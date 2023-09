Petr Hampl: O nezaměstnanosti

reklama

Zase čtu o tom, že nezaměstnanost nemá být nulová, ale třeba dvouprocentní (nebo pětiprocentní nebo…), protože je údajně nějaké procento lidí, co stejně nejsou schopní pracovat.

Jak se to asi stalo, že někteří lidé nejsou schopní být zaměstnáni? Je to snad nějaké genetická kombinace? Nebo uhranutí čarodějnicí?

Ti lidé nejsou schopní pracovat, protože byli příliš dlouho bez práce. Jsou lidé, kteří dokážou být bez práce a věnovat se třeba umělecké tvorbě, ale v naprosté většině případů člověk přijde o návyky, degradují jeho schopnosti a nakonec už není ani schopný opravovat svůj dům nebo zajistit práci v domácnosti. Když necháte lidi rok bez práce, pro některé z nich to je doživotní. Když je necháte bez práce tři roky, doživotně to změní mnohem větší procento. A tak dále. Když se to stane v mládí, než člověk nastoupí do prvního zaměstnání, je to naprostá katastrofa.

Máme tedy nezaměstnanost. Ta některé lidi připraví o schopnosti. Tak nám experti poradí, abychom měli ještě větší nezaměstnanost. To připraví o schopnosti ještě víc lidí. A tak pořád dokola. Jak zjišťují v těch zemích, kde jsou na tom hůř než v České republice. S Fialovou vládou ale doháníme.

