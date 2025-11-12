Petr Hampl: O státnických projevech a skutečné moci

„Vítejte na Pochodu za mír – největší politické síle Maďarska, největším nacionalistickém a vlasteneckém hnutí střední Evropy – a možná i celé Evropy. Jste velcí, jste silní. Jste nejdůležitější politické hnutí v Evropě, schopné bránit svou vlast proti liberálnímu duchu doby a bruselským utlačovatelům. Dokázali jste udržet jedinou evropskou křesťanskou, konzervativní a národní vládu u moci po šestnáct let – a kdo ví, jak dlouho ještě. Dokázali jste vytvořit jedinou křesťanskou a vlasteneckou ústavu v Evropě. Dokázali jste ubránit maďarské hranice a zachovat naši zemi jako jedinou bez migrantů v celé Evropě. A byli jste také jediní, kdo dokázal bránit své rodiny před celým bruselským hadím hnízdem a vyhnat LGBTQ aktivisty ze škol. Dokázali jste ochránit své děti před idejemi a učeními, která jsou v rozporu s přírodou a řádem stvoření. Děkuji vám za to!
Dnes by si miliony Evropanů – od Portugalska přes Německo až po Litvu – přály mít také takovou politickou sílu. Dali by pravou ruku za to, aby jejich vlast zůstala bez migrantů. Dali by roky svého života za to, aby mohli držet zfanatizované genderové aktivisty dál od svých dětí. A dali by všechno, co mají, jen aby znovu mohli žít ve svobodných, křesťanských a vlasteneckých zemích. My jsme nemuseli dávat pravou ruku ani roky života a nemusíme obětovat všechno, co máme, výměnou za normální zemi – protože vy, ano, právě vy, jste se probudili včas, byli jste bdělí, odvážní, postavili jste se na odpor a vytrvali jste. Děkuji vám! Bravo, vzdávám vám čest! A právě proto je spravedlivé a správné, že dnes vy, Pochod za mír, slavíte hrdiny revoluce na Kossuthově náměstí.“
Některé projevy, které zazněly za poslední roky v českém prostředí, nebyly méně patetické. Jenže ta stejná slova znějí jinak, když je říká někdo, kdo drží opravdovou moc. Kdo dokázal zorganizovat lidi, motivovat je, prodchnout je duchem národní obnovy a vybudoval neuvěřitelnou mocenskou síť, ekonomickou základnu, vlastní média, vlastní typ vzdělanosti atd. A to byli Maďaři před rokem 2010 v situaci po všech stránkách horší než v jaké kdy byli Češi. Míra zahraničního vlastnictví a zahraničního vlivu byla větší než u nás.
Pokaždé, když slyšíme nebo čteme podobné projevy, je dobré si uvědomovat práci, která za tím je.
Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde.
(zdroj: petrhampl.com)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV