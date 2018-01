Petr Dufek: Nákupní horečka pokračuje

Tuzemští spotřebitelé se tak jednoznačně rozhodli, že konec roku si užijí. A s největší pravděpodobností to potvrdí i prosincové údaje z maloobchodu, od kterých očekáváme nový historický rekord.



Ochotu spotřebitelů přiživuje jednak zlepšující se finanční situace domácností, vyplývající z rychlejšího růstu reálných mezd a vysoké zaměstnanosti v ekonomice, jednak i nízké obavy z budoucnosti, které snižují potřebu šetřit na horší časy.



Maloobchod díky tomu zažívá už čtvrtý silný rok v řadě. A na své si přicházejí především internetové obchody, jimž se tentokrát tržby zvýšily téměř o čtvrtinu. Ani v tomto směru se neděje nic nového, jen si spotřebitelé užívají výhod virtuálního nakupování bez front a s možností rychlého srovnání cen. Podíl internetových obchodů na trhu se tak sune k hranici 20 % a to ještě nejsou zdaleka vyčerpány všechny možnosti pro jeho další expanzi.



Že se lidé neobávají budoucnosti, svědčí i struktura nakupovaného zboží. Patrný je především stabilní nárůst zájmu o elektroniku, zboží pro volný čas a vybavení domácností. Je to obvykle zboží, na kterém se v horších časech šetří. Zájem spotřebitelů navíc podporuje i fakt, že ceny tohoto zboží díky konkurenci internetových obchodů a silné koruně klesají.



Výsledky maloobchodu jsou jen dalším potvrzením faktu, že spotřeba přebírá hlavní roli motoru růstu poptávky v ekonomice. Na druhou stranu vysoký zájem nakupujících nepřináší už takový tlak na ceny jako dříve a postupem času vytváří prostor pro vznik poptávkové inflace v ekonomice.



A na konec podporuje i odhodlání centrální banky v návratu úrokových sazeb k (novému) normálu. Proto považujeme aktuální výsledek maloobchodu za další, byť jen podpůrný argument pro brzké zvýšení sazeb ČNB.

Petr Dufek

finanční analytik

Psali jsme: Petr Dufek: Inflace v závěru roku nepřekvapila Petr Dufek: Stát si potřebuje půjčit až 352 mld. korun Petr Dufek: Rekordní Vánoce na obzoru Petr Dufek: Inflace nahrává jen pomalému růstu sazeb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV