Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (25)

reklama

Nouzový stav

rozdělil obyvatelstvo na dvě skupiny - nadměrně sebevědomé postradatelné a disciplinované, kteří s trochou štěstí přežijí. Vláda dělá, na co jí síly stačí a opozice jako obvykle blbě kecá. Samozřejmě - ne všechno činění Báby a jeho boys je optimální, ale po 30 letech programového zanedbávání civilní obrany, likvidace armády a náležitě vybavených vojenských nemocnic. Některými proklínaná a právě reaktivovaná vojenská speciálka ale není dílem demokratů - vybudovali ji ti zlí komunisti v očekávání chemické nebo bakteriologické války. Za těžké peníze byla rekonstruována ve chvíli, kdy si NATO vyžádalo naši protichemickou jednotku a někomu naštěstí došlo, že se chlapci z mise mohou vrátit s něčím ošklivějším, než jsou obvyklé brebery.

Paradoxem je, že ti samí, co řvali ještě začátkem března o planém poplachu chtějí hlavy vlády za opožděnou reakci. Samozřejmě nejvíc perlí senátoři a soudruh propagandista Šafr. Kdyby ale vláda od začátku najela na tvrdý režim, tak je polovina umělců, senát a skvadra škrabáků v čele se Šafrem v jedné jámě zasypané chlorovým vápnem. A s nimi každý, kdo si vyjel do krizové oblasti a po návratu uspořádal mejdan...

Prezidentský projev na Primě

rozvířil obvyklé vášně dřív, než byl vůbec dán do vysílání. Proč není na Čt a tak vůbec, obligátně měl nejblbější kecy Šarapatka, jehož na modro přelakované rudé myšlení práská dveřma, kdykoliv se projeví. Takže ve stručnosti: Česká televize už dvacet let není ani veřejnoprávní, ani česká. Vedle neoprávněného vydírání koncesionářských poplatků vede dlouhodobě protistátní činnost ve prospěch cizích mocností a nadnárodních zájmových skupin. Když k tomu připočteme permanentní útoky na prezidenta, nemá Hrad jediný důvod, proč by se s takovou zločineckou organizací špinil.

Vládou objednané zdravotnické potřeby

se začaly konečně objevovat na našem území. Bohužel jen ty, co byly odeslány letecky. Pokud se opozice ptá, kde je vládou objednaný materiál, nechť se obrátí do Reichu. Ukradla ho totiž německá vláda - nejen nám, ale i Rakousku, Švýcarsku a dalším zemím. Kamióny byly zabaveny na hranicích a žádná z postižených zemích nemá zatím koule na to, aby si pro ně poslala ozbrojené komando. Inu - takhle vypadá evropské semknutí.

Unie a koronavirus

je kapitolou sama o sobě. Nejdřív nic, pak kontraproduktivní kecy a nakonec nějaké panské pseudorady. Totální selhání, nebo úmysl? Přístup Bruselu odpovídá teorii, že jsme měli vychcípat, aby bylo místo pro připrchlíky. Jenže nakonec někomu v poslední chvíli došlo, že by tu nezbyl nikdo, kdo by tu připrchlickou bandu a jejich neziskovky živil. Takže se začlo alespoň "per huba" něco dít.

Společnost Euromedia

se rozhodla zneužít situace a okrást ve velkém své české dodavatele - prostě jim kolem půlky března oznámila, že za již dodané zboží a služby nikomu nezaplatí. Promarnila tak investice řady firem na tuzemském knižním trhu, které ty firmy patrně už neuvidí. Ale na rozdíl od našich pofidérních umělců nikdo z knižního trhu nepláče před kamerou, ač byli připraveni o peníze, které už měli, zatímco umělci pláčou pro peníze, které by snad mohli mít.

Je otázkou, jestli jde o regulérní bankrot, nebo u nás obligátní tunel. Nezbývá, než doufat, že si to nakonec někdo odpovědný odsedí.

Na další sbírku na dítě

se vzácnou chorobou, kterou nehradí žádná z povinně placených pojišťoven (tedy stát) se obligátně obořil berňák a požaduje daň z vybraných potřebných cca 55 milionů. To samozřejmě vytočilo řadu lidí. Stát prostřednictvím svých obyvatelstvem nuceně placených služeb de facto odmítl poskytnout pomoc a ještě má tu drzost za to chtít peníze. Kdyby se takto choval jednotlivec, tak z vězení jen tak nevyleze. Myslím, že řada ministrů financí počínaje Klausem starším a konče současnou ministryní by potřebovali pár ran bičem - veřejně na náměstí a v přímém přenosu. Pak by mohli přijít na řadu ministři zdravotnictví a školství.

Krysodlak

(Krysodlak není Petr Hampl, ale jiný autor, který chce zůstat v anonymitě)

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (24) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (23) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (22) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (21)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.