Petr Jahn: Veřejnoprávní bizár roku: Setkání zaměstnanců ČT s generálním ředitelem Součkem 11.11.2024 – část 5

K dispozici jsem měl pouze audio záznam pořízený na mobilní telefon v sále, který jsem převedl do textu. Jména veřejně známých osob a manažerů ČT uvádím celým jménem nebo příjmením. Ostatní zaměstnance ČT pouze funkcí, resp. pozicí. Přímá řeč je kurzívou.

Součkovo vysvětlování aneb marnost nad marnost

Paní z digitální služby: „Jo, chtěla jsem se zeptat na těch 260 lidí, kteří budou propuštěni v případě neschválení poplatku, jestli existuje nějaká strategie a plán, se kterým byste nás mohl seznámit?“ Souček: „Plán existuje, seznámit vás s ním nemůžu a nechci. Já to nemůžu udělat ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten zcela právní, že propuštění v tomto rozsahu musí být nejdřív projednáno s oborovou organizací a to není. A druhý důvod je čistě lidský a praktický. Já už jsem tady dneska několikrát zopakoval, že pevně věřím tomu, že ty poplatky budou schváleny. A kdybychom teď zahájili tu debatu o tom, kde jsme identifikovali ty lidi, kteří by museli být propuštěni, tak to vyvolá takovou paniku, kterou si nikdo z nás nepřeje. Takže věřím, že oba dva ty důvody chápete a my jsme museli tenhle úkol podstoupit. Museli jsme se pokusit identifikovat tuhle množinu lidí, protože by bylo nezodpovědné předkládat radě ten krizový rozpočet, bez toho, že bychom věděli, jak ho zrealizovat. Ale já z těchto minimálně dvou dobrých důvodů to teď do detailu rozebírat nechci.“ Paní z digitální služby: „Já vám rozumím, ty důvody jsou samozřejmě velmi dobré. Já jenom byť s nimi souhlasím s těmi důvody, tak navazuji na to, co už tu dneska padlo, že i já pociťuju určitou ztrátu důvěry v Českou televizi jako zaměstnavatele a možná, že otevřenější komunikace v tomto ohledu by třeba nějakou tu důvěru mohla obnovit nebo narovnat.“ Souček: „Teď tomu já rozumím komunikace o tom, jestli jste na seznamu nebo ne? Co by obnovilo tu důvěru?

Já jsem to nepochopil, omlouvám se.“ Paní z digitální služby je evidentně realistka: „Já jsem myslela nějaká otevřenější komunikace nebo třeba kde berete tu naději, že ty poplatky schváleny budou, protože já tu naději teda nesdílím.“ Souček: „Já nevím, s kolika poslaneckými kluby jste v poslední době jednala. Moje informace pocházejí z parlamentu České republiky, který o tom rozhoduje. Samozřejmě rozhoduje o tom hlasováním, takže tam nikdy předem nic není na 100 % jisté. Ale já chápu vaše obavy, ale to, že zatleskáte, že jsem hloupý, že si myslím, že ty poplatky projdou. Kdybych nedělal všechno pro to, aby ty poplatky prošly, tak bych byl špatný generální ředitel. Až ty poplatky neprojdou, tak budu řešit ty další otázky. My je máme připraveny, ale já teď dělám všechno pro to, aby pokud možno v horizontu týdnu proběhlo druhé čtení ve sněmovně. Já nerozumím tomu úplně, proč tleskáte mé naivitě, protože my jsme s tím strávili rok času. A to není jednoduchá práce, jestli máte pocit, že to je o tom, dát si s někým kafe a zeptat se, hele, schválíte to nebo to neschválíte. Kde pak? My rok tvrdě argumentujeme, my rok vyjednáváme a vyjednáváme poplatkovou novelu, vyjednáváme memorandum (trochu plačtivě) tak, aby ten zbytek toho audiovizuálního trhu nestál na zadních a nebránil tomu, aby poslanecká sněmovna schválila lepší financování pro Český rozhlas a Českou televizi. To je ta práce, kterou tady odvádíme, která se těžko popíše Přemyslovi(?), ale jestli ztrácíte důvěru v generálního ředitele proto, že si přečtete článek o tom, že to do konce roku ten, který poslanec nepovažuje za možné, no, mrzí mě to, ale já neumím váš názor změnit. Asi nejednoduší by bylo, kdybyste byli u těch jednání, ale to není úplně reálné. To asi uznáte, že jo? No, tak jo. Nějaký další dotaz? Tam se kolega v šedém tričku, pardon, hlásil už dřív. Já vám nechci... dostanete slovo následně, ale já jsem kolegu vnímal ještě před dotazem.“ Z poslední odpovědi je jasné, že ani pan generální už nepatří mezi velké optimisty. Ale může si za to sám. Arogantní přístup ve stylu: Co pořád máte, my už to máme s vládou dohodnutý, nese jen své plody. „Pardon, děkuji pán z webu Déčka. Já jsem se chtěl zeptat na to, jestli máte nějakou představu, kdyby opravdu došlo k tak brutálnímu snížení počtu kanálů na ty tři kanály. Co by se stalo potom třeba s dětskou tvorbou nebo s tím, co teď obsluhuje ČT Art? Co by se s tím obsahem stalo, jestli by se stalo součástí nějakého jiného kanálu? A musím se samozřejmě nutně zeptat, co by se stalo s weby těch současných kanálů. Děkuju.“ Souček: „Jednak v zákoně je povinnost provozování čtyř kanálů. To znamená, i v případě, že ty poplatky nebudou, tak v tom úvodním období nepochybně ta televize bude vysílat čtyři kanály a tím čtvrtým kanálem bude sport, protože ta práva nás stojí stamiliony.

Pokud jde o dětskou tvorbu, pokud jde o vysokou kulturu, kterou odbavujeme na Artu, pravděpodobně by došlo k tomu, co předcházelo vzniku Artu. To znamená, že se smrskne ten objem té výroby a ty pořady budou zařazeny pravděpodobně na jedničce a na dvojce, respektive v pořadí na dvojce a na jedničce. Žádná jiná cesta se nebude nabízet. A pokud jde o ty doplňkové digitální produkty, já bych byl velmi rád, abychom je byli schopni zachovat. Nicméně to neschválení těch poplatků sebou nese skrytý problém v horizontu času, protože my víme, co to bude znamenat v roce příštím nebo v roce 26. Ale vzhledem k tomu, že současná podoba zákona o rozhlasových a televizních poplatcích neobsahuje žádnou indexaci, žádnou vazbu na inflaci, tak nám reálná hodnota těch peněz bude dál a dál klesat. Navíc se domnívám, že bohužel neschválení té poplatkové novely se otevře prostor pro kreativitu v tom, jakým způsobem řešit financování médií, veřejné služby úplně jiným způsobem a já bych si to velmi nepřál. Tak teď kolegyně tady dole.“ No tak kreativitu ohledně řešení „Armagedonu v ČT“ otevřel především pan generální ředitel v rozhovoru pro Info.cz. Neuváženým vyhrožováním, že zruší tři programy a bude vysílat jen ČT1, ČT2 a ČT24, když nebude navýšen televizní poplatek. A uvidíte, že se toho po parlamentních volbách někdo chytí. Obrovská chyba PR komunikace ČT. Ale pojďme dál.

Kolegyně popisuje dlouhodobou tristní personální politiku nejen ve Zpravodajství a publicistice, která se vždy řešila stylem „ono se to nějak udělá“ a poklepáním po ramenou: „Dobrý den, já jsem redaktorka z Černých ovcí. Předtím jsem pracovala v Reportérech a odešla jsem v úvozovkách dobrovolně v roce 2019. Dneska se ta toxická nálada a všechno, co tam probíhalo, objevuje v médiích, probíhá soud, takže kdo chce, může si udělat obrázek z výpovědi mých kolegů, jak to tam opravdu vypadalo. Přešla jsem do Černých ovcí s tím, že jsem musela zanechat tabulku, to znamená přišla jsem o smlouvu. V Černých ovcích jsem pátý rok. Ten pořad sám o sobě je výborný, myslím si, že pomáhá, je to přímo služba veřejnosti. Myslím si, že jsou tam ať už snaží témata, ale i obtížnější v tom smyslu, že pro toho redaktora nebo reportéra to není vždycky bezpečné. A všichni, téměř všichni, jsou tam bez smlouvy. To znamená, že všichni jsme externí a je jedno, jestli jednáme s králem podílů, nebudu ho jmenovat, který byl několikrát uvězněn za vyhrožování a podobně. Chci říct, že prostě nevíme, s kým budeme jednat, nevíme, s kým budeme natáčet, máme minimální ochranu a od toho se odvíjí i témata, která zpracováváme, protože jsme placení od kusu s prominutím. To znamená, že je tam obrovský prostor pro nějaké případné pochybení. Samozřejmě zatím se to nestalo, já za sebou nemám jediný soud za celou tu dobu, to znamená všechny věci, které jsem natočila, jsem si vždycky obhájila.

Chci se zeptat, jak je možné, ten pořad běží přes 30 let, že tam nejsou žádné tabulky. Jsou tam dvě tabulky, které si přinesla jedna kolegyně, která šla do důchodu z jiného pořadu a teď díky rozpuštění 168, se vrátila jedna bývalá kolegyně. Já se ptám, jak je možné, že v tomhle typu pořadu nejsou smlouvy.“ Souček: „Já vám na to neumím odpovědět. Zeptám se asi kolegů ze zpravodajství. Petr Mrzena zvedl ruku, tak je to jo. Já tyhle informace nemám.“ Mrzena kárá: „Já respektuju to, že to je výjimečná příležitost setkat se tváří tvář generálního řediteli a chápu zároveň generálního ředitele, že asi na všechny odpovědi nemá. A když se potkáváme poměrně často, potkáváme se na chodbách. Jo, tak tohle nás tam trápí. Pojďme si nalít čistého vína. Tak v zásadě polovina lidí, kteří pracují ve zpravodajství, jsou lidé, kteří pracují na externí smlouvu a druhá polovina jsou ti zaměstnanci. Je to na nás to nějak dobře umíchat.“ Tedy, to je čirý alibismus. Jakože to nevěděl? To těžko. Dále popisuje naprosto tristní workflow personalistiky in house: „Popravdě řečeno, asi ta nejjednodušší cesta je se obracet na své vedoucí, ty potom na ty, kteří je zastupují v manažmentu, redakce a prostě my se pokusíme tu danou situaci řešit. Snažíme se přistupovat k těm smlouvám tak, jak jsou. To znamená individuálně, vždy, když se jedna objeví, tak se snažíme si nějak naložit a vzhledem k tomu, jaká specifika provází i váš pořad, ale i řadu dalších pořadů, tak je to někdy poměrně těžké s tím jedním, dvěma místy, které se uvolní tímhle způsobem žonglovat. Jinak já musím poděkovat řediteli financí, který s náma v tomto ohledu v posledním období ušel ohromný kus cesty a řadu lidí jsme převedli do interního poměru. Přál bych si, aby se to stalo i v redakci Černých ovcí. Nám se to podařilo například v případě našich zahraničních zpravodajů, kteří působí na Ukrajině ve válečných zónách, kde bezesporu to ohrožení je dokonce okamžité, velké. Tam jsme udělali ohromný kus práce a jsem za to velice vděčný, že v těch složitých podmínkách se to podařilo. Pojďme si přát, aby se to podařilo i v Černých ovcích a znovu říkám, ta cesta vede určitě přes intenzivní upozorňování vlastního vedoucího a takovou cestou, aby se to dostalo až ve finále do mojí kanceláře, budu se snažit pro to dělat maximum, ale víc vám slíbit nemůžu, pracuju s omezenými počty a s omezenými čísly. Myslím, že tohle je ale problém, který se týká velké části televize, nejen divize zpravodajství.“ Mrzena je zkušený manažer. Pokárá, vysvětlí, nastíní řešení, zhodnotí, a hlavně nezapomene se pochválit.

Vedoucí archivu ČT se ptala na to, zda bude Souček organizovat nějaký průzkum mezi zaměstnanci ohledně stavu důvěry v management ČT. No, myslím si, že toto setkání vydalo za deset průzkumů.

Pokračuje pán z digitální služby: „Já se ještě chci vrátit k tomu Armagedonu. Chápu, že chcete věřit, že ty poplatky budou schváleny. My taky chceme věřit, že poplatky budou schváleny. A zároveň je to těžší a těžší, přiznejme si to. Ten čas ubejvá a teďka vlastně se doslýcháme o tom, co by to pro nás mělo znamenat, třeba z vašeho prohlášení pro Info.cz, že teda snížíte, ano, jako počet vysílacích kanálů na tři, což se navíc zdá jako nezákonné. A já se ptám, jestli máte třeba nápad jak jinak a důvěry hodněj s náma komunikovat to, co nás teda čeká. Protože se potřebujeme připravovat na to, že to nebude dobrý. Děkuju.“ Ano článek v Infu se vrací stále jako permanentní bumerang a není to poslední návrat. Ale pan ředitel je informován a přejde do útoku. Digitální služba mínus jeden. Souček: „Tak. Já, jsem ne úplně rád, že vy jste byl zrovna i jedním z těch, kteří komentují na Seznamu něco, jako je charta pracovníka České televize. Říkám, že ale současně já nejsem ten, kdo stíná hlavy za to, že někdo má odlišný názor. Jestli jste četl ten článek na tom Info, tak já jsem mluvil o tom, že minimálně v průběhu následujícího půl roku se nebude měnit na rozsahu provozovaných kanálů České televize nic. Ale pokud ty poplatky nebudou schváleny někdy, respektive účinné, někdy v průběhu prvního kvartálu příštího roku, tak s péčí řádného hospodáře nemůžeme se trvávat v tom stavu, který víme, že nás neúměrně zadlužuje. To znamená, s každým dalším týdnem a měsícem by se zvyšoval objem těch úspor, kterých musíme dosáhnout v tom následujícím období, abychom se vůbec dostali do režimu, který je pro televize z těch poplatků ufinancovatelný.“

Budoucí nezaměstnaný se ale nedá: „Já tady to všechno chápu. Mně vlastně nejde o to, jestli to je krok, který dává ekonomický smysl. To nejsem schopný zpochybnit. Mně jde spíš o to, jestli si myslíte, že to je jediná a nejlepší cesta, jak to s náma komunikovat, jak si získat naši důvěru o tom, že víte, co děláte a že se připravujete adekvátně na ty případné negativní scénáře, protože dozvídat se o tom z Info.cz místo o tom, abychom se o tom dozvěděli třeba z Intranetu, třeba z nějakého setkání, třeba od našich nadřízených, je to vlastně nějakým způsobem až jako, jak to říct, trošku nedůstojný.“ Souček poprvé smečuje: „Výborně. Tak já budu rád, když jako zaměstnanci České televize budete poslouchat všechna jednání Rady České televize. Tam to všechno je. Já nevím, jestli máte představu o tom, jak vypadá diář generálního ředitele. A nevím úplně, jakou máte představu o tom, jaké všechny kroky bychom měli probírat na takovémhle fóru. To úplně není reálné. To, jak bude vypadat Česká televize v případě, že nebudou poplatky, se probíralo na Radě České televize už v prosinci loňského roku, kdy nám zadali zpracování krizového scénáře, včetně základních parametrů rozpočtu a předkládali jsme to k 31. březnu letošního roku. Pak se to projednávalo několikrát, několikrát se k tomu rada vracela. To, že management České televize má scénář pro takový případ, je zřejmé už od 31. března letošního roku a na jednání Rady České televize to všechno je. Není úplně v silách generálního ředitele se každých 14 dní setkat tak, jako dnes a strávit teď už dvě hodiny debatou se všemi zaměstnanci České televize. To se omluvám, to v silách generálního ředitele není. Vy jste tuším z divize digitální služby, je to tak? Ano, a právě si říkám, tak byste aspoň mohl na internet dát odkaz na info.cz. Generální ředitel upozorňuje, že pro info.cz právě vydal jakousi představu, o které bychom my měli vědět, o tom, že bude Armagedon a bude vypadat asi takto.To je minimum a já si myslím, že to minimum je v lidských silách. Je to inspirace pro interní komunikaci, jestli dávat na intranet všechny články, které zaznamenáme v monitoringu. Ten článek měl navíc jako titulek, který neúplně v úplnosti reflektoval tu realitu.“ Pozdě bycha honit…

Hodnocení tohoto nevšedního setkání zaměstnanců ČT s generálním ředitelem nechám na Vás čtenářích. Jen bych si dovolil podotknout, že „tohle“, co jste právě měli možnost číst musíme ze Zákona platit. Není na čase s tím už něco udělat? Třeba ta redukce programů a zrušení Sportu, jak navrhl pan ředitel Souček? Přemýšlejte o tom.