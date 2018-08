Petr Hampl: Podstatná část exekuční špíny rovněž vyplývá z kšeftování s pohledávkami

S tím, jak jsou rozkrývány další informace z kauzy H-System (především to, že konkurzní správce Monsport vyvedl nestandardními operacemi pozemky o hodnotě téměř půl miliardy korun), je stále jasnější, jak velice potřebné by bylo úplně zakázat obchodování s pohledávkami.

Je to obor, kde není vytvářena naprosto žádná hodnota, nikomu nepomáhá a je pouze doménou nejrůznějších šmejdů. U H-Systému se teď můžeme jen dohadovat, zda je v pozadí čečenská, libanonská nebo jiná mafie. Kdyby své pohledávky vymáhala sama Komerční banka, byla by nucena chovat se aspoň trochu slušně - s ohledem na svou pověst atd. Jenže, když Komerční banka prodala své pohledávky mafiánům, ti si dosadili svého konkurzního správce, a už se jelo z kopce. Běžní občané najednou zjistili, že proti sobě mají subjekt, pro který neplatí slušnost ani zákony, nebojí se policie a jeho vliv sahá až do nejvyššího soudu.

To není ten svět, ve kterém bychom chtěli žít. Mimochodem, podstatná část exekuční špíny rovněž vyplývá z kšeftování s pohledávkami.

(zdroj: petrhampl.com)

