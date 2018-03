Petr Dufek: Silný výkon české ekonomiky potvrzen

Na straně poptávky ekonomiku táhly nahoru především investice, konkrétně šlo o investice do strojů a ICT. Šlo tedy primárně o aktivitu soukromého sektoru, který v posledním roce výrazně zvýšil svoji investiční aktivitu. Ať už v důsledku nedostatku pracovních sil, který nutí firmy k pokročilejším technologiím, nebo díky rozjezdu čerpání fondů EU, na nějž si firmy v posledních deseti letech docela zvykly. Samozřejmě nic z toho by se nestalo, kdyby poptávka – a to jak zahraniční, tak domácí – nerostla a nevytvářela tak nové odbytové příležitosti pro tuzemské firmy.

Druhým v pořadí, kdo dopomohl ekonomice k silnému růstu, byla spotřeba domácností. S tím, jak se zlepšuje finanční situace domácností díky růstu reálných mezd a rekordní zaměstnanosti, klesaly i obavy lidí z budoucnosti. Byli proto ochotnější více utrácet i investovat. Naproti tomu na zahraničním obchodu je už vidět, že silná domácí poptávka vede i k růstu dovozů a to jak těch spotřebních, tak investičních.

Z pohledu odvětví i tentokrát sehrál hlavní roli průmysl. Sice už neobstaral celou polovinu růstu, nicméně s příspěvkem 2,1 z 5,2 procentních bodu, není rozhodně přehlédnutelný. Průmysl je páteřním odvětvím české ekonomiky a přímo už představuje třetinu celé ekonomiky i zaměstnanosti. Vzhledem k otevřenosti ekonomiky je i tím hlavním exportérem. S mírným odstupem za průmyslem tentokrát následovalo odvětví obchodu, dopravy a ubytování, které těží jak z vysoké spotřebitelské poptávky (obchod), tak ze samotného boomu průmyslu a exportu (doprava).

Za celý rok 2017 si česká ekonomika připsala 4,5 % a opět se tak zařadí na čelní příčku žebříčku EU. Růst hospodářství je navíc založený na solidních základech a nevytváří žádné závažnější nerovnováhy, s nimiž by bylo nutné v budoucnu bojovat. Samozřejmě je úspěch ČR založený v nemalé míře na výsledcích automobilového průmyslu, nicméně není to zdaleka jediný silný obor podporující růst ekonomiky. Stále více se prosazuje i tradiční strojírenství a elektrotechnický průmysl. S výsledky ekonomiky může být nakonec spokojená i centrální banka.

Pro letošní rok očekáváme, že ekonomika v důsledku vyčerpání stávajících kapacit mírně zvolní svoje tempo. I když růst HDP bude nejspíše začínat „jen“ trojkou, stále půjde o velmi solidní výsledek v evropském kontextu. S ohledem na rozsáhlou investiční aktivitu firem ve směru k automatizaci a výrobě s vyšší přidanou hodnotou však budou i letos vznikat nové kapacity pro budoucí rychlejší posun směrem nahoru.

Petr Dufek

finanční analytik

autor: PV