Petr Jahn: „Armagedon“ v České televizi není nutný. Stačí umět trochu počítat.

Komerční FTV Prima vysílá 9 celoplošných programů včetně zpravodajského. Provozuje streamovací službu Prima+. Tržby v roce 2023, po odečtení zisku, byly 3,7 mld. Kč.

Komerční TV Nova vysílá 13 celoplošných programů včetně 6 sportovních a jednoho mezinárodního. Provozuje streamovací službu VOYO. Tržby za rok 2023, po odečtení zisku, byly 5,95 mld. Kč.

Veřejnoprávní Česká televize vysílá 6 celoplošných programů včetně zpravodajského a sportovního. Z toho o jeden kanál (vysílací frekvenci) se dělí dva „půlprogramy“. Provozuje digitální archiv iVysílání a sportovní streamovací kanál ČT Sport Plus. V roce 2023 hospodařila Česká televize s rozpočtem ve výši 7,39 mld. Kč. Příjem z televizních poplatků v roce 2023 činil 5,72 miliardy Kč (zdroj: VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření ČT 2023).

S trochou nadsázky sečteno a podtrženo: Nova vyrobí jeden televizní program za 458 mil. Kč, Prima za 412 mil. Kč a veřejnoprávní ČT za 953 mil. Kč! Výroba jednoho veřejnoprávního programu ČT stojí tedy dvojnásobek toho, za co ho jsou schopny vyrobit komerční televize! A to beru v potaz jen peníze z vybraných televizních poplatků v daném roce. Nikoliv to, co měla ČT, díky účetním převodům, reálně v roce 2023 k dispozici. Pokud bychom tyto prostředky započítali (viz. VZ o hospodaření), tak výroba jednoho veřejnoprávního programu stojí těžko uvěřitelných 1 232 mil. Kč! Tedy skoro trojnásobek nákladů komerčních televizí!

Tabulka nákladů jednotlivých televizí na výrobu jednoho programu v roce 2023 Název televize Ø náklad na 1 program Struktura programů Poznámka Česká televize 1 232 mil. Kč 6 + ČT sport a ČT24 prostředků v roce 2023 FTV Prima 412 mil. Kč 9 + CNN Prima News po odečtení zisku TV Nova 458 mil. Kč 13 včetně 6x Nova Sport po odečtení zisku

Ve třetím tisíciletí jsou zcela nezbytnými náklady na „internetové služby“. Což je např. streamování programů (pořadů), digitální archiv, webové stránky televizí, zpravodajské a sportovní weby, obsluha sociálních sítí a v neposlední řadě též náklady na propagaci jednotlivých pořadů a seriálů. A těmto internetovým službám komerční televize věnují, z podstaty věci, enormní prostor a peníze. V této souvislosti je třeba důrazně upozornit na údaje v tabulce, protože tyto značné prostředky na provoz internetových služeb jsou již zahrnuty ve výše uvedených nákladech na výrobu programů obou komerčních televizí! Veřejnoprávní Česká televize vykazuje náklady na internetové služby mimo tyto náklady! Ve Výroční zprávě o hospodaření ČT 2023 jsou tyto údaje těžko do detailu rozklíčovatelné. Navíc nejsou úplné. Lze najít zmínku o iVysílání a nákladech „Internetu“ (cca 21 mil. Kč), ale například o kontroverzním projektu ČT Sport Plus nenajde zhola nic. Proč asi?

A tímto stručným přehledem bych vlastně mohl skončit. Není žádný rozumný argument pro jakékoliv další navyšování televizních poplatků. Pro lidi, s alespoň částečným stínem toho, čemu se říká „selský rozum“, žádných argumentů totiž dále netřeba. Vzhledem k neustálému tlaku části veřejnosti na poslance, aby „velkou mediální novelu“ co nejdříve schválili, bychom se měli začít ptát na nepříjemné otázky. Totéž by měli udělat námi placení radní ČT, kteří by měli Českou televizi kontrolovat.

Další Součkovo vyhrožování? Tentokráte s lidskou tváří?

Vícekrát jsem napsal, že vyhrožováním á la Dvořák se GŘ ČT staví do pozice takového Dvořáka 2.0 a že vydíráním politiků a plátců poplatků se kauza poplatků nikam nepohne. Souček dokonce vyhrožuje i zrušením půlky kanálů ČT, což už hraničí s jeho svéprávností a také se zdravým rozumem jeho PR poradců. Jakože za stávající peníze není schopen vyrábět to co už vyráběl? Je ten člověk na pozici generálního ředitele opravdu na svém místě? No, to musí posoudit především Rada ČT, takto prý kontrolní orgán... Nicméně někdo si asi jeho výstupy za poslední dobu přečetl, a tak Souček přišel s taktikou "chléb a hry". Tedy, podívejte se, co skvělého a nového máme přichystáno do výroby, ALE nic z toho neuvidíte, když ČT nenavýšíte poplatek. Je to pořád dokola. Přitom pořady, které jsou zmíněny jako nově připravované jsou jen recykláty recyklátů. Ale o to nejde, že? Řeknu to, co opakuji pořád dokola: Potřebujete peníze na nové pořady? Zrubejte miliardu ze sportu ČT! A bude dost na vše i bez ničím neodůvodnitelného navyšování televizního poplatku!!! A řešení je nasnadě – úprava výrobního úkolu České televize.

Výrobní úkol ČT aneb tři čtvrtiny pro Sport a Zpravodajství!

Začnu vysvětlením, co je to vlastně ten výrobní úkol ČT (zdroj: VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření ČT 2023): Výrobní úkol představuje objem finančních prostředků, které Česká televize používá k nákupu specifických produktů a služeb souvisejících s výrobou pořadů. Příjemci těchto prostředků jsou tedy autoři, scénáristé, herci, režiséři, majitelé práv, distribuční firmy i jednotlivé speciální štábní profese, či producentské firmy. … Výrobní úkol za rok 2023 dosáhl úrovně 2 110 mil. Kč.

Tedy polopaticky řečeno: Česká televize měla, díky plátcům televizního poplatku, v roce 2023 k dispozici úžasných 7,39 miliard korun českých. A na výrobu veřejnoprávních pořadů šlo pouze přes dvě miliardy. Přes půlku prostředků na výrobu pořadů „spolkla“ divize ČT Sportu, tedy přes miliardu Kč jen v externích nákladech na výrobu a vysílací práva!!! Jedná se zde o externí náklady na výrobu pořadů – tedy reálné peníze (poznámka autora: v ČT existují ještě interní peníze, např. na technické kapacity a interní služby). A aby to bylo úplně jasné, po odečtení nákladů na Zpravodajství a aktuální publicistiku (cca 460 mil. včetně agenturního zpravodajství), na ostatní části ČT, včetně Studií v Brně a Ostravě zbyde nějakých 650 miliónů.

Tedy ještě jednou pro větší názornost: Na výrobu všech ostatních kanálů, mimo ČT 24 a ČT Sport, zbývá něco přes jednu čtvrtinu externích peněz z celého výrobního úkolu. Opravdu to nikomu nevadí? Hlavně, že si všichni ti „ochránci veřejnoprávnosti“ berou do úst, při zdůvodňování svých narychlo spíchnutých argumentů pro navyšování poplatků, jediný skutečně veřejnoprávní klenot, ČT24! Že ministře Baxo? Ale, jaksi nikomu nevadí, že na Sport jde o cca půl miliardy ročně více! Tak zhruba v tomto duchu jsem informoval poslance na Výboru pro mediální záležitosti, když hladce schvaloval Výroční zprávu o hospodaření ČT 2023.

Takže milí veřejnoprávní česko-televizní zaměstnanci a jejich podporovatelé: TADY VIDÍTE, KDE JE ŽÁBA NA PRAMENI A KDE LZE ŠETŘIT NA VAŠE MZDY A NOVÉ POŘADY SKUTEČNĚ VE VELKÉM. Stačí například zrušit nejzkorumpovanější sport planety, fotbal. Na jeho propagaci skutečně není nic veřejnoprávního! Nikdy nebylo a nebude. Chce to jen trochu osobní odvahy! A když jsme u té osobní odvahy… To se nám začíná poslední dobou trochu zamotávat.

A bude hůř aneb Charta zaměstnance ČT

V pondělí 11.listopadu 2024 byl, generálním ředitelem Součkem na setkání se zaměstnanci ČT, oficiálně zveřejněn návrh tzv. Charty zaměstnance České televize. A jelikož v Česku se všechno rozkecá, začala už dávno před tím kolovat tajná Charta na internetu a rozpoutala se živá diskuse protistran. A už tu máme právní stanoviska, kategorická prohlášení o cenzuře, vystoupení některých radních ČT v debatách soukromých subjektů na internetu a také iniciativu „Za ČT nezávislou“. Ta vznikla, nepřekvapivě, ve Zpravodajství ČT. A tady by měl Jan Souček zpozornět. Jakmile se dají dva, tři veřejnoprávní redaktoři dohromady a veřejně vystoupí (tedy komu čest tomu čest!), tak nejsou daleko veřejná shromáždění na podporu redaktorů, petice, lidové bouře, pády vlád atd. atd. To už dobře známe. A pro generální ředitele ČT to nekončívá dobře.

Celé, více než dvouhodinové, setkání jsem měl k dispozici. Více v mém článku na pokračování na PL: Veřejnoprávní bizár roku: Setkání zaměstnanců ČT s generálním ředitelem Součkem 11.11.2024

Petr Jahn (autor je bývalý šéfproducent Ředitelství zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu ČT)