“ advokát Souček, který již na trestní sazbu za toto svinstvo se svými kumpány netrpělivě čeká.

Pane Zemane, spoléhám na orgány činné v trestním řízení, nicméně jsem se pro vlastní jistotu rozhodl vše ve spolupráci s panem Jaroslavem Kmentou zveřejnit tak, aby „Váš tým děsu a hrůzy“ neměl žádnou šanci případně ovlivnit vyšetřování.

Pane Zemane, dopustili jste se zjevně protiprávního jednání s jednoznačně mafiánskými prvky ve snaze ovlivnit veřejné mínění, vyhrát volby zamlčováním pravd a důkazů o reáliích. Věřím, že si národ udělá názor a Vás, Mynáře a ostatní zostudí a zavrhne.

Pane Zemane, vyzývám Vás k tomu, abyste projevil sebereflexi a na svůj úřad rezignoval a další prezidentský slib již neskládal, jsem přesvědčen o tom, že jen tak se můžete vyhnout skandálu, trestnímu stíhání a ostudě.

Bez pozdravu, bez úcty

Petr Cvrk

