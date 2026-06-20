Petr Dufek: ČR je 13. nejlevnější a 14. nejbohatší země EU

Z pohledu ekonomické úrovně, měřené jako HDP na obyvatele, se Česko loni umístilo na 14. místě v rámci EU. S výsledkem 92 % unijního průměru jsme předstihli všechny „nové“ členské země včetně dříve konkurenčního Slovinska a také Portugalsko a Řecko. Aktuálně jsme dokonce na úrovni Španělska… tolik ze statistik.
Eurostat doplnil data o ekonomické úrovni i o cenovou hladinu. Ta u nás loni dosáhla 89 % průměru EU v rámci konečné spotřeby domácností. Nepřekvapí, že levněji je směrem na východ a dráže na západ od nás.
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Nadprůměrně platí Češi v evropském srovnání pouze za bydlení, zejména za energie (jde o relativně nový jev posledních tří let, spojený s dopady energetické krize) a některé potraviny.
Naopak výrazně dostupnější se v poslední době stalo oblečení a obuv. Zatímco ještě v roce 2022 jsme za ně platili více než ve většině zemí EU, dnes jsme pod průměrem. Pravděpodobným důvodem je expanze diskontních řetězců napříč celou zemí.
U potravin, které jsou v centru pozornosti většiny domácností, dosahujeme zhruba 90 % průměru EU. Téměř na průměru jsme u mléčných výrobků, naopak výrazně dražší jsou u nás ryby, tuky a oleje.
Při srovnání cen v okolních zemích (jde přitom o průměry, nikoli akční ceny) Česko nevychází nijak špatně. Pro některé potraviny se může vyplatit zajet na Slovensko, pro cigarety určitě do Polska, pro cukrovinky a alkohol do Německa a pro oblečení do Maďarska. Auta mohou být o něco levnější na Slovensku, rozdíly jsou ale zanedbatelné. V restaurace či hospody stojí za to zajít v Česku, bydlet naproti tomu vychází levněji v Polsku.
Každá země má svá specifika, obecně však služby (zejména zdravotnictví a školství) v Česku zůstávají v porovnání se sousedy stále relativně levné. Za posledních deset let se naše cenová hladina přiblížila průměru EU o 23 procentních bodů. Významnou část tohoto sbližování přitom zajistila koruna, která za tu dobu posílila o 10,5 %.
zdroj: Household consumption price levels across the EU in 2025 (ZDE)
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