Petr Jahn: Veřejnoprávní bizár roku. Setkání zaměstnanců ČT s generálním ředitelem Součkem. Část 4

Následuje další z kontroverzních pasáží Charty, která vyznívá jako by Česká televize měla do budoucnosti zakazovat činnosti, které sama nevykonává nebo činnost tvůrčí či pedagogickou. Souček to vyvrací: „Je to ještě složitější. Pokud pracujete pro jinou mediální instituci, tak už ze Zákoníku práce vám vyplývá povinnost o tom informovat svého nadřízeného. No tak, a to je v pořádku. A pokud váš nadřízený to vezme na vědomí a dávám k tomu souhlas, tak není problém. …To jsou opravdu... Víte, mě mrzí jedna věc a já věřím, že postupem času to překonáme. V České televizi je taková nehezká tradice, že ve chvíli, kdy má dojít k nějaké změně, tak vznikne bouře ve sklenici vody, která sčeří se neuvěřitelná emoce, která vytváří pocit, že se děje něco strašného, co nikde jinde neplatí. Nikde jinde by si to nedovolili. Realita je taková, že jsou to naprosto standardní pravidla a ty emoce, které jsou kolem toho zvířeny ... Prostě to v té Chartě není a navíc tohle je upravováno už dávno před tím zákoníkem práce. Prosím.“

Videoeditor ČT Art je zmíněn v úvodu článku v reakci na „bouři ve sklenici vody“, pokračuje: „A jak jste zmínil v médiích, a rušení třetiny výroby, snižování výdajů, které znamená docela velké propouštění a docela velké omezení té veřejnoprávní služby České televize. A to je to, z čeho jsou lidi nervózní. A ta ztráta důvěry je podle mě něco, na co se vás chci zeptat. Jestli ji pociťujete a jestli máte nějaký plán, jak ji získávat od těch zaměstnanců.“ Souček, trochu ukřivděně: „No, ale vy jste tam spletl dohromady věci, na které generální ředitel vliv má a věci, na které vliv nemá. Ty tři poslední, které jste zmínil, jako je případné propouštění, jako je třetinový a větší propad výroby, jako je podstav divize zpravodajství, to není věc, která by vznikla rozhodnutím generálního ředitele. Ale na to má generální ředitel vliv, jaký bude počet lidí na nějaké divizi, ne? Já jsem, nikdo ze zpravodajství nedostal ode mě, pokud...“ Tady Souček reaguje dobrým směrem, ale dlouhodobě neřešené problémy nejen ve Zpravodajství, no za ty je přeci někdo konkrétní zodpovědný, ne? Souček: „Aha, tak možná by bylo dobré, kdyby to teda uvedl na pravou míru někdo ze zpravodajství. Já nevím o tom, že by zpravodajství bylo zásadně poddimenzováno a rozhodně za dobu mého mandátu jsme ve zpravodajství nepropouštěli žádné desítky lidí. Takže tohle s mým rozhodováním nemá nic společného. A Česká televize má dlouhodobě schválené tzv. plány dlouhodobého programového a finančního rozvoje, ze kterých vyplývá, že pokud nebudou poplatky, pokud se nezmění příjmová stránka rozpočtu ČT, tak v příštím roce se musí snížit výrobní úkol na 1,5 miliardy. To bylo schváleno dávno předtím, než se Souček stal generálním ředitelem. Na to Souček jako generální ředitel nemá vliv. Souček celý rok, který byl v mandátu, strávil 80-90% svého času lobováním a vyjednáváním o tom, aby prošla poplatková novela a aby ta novela byla pro Českou televizi žitelná. To je to, jaký vliv na to má generální ředitel. A to propouštění je jedna ku jedné k propadu výrobního úkolu. Pokud budeme muset jít, ten propad výrobního úkolu bude zhruba 700 milionů, takže je to skutečně jedna třetina oproti tomu současnému stavu, tak tomu bude muset odpovídat také propouštění. Ty dlouhodobé plány obsahují také limity pro osobní náklady a tím pádem víme, kolik pracovníků s průměrným platem by muselo z České televize odejít. V příštím roce, pokud by nebyly ty poplatky, musí odejít dalších 260 lidí. To je zadání, které dostává management České televize a tohle jsou limity, které byly schváleny dávno předem.“ Tady musím dovysvětlit. Jestliže zůstane v prostředcích na výrobu pořadů, tedy ve výrobním úkolu 1,5 miliardy, tak už bez drastické redukce Zpravodajství, a především Sportu, nikdo nic jiného v ČT nevyrobí!!! Protože rozpočty Sportu a Zpravodajství tvořili v roce 2023 právě tu jedna a půl miliardu.

Videoeditor z webu ČT Art pokračuje: „A vnímáte to angažování Igora Němce zpět nějakou chybu a vnímáte nahrazování pořadu aktuální publicistiky, pořady typu Fenomén jako omezování kritiky politiků?“ (Nový pořad Fenomém zmínil již 5.11.2024 na Petičním výboru ve Sněmovně T.Okamura) Souček: „Teď nevím, co myslíte Fenoménem. Já jsem ho ještě neviděl, takže to nejsem schopen komentovat. Pánové z vedení zpravodajství a publicistiky mají prezentovat piloty čtyř nových publicistických pořadů, ani jeden z nich jsem neviděl, takže to nemůžu komentovat a není to náhrada za 168. Je to rozšíření portfolia publicistických pořadů, které Česká televize vyrábí. Uvidíme, já jsem ty piloty neviděl, takže teď po mně chcete srovnání, kterého nejsem zatím schopen.“ A nyní dobře čtěte. Protože když jsem to slyšel poprvé, nevěřil jsem vlastním uším. Souček vysvětluje, proč zrovna vybral Němce, i když, díky nezávislým médiím mimo ČT, víme, že to byla protekce ze strany člena Rady ČT Matochy a z Brna. Souček pokračuje neskutečně alibistickým výrokem: „A pokud jde o Igora Němce, jak jste si asi všimli, už není zaměstnancem České televize a z toho vyplývá můj názor na to, jestli sem patří nebo nepatří.“ A pokračuje už v kategorii absurdní bizár: „Ale víte, já to převedu na trochu jiné srovnání, ale já jsem měl v životě řadu partnerů, o kterých jsem, když jsme se seznámili, tak jsem byl přesvědčený, že to je pro mě ten pravý člověk a že to už nikdy nebude jinak. A potom se to ukázalo, že to nefunguje a šli jsme každý jinou cestou. Jsme jenom lidi. Já jsem Igora Němce přijímal s jistými předpoklady a taky jsme si hned na začátku vyjasnili některé věci, protože vyšli na jeho okolnosti, které já jsem neznal, když jsem ho přijímal. Tak jsme si nastavili nějaká pravidla, a Igor Němec ji nedodržel. A proto skončil. Protože to už byly parametry, se kterými já jsem nebyl připravený se směřovat. Ale já už jsem to řekl i veřejně, takže jestli jste to chtěli slyšet i takhle, jako se očí do očí, tak to opakuju.“ Pevně doufám, že nám tu Souček neodhaluje další část svého sexuálního života. Na tu by konzervativní plátce poplatku nemusel být zcela připraven. Ufff…!

Tak radši honem k dalšímu dotazu: „Já jenom doplňuji - Petr Mrzena, ředitel divize zpravodajství a publicistika. Nechci rozmělňovat tuhle podle mého názoru velmi důležitou a podstatnou debatu drobnými technikáliemi. Je pravda, že v domácí redakci zpravodajství několik lidí odešlo a hledáme nové. Hledáme standardním způsobem s vedoucími a pracujeme na tom. Všichni jsou o tom spraveni, informováni a předpokládám, že se to brzo vyřeší. A abychom to kvantifikovali, v tuhle chvíli nám tam chybí asi tři nebo čtyři lidé. Takže je to problém, který samozřejmě není příjemný, ale je to jistě řešitelné a bez sporů se to v řádu jednotek týdnů vyřeší. Takže souhlasil bych s panem ředitelem, že to směšování jablek s hruškami někdy nepřichází úplně ve prospěch té věci, kterou tady řešíme jako hlavní. Nicméně tak děkuju za ten dotaz, protože myslím, že jakkoliv nepřichází přímo ze zpravodajství, tak do značné míry reflektuje otázky, které lidé ve zpravodajství také mají. Díky.“ Stručně a jasně – Já nic já muzikant. Souček: „Tak já jsem rád, že jsme to otevřeli. Pro mě je to téma nové, ale věřím, že HR vám pomůže najít hodně rychle ty správné lidi.“ Jasně, na výběr těch správných lidí, zvláště redaktorů zpravodajství, bude mít HR rozhodující vliv. A teď tu o Karkulce. Ta je taky dobrá!

Těžký život ředitel výroby aneb co mi to chlapi děláte?

A přichází chvíle v diskusi, kterou mám osobně nejradši z celého „přátelského“ setkání. Dotaz jakoby z jiného vesmíru či přímo od mimozemšťanů: „Dobrý den, pan XY, přenosová technika. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem ohledně toho financování, jak řešíte vlastně snižování na příští rok a podobně, budete přistupovat k projektům a vůbec k tvůrcům, co se týká externí techniky, kterou si hodlají půjčovat? Protože máme na přenosové technice teď zrušených několik projektů, které měly být na naši techniku, bere se externě a to jsou deseti tisíce denně.“ Souček správně přesměrovává: To je teda otázka nikoli na mě, ale asi na Vaška Myslíka, protože tohle není úplně jako kategorie rozlišení, na kterou jsem schopen vám odpovědět.“ Ano, jakkoliv to z venku vypadá divně, tak ČT je ráda, když dá v technologickém řetězci výroby pořadu běžně dohromady výsledný formát Full HD. Čest výjimkám. Jenže mladí umělci, a nejen oni chtějí to, co je standardem ve světě a na čem už jako týnejdžové vyrostli, tedy minimálně rozlišení 4K v celém procesu výroby pořadu. A pán z přenosů, resp. vedoucí přenosové techniky to jistě na pravidelných týdenních poradách u ředitele výroby několikrát přednesl. Evidentně bez jasného výsledku. Proto to tady vytáhl. Myslík ví, že mu teče do bot a není mu příjemné, že se to probírá zrovna na tomto fóru: „Dobrý den, ještě jednou, když tak budete, prosím, do budoucna nebo až skončí tohleto setkání, budete konkrétní, protože pravidla pro najímání externí techniky jsou dána. Žádná produkce české televize si nesmí najmout externí techniku, pokud dispatching nabídne srovnatelnou techniku interní. Veškeré kontroly ukazují, že tato pravidla jsou téměř bez výjimky dodržována, má tedy nějaké konkrétní případy, pošlete konkrétní případy, prověříme je a napravíme to, pokud došlo k chybě, je na to interní předpis.“ Pán z přenosů dál, úspěšně mydlí svému nadřízenému veřejně schody: „To je otázka právě té adekvátní techniky, protože přenosová technika obecně je v tuhle chvíli hodně podfinancovaná a zastaralá. Tudíž kameramani v dnešní době mají určité požadavky, které my nejsme schopni splnit, ale nadále tam máme techniku, která je pro naši tvorbu dostatečná. Proč tedy dochází k tomu, že se na znělky, vy jste například na zpravodajství, má půjčovat technika za 50 000 na den? To je jeden z příkladů.“ Myslík se snaží zahrát to do autu, neboť ví přesně o co pánovi z přenosů jde: „Nechte nám ten případ prověřit. Odpovídám, že pravidla pro najímání externí techniky existují, pokud došlo někde k pochybení, prověříme to, nebo to byl oprávněný požadavek tvůrců na kvalitu té znělky. Neznám ten konkrétní případ.“ No tohle je pro pána z přenosů tak zásadní téma, že ho jeho ředitel těžko může zastavit: „Není to jenom ta znělka, jsou to v podstatě veškeré dramatické tvorby, které jsou.“ Jestli se porušují na naléhání externích tvůrců interní pravidla je to dost vážný problém, že páni ředitelé? Myslík: „S tím a priori nemůžu s váma souhlasit. Na každý projekt dramatické tvorby probíhá, podle zase jiného pravidla, technologická předávačka, kde i za účastí kolegů z techniky je stanovena technologie, proto konkrétní dílo. Ano, může se stát, že v danou chvíli točíme dva seriály, kde schválíme, že na oba projekty musí být použity kamery, který máme v České televize v danou chvíli třeba jenom v jednom setu a na ten druhý projekt tu kameru najmeme. … Já rád otevřu tu diskuzi, ale právě technologických schvalovaček já se i účastním.“ Porad u ředitele výroby, za účasti všech šéfproducentů a vedoucích techniky, jsem účastnil 13 let cca 52krát v roce. Pro mě to byla většinou ztráta času. Protože, add jedna jsem měl svého nadřízeného Ředitele zpravodajství. Add dvě jsem měl na hrbu, v časech, kdy jsem řídil i výrobu sportu, tři čtvrtiny výrobního úkolu, takže jsem měl svých starostí dost. A add tři, věděl jsem, co od koho mohu čekat dopředu, a tak to byla nuda. Zpravidla to byla jen přehlídka pokrytectví, řešení malicherností a lkaní nad dlouhodobě neřešenými problémy. Jako zde s kamerovou technikou.

Záchranářka Vendula Krejčová se snaží nahodit vlak zpátky na koleje: „Já se strašně omlouvám, já bych vám do toho ráda skočila, protože jsme tady v širokém plénu a ten dotaz je velmi specifický.“ Nezastavitelný pán z přenosů se řítí dál: „Nemyslím si, že je specifický, protože je to financování televize a říkám, jsou to deseti tisíce, někdy i sta tisíce, které by mohla televize ušetřit.“ Vendy nezabrala zkouší to Souček: „Já jediný, co bych k tomu řekl, já bych... Řízení každé velké společnosti je založeno na tom, že máte důvěru v tým manažery, kteří tvoří váš tým. Já věřím tomu, že management divize výroba je schopen posoudit, jakou technologii potřebujeme nasadit na ten který projekt. Já v tuhle chvíli nechci zpochybňovat management divize výroba. Pokud máte ty poznatky, které máte, prosím, napište je k rukám ředitele výroby. Hlásí se i šéfka interního auditu. Určitě to prověříme, pokud se ukáže, že na projekty, které bychom byli schopni vyrábět s naší vlastní technikou, zbytečně na ní máme externí. Ale já vám na to teď nejsem schopen odpovědět.“

Petr Jahn

Autor je bývalý šéfproducent Ředitelství zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu

