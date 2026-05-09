Petr Dufek: Bytová výstavba směřuje mimo metropoli

Samozřejmě se trochu zavlnila inženýrská výstavba, ale šlo jen o efekt vysokého srovnávacího základů. Navíc, když už byl se zpožděním schválen rozpočet, otevřel se i prostor pro pokračování velkých staveb v oblasti dopravní infrastruktury, takže spíše než dostupné peníze budou investory tlačit ceny stavebních materiálů.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Solidní růst má za sebou v prvním kvartále i bytová výstavba. Březen sice nic moc nepřinesl, avšak silný únor to hravě vykompenzoval. Za první kvartál se začalo stavět o 17,3 % bytů více než loni. Víc se ovšem stavělo mimo Prahu, protože ta totiž zaznamenala 49 % meziroční pokles. O růst výstavby se tak postaral Jihomoravský a Královehradecký kraj.
Docela zajímavý pohled je na roční počty, protože podle nich se v Praze začalo v posledních 12ti měsících stavět jen necelých šest tisíc bytů (loni v březnu 9 tisíc). Vypadá to tak, že se v hlavním městě šláplo na brzdu, i když je zde stále po bytech asi největší hlad.
Co čekat dál? Bytová výstavba se vzchopila, avšak developeři zamířili do regionů. To nedává moc šancí na zmírnění růstu cen bytů na realitním trhu, takže růst cen bytů může i nadále pokračovat. Asi ne dvouciferným tempem, ale i tak jejich tempo přesáhne pětiprocentní hranici. Z aktuálně vysokých základů to bude i tak dost cítit.
