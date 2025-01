Petr Hampl: Válka a národní zájem

Představte si, že by českým národním zájmem byly stabilní přístup k levným surovinám, možnost prodávat produkty na velkých trzích a taková stabilita okolí, že nebudou vznikat migrační toky ani terorismus. Samozřejmě jen teoreticky. Ve skutečnosti všichni víme, že naším skutečným národním zájmem je krvácet v boji proti každému, kdo nerespektuje řád, založený na amerických pravidlech.

Nicméně kdyby platilo to první, pak by to znamenalo, že českým národním zájmem je co nejrychlejší pád ukrajinského fašistického režimu. Minimálně ode dne, kdy nám tento režim blokuje přístup k životně důležitým energiím. Pokud bychom už chtěli do tamní války zasahovat, měla by veškerá pomoc směřovat k ruské straně.

To je ale čistě teoretické cvičení. My nepotřebujeme ani suroviny ani přístup na trhy pro naše výrobce (bez energií tu stejně žádné výroby nezůstanou) a vůbec nám nevadí terorismus ani masová migrace. Takže dál podporujeme ukrajinské fašisty.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Strach mocných Petr Hampl: Saudská Gaza? Petr Hampl: O skutečných zákonech Petr Hampl: Jasno ohledně České televize