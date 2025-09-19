Petr Dufek: Zahraniční dluh ČR mírně roste

Toto číslo představuje závazky tuzemských entit a státu vůči zahraničí, přičemž za necelou polovinou stojí úvěry tuzemských firem.
Za poslední rok se dluh ČR zvýšil o 373 mld. korun, a to především v důsledku aktivity bankovního sektoru.
ČR jako země s vyššími úrokovými sazbami se stala velmi atraktivní pro zahraniční investory, a ti zde proto umísťují své peníze do bankovních depozit a dalších finančních produktů.
Je to příliv peněz motivovaný úrokovým diferenciálem, který bude pokračovat do té doby, dokud zde budou zajímavé úrokové sazby.
Na druhou stranu nižší úroky v zahraničí motivují tuzemské firmy k tomu, aby se tam i zadlužovaly. Proto vidíme soustavný nárůst cizoměnových úvěrů firem na rozdíl od těch korunových.
Celková výše zahraničního dluhu není nijak dramatická, struktura je přiměřená situaci a krátkodobé závazky jsou hladce vykryty výší devizových rezerv.
Z dnešních čísel lze vyčíst i další zajímavé trendy. Tím hlavním je poměrně silná aktivita tuzemských investorů v zahraničí. PZI českých investorů v zahraničí dosáhly 105 mld. EUR a Češi jsou při zohlednění počtu obyvatel nejaktivnějšími investory v rámci V4.
Tradičně vysoká čísla jsou vidět i u portfolio investic. České firmy a domácnosti aktivně investují především do zahraničních akcií, zatímco dluhopisy je s ohledem na nižší výnos nechávají chladnými.
V poměru k počtu obyvatel jsou druhými nejaktivnějšími hned za Slováky, které do nákupů zahraničních papírů, a tedy vývozu úspor, motivuje vlastní malý kapitálový trh a euro.
autor: PV