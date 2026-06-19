Vladimír Ustyanovič: Mentální karate Pirátů

K Pirátům se váže mnoho názorových proudů. Někdo říká, že to jsou škůdci nebo paraziti, jiný říká, že to jsou komunisti a marxisti. Já si dovolím být konkrétní.
Bývalá místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michailidu, která, jak poznamenal premiér Babiš, přišla na jednání vlády s drátem v nose, o sobě prohlašuje, že je komunistka. Jen poznámka. Možná se cítila pevnější v kramflecích, že má podporu u svého soudruha na Hradě, což je nadsázka.
Na důležité jednání s premiérem Babišem vpochodovala sebevědomě spolu s dalšími neodborníky z neziskovek a po třičtvrtě hodině vyšuměli ven, když jim zástupci vlády sdělili, že jejich problematika bude spadat pod rezortní ministry, a nikoliv pod nějaké neziskovky.
Další známou pirátskou osobností je Ivan Bartoš, jenž se zahaloval do vlajky Antify, která je ve Spojených státech vedena jako teroristická organizace. Tento lumen, který odpověděl, že Smrk je nejvyšší hora v Česku, a rovněž že za mlada zápasil s Krpálkem, způsobil zpackanou digitalizací stavebního řízení České republice miliardové škody. Odhadem 14 miliard korun, přičemž stejnou škodu může způsobit také atomový Hřib nad Prahou.
Chápu, že lež je moře Pirátů. Prospěšnost Pirátů jak v Praze, tak v celé republice mohu přirovnat k situaci, kdy vpustíte lišku do kurníku. Pro pamětníky k Bratrstvu kočičí pracky. Osoby a obsazení tohoto bratrstva nechám na fantazii čtenářů.
Mé zamyšlení směřuje více méně k tomu, kdo z občanů České republiky může volit stranu, která má blíže asi k sektě a ve svém genotypu má udavačství. Viz udání Babiše bývalým senátorem Wagenknechtem v Bruselu atd.
Dovolím si spekulovat, z jaké komunity se etablují voliči výše zmíněné strany. Využiji definici již zemřelého profesora psychiatrie MUDr. Höschla. Nechám na každém, co si z tohoto hodnocení populace České republiky vážený čtenář vybere.
Cituji pana profesora:
„To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.“
Zdroj: CNN Prima NEWS, iDnes, ECHO24
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